Welke iPhone- en iPad-apps zijn handig voor en op het strand? In deze lijst zetten we ze op een rij: apps voor surfen, zonkracht, Zandvoort, vermaak en meer. Dit zijn de beste strandapps voor iPhone en iPad.

Beste strandapps voor iPhone en iPad

Een dagje strand. Heerlijk! Maar je weet dat je een uur in de file staat voordat je er bent, dus kan je maar beter goed voorbereid te werk gaan. Waar kan je het best naartoe voor de beste watertemperatuur? Welk strand heeft de beste windkracht als je gaat surfen? En hoe goed moet je je insmeren met welke factor? Het zijn allemaal vragen die we beantwoorden in dit overzicht van de beste strandapps voor iPhone en iPad.

Buienalarm

Hoewel je meestal wel goed in kan schatten of het mooi weer is of niet, kan het toch de moeite waard zijn om even te checken hoe lang het mooi weer blijft voordat je al je spullen in gaat pakken. Buienalarm geeft per uur weer hoe het wat betreft regen gesteld is, dus je weet dan meteen of het een dagje strand wel zo’n slim idee is. Natuurlijk zijn er ook allerlei andere weer-apps op je iPhone en iPad die nuttige informatie geven en die vind je dan ook in onze aparte lijst.

Bekijk ook Dit zijn de beste weerapps voor iPhone en iPad Dit zijn de beste weerapps voor de iPhone en iPad. Wat is de beste gratis weerapp en welke is het mooist? Welke andere weerapps zijn nog meer de moeite waard? In deze gids zetten we de leukste en meest betrouwbare weerapps voor je op een rij.

Windfinder

Wil je naar het strand om te surfen, zeilen of misschien wel blokarten, dan heb je veel aan de iPhone-app Windfinder. Van alle strandapps is dit de beste voor windliefhebbers. Met de app kun je de juiste weersomstandigheden van stranden over de hele wereld kan opzoeken.

Of je nou naar Schiermonnikoog, Scheveningen of La Tranche Sur Mer wil: Windfinder biedt een uitgebreid overzicht van de windrichting, snelheid (in knopen), temperatuur en neerslag bij elke strandomgeving. Dat doet de app niet alleen voor de hele week, maar ook per drie uur op de huidige dag. Je kan om je heen zoeken per afstand of per windkracht, slaat favoriete locaties op om snel te raadplegen of zoekt meteen gericht op een plaatsnaam.

De betaalde versie heeft geen reclame en laat ook grafieken en kaarten met voorspellingen zien. De app kan wat onoverzichtelijk zijn, maar laat wel heel mooi op de kaart zien hoe de wind waait.

UVLens

Blootstelling aan ultraviolette straling (UV) kan je huid beschadigen en vergroot je risico op huidkanker. De app UVLens laat zien of het veilig is om buiten te gaan zitten en waarschuwt wanneer het tijd is om weer naar binnen te gaan. De UV-indexvoorspeller laat zien op welke momenten je het beste van de zon kunt genieten, gebaseerd op jouw huidtype. Ook krijg je herinneringen om zonnebrand te gebruiken. Met de widget hou je snel zicht op de situatie.

Geen behoefte aan een extra app voor de zonkracht? Lees in onze tip hoe je de UV-index kunt bekijken op je iPhone en Apple Watch.

Bekijk ook Zo check je de UV-index op je iPhone en Apple Watch Schijnt de zon en ben je bang om te verbranden? Op de iPhone kun je gemakkelijk de zonkracht zien, uitgedrukt in de UV-index. Zo zie je hoe sterk de zon schijnt en weet je of het tijd is om in te smeren. In deze tip leggen we uit hoe je de actuele UV-index bekijkt op je iPhone en Apple Watch.

My Tide Times

Voor een actief dagje strand wil je ook graag weten wanneer het precies eb en vloed is, zodat je op het juiste moment het water op kan om bijvoorbeeld te gaan surfen. My Tide Times biedt deze functie, al staan lang niet alle stranden erop. Je ziet ook wat de stand van de maan is en wanneer de zon opkomt en ondergaat. De app is helaas alleen in het Engels, maar dat is niet zo’n groot probleem als je vooral geïnteresseerd bent in water. Er is een gratis versie met basisfuncties, maar er is ook een betaalde versie zonder advertenties, een handige widget en een Apple Watch-versie.

Zwemwater

Als je wil gaan zwemmen in zee, let er dan op dat je in een veilig gebied het water in duikt. Je hoort de laatste tijd vaak dat mensen terecht komen in een zogenaamde mui, met gevolgen die niet te overzien zijn. Met de app Zwemwater zie je in ieder geval waar het schoon en veilig is. Het is niet de mooiste app uit deze lijst. Zo is hij niet aangepast voor de schermen van de Face ID iPhones, maar hij doet wat hij moet doen.

Storytel en Vakantiebieb

Er zijn ook diverse strandapps voor vermaak. Als je naar het strand gaat, hoef je niet meer stapels boeken of tijdschriften mee te nemen. Aan alleen je iPhone of iPad heb je meer dan genoeg, want er zijn allerlei apps voor audioboeken en tijdschriften. In onze aparte tips en gidsen lees je meer over audioboeken luisteren en tijdschriften lezen op de iPhone en iPad, maar hier lichten we er graag twee uit: Storytel en Vakantiebieb. Hoewel het beide niet per se strandapps zijn, komen ze wel bijzonder goed van pas. Storytel bevat een groot aantal boeken die voorgelezen worden. Je kan zelfs offline luisteren, wat goed van pas komt als je bereik langs de kust wat beperkt is.

Bekijk ook Luisterboeken op iPhone en iPad: zo luister je naar audioboeken Boeken lezen zonder dat je op het scherm van je iPhone of iPad hoeft te kijken. Met audioboeken oftewel luisterboeken kan dat. In deze tip lees je met welke apps en diensten je audioboeken op je iDevice kunt beluisteren, zonder dat je wordt afgeleid of ongelukken maakt. En wist je dat je ze vaak ook versneld kunt afspelen?

Wil je liever lezen in plaats van luisteren, dan kan dat ook. Met de Vakantiebieb 2019 lees je tientallen boeken helemaal gratis op je iPhone of iPad. Je vindt er zowel boeken voor volwassenen als kinderen, met bekende namen zoals Hugo Borst. Om de Vakantiebieb te kunnen gebruiken hoef je geen lid te zijn van een bibliotheek. Het enige wat nodig is, is om je eenmalig te registeren, waarna je tot en met 31 augustus onbeperkt kan lezen.

Bekijk ook Alles over Vakantiebieb 2020: lees gratis boeken op vakantie De Vakantiebieb wordt ook dit jaar weer gevuld met allerlei gratis boeken. Met de app op de iPhone en iPad lees je tot en met 31 augustus ruim zeventig gratis ebooks, zowel voor kinderen als volwassenen.

Denksport

Liever geen boekje lezen maar je hersenen laten kraken? Er zijn allerlei puzzelboekjes en puzzelapps met kruiswoordpuzzels, cryptogrammen, sudoku’s en nog veel meer. Denksport is een bekende en is ideaal voor een dagje op het strand, helemaal omdat deze app grotendeels wit is en daardoor goed te gebruiken is in de zon. Je hoeft dan dus niet bang te zijn dat je het scherm niet goed kan lezen. Meer puzzelboekjes en puzzelapps voor iPhone en iPad vind je in onze aparte lijst.

Bekijk ook Puzzelboekjes en puzzelapps voor iPhone en iPad Puzzelboekjes met kruiswoordpuzzels en woordzoekers: ook op iPad en iPhone kun je van deze hobby genieten. iCulture zet meer dan tien puzzelapps op een rijtje.

Naast deze ietwat verouderde iPad-app, zijn er nog veel meer losse apps van Denksport, elk met hun type puzzel. Er is een app voor kruiswoordpuzzels, woordzoekers, Sudoku en meer. Deze zijn vaak ook beschikbaar voor de iPhone. Je vindt ze snel door in de App Store te zoeken op Denksport.

Zoek je meer digitaal vermaak? Je kan Netflix offline kijken, zodat je ook bij een minder snelle verbinding ongestoord kan blijven kijken. Zeker langs de kust en op hele drukke plekken kan je internetverbinding erg traag of onstabiel worden, maar daar heb je met de stappen in onze tip geen last van. Ook de offline spelletjes voor iPhone en iPad komen op een stranddag goed van pas.

Mocht je echt een hele dag naar het strand gaan, vergeet dan ook niet om een powerbank mee te nemen. Op het strand heb je ten slotte geen stopcontact waar je even je oplader in kan steken. Met warm weer gaat je batterij bovendien iets minder lang mee, dus wees goed voorbereid met een sterke powerbank voor je iPhone en iPad.

Bekijk ook De beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!

Er zijn ongetwijfeld nog veel meer strandapps die van pas kunnen komen. Heb je een suggestie, laat het dan weten via de link onderaan dit artikel.

We hebben ook handige tips voor je verzamelt als je je iPad in fel zonlicht wil gebruiken. Met deze tips voorkom je een spiegelend scherm, zodat je je iPad prima op het strand kan gebruiken.

Bekijk ook iPad in fel zonlicht gebruiken, oplossingen voor spiegelend scherm Het iPhone- en iPad-scherm is door het spiegelende scherm soms moeilijk leesbaar in fel zonlicht en op het strand. Met deze tips wordt lezen in fel zonlicht op de iPad makkelijker.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial en is geactualiseerd in augustus 2020. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via de link onder dit artikel.