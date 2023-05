Als je buiten Europa op vakantie gaat heb je vaak te maken met buitenlands geld. Gelukkig kun je met valuta-apps op je iPhone heel gemakkelijk geld omrekenen naar euro's. In deze gids zetten we de beste apps voor valuta omrekenen op een rijtje, zodat je weet wat iets kost.

Valuta omreken apps voor iPhone en iPad

Als je op vakantie een kledingstuk wil kopen, zit je met twee vragen: wat is de Europese maat en… hoeveel kost het in euro’s? We kijken in deze gids daarom naar iPhone-apps voor het omrekenen van wisselkoersen van valuta en andere eenheden. Van Euro naar dollar, yen of pond. Vaak kun je in deze valuta-apps ook allerlei eenheden omrekenen, zoals van kilometers maar mijlen en van liters naar gallon. Er zijn heel wat apps waarmee je valuta en andere eenheden kunt omrekenen.

Maar wist je dat je ook zonder apps valuta en eenheden kunt omrekenen? Je kunt voluta en andere eenheden omrekenen via Spotlight … of doe de berekeningen met Siri

iCulture adviseert: Changee

Widgets: ja

Apple Watch-app: ja

Changee is een app die realtime meer dan 160 verschillende valuta omrekent. Hij doet dit in een minimalistische interface, zonder afleiding. De app werkt ook offline en is beschikbaar op de Apple Watch, zodat je ook op je pols even snel een berekening kunt uitvoeren. Je kunt de meest gebruikte valuta instellen als favoriet, om snel een prijs te kunnen omrekenen. Zo weet je meteen wat iets kost en of een geldwisselkantoor wel een goede koers geeft. De donkere modus valt bij ons ook in de smaak, net als de handige widgets. En nog een voordeel: hij is helemaal gratis!

Currenzy

Widgets: ja

Apple Watch-app: ja

Currenzy heeft als bijzonderheid dat er een Safari-extensie beschikbaar is, waarmee je valuta meteen kunt omrekenen in de browser. Daardoor zie je de prijzen op een webpagina meteen in de gewenste valuta, bijvoorbeeld in euro’s. Je krijgt er ook twee widgets bij waarmee je snel valuta kunt omrekenen. De app is simpel in gebruik en werkt de valutakoersen bij zodra je de app opstart. Je kunt dit later ook nog handmatig doen. Verder is de app offline te gebruiken, waarbij de laatst bekende koers wordt gehanteerd. Je kunt je favoriete valuta bookmarken om ze snel terug te vinden.

Verder bevat de app mogelijkheden om valuta af te ronden en rekening te houden met een transactievergoeding of wisselkoers. Ook voor mensen met zichtproblemen is de app goed te gebruiken, dankzij de ondersteuning van VoiceOver. Voor mensen die wél kunnen zien is er ondersteuning voor dynamische lettergrootte en de mogelijkheid om te wisselen tussen een licht en donker thema. Werkt met meer dan 160 muntsoorten wereldwijd.

Convertium

Widgets: nee

Apple Watch-app: nee

Convertium laat je meer dan 160 munteenheden omrekenen in een paar taps. Daarnaast ondersteunt de app nog eens 350 andere fysieke eenheden, zoals gewicht, volume, oppervlak, lengte en meer. Je krijgt realtime de resultaten te zien en kunt ook een favorietenlijst aanmaken. De valutakoersen worden elk halfuur bijgewerkt, maar je kunt de app ook offline gebruiken en krijgt dan de meest recente koers. De app is gratis te downloaden, maar bevat wel in-app aankopen.

XE Currency

Widgets: nee

Apple Watch-app: nee

XE Currency is een van de beste valuta-omrekenapps voor de iPhone. Er zitten allerlei nuttige functies in, die je niet altijd in andere apps vindt. XE Currency slaat de laatst bekende wisselkoers op, zodat je ook online kunt blijven doorgaan met rekenen. Verder kun je een alert zetten zodat je op de hoogte blijft van wisselkoersveranderingen. Naast vreemde munten vind je in de app ook de waarde van grondstoffen zoals goud. Dit is handig voor mensen die in grondstoffen handelen of op het punt staan om hun gouden sieraden naar de lommerd te brengen. Je ziet ook trends in de loop van de tijd en kunt meerdere muntsoorten met elkaar vergelijken. Kan dus ook handig zijn als je in de valutahandel zit of zakelijk met valutaschommelingen te maken hebt. Je kunt er zelf geld mee overmaken naar andere landen.

Amount

Widgets: nee

Apple Watch-app: nee

Zoek je een lichtgewicht app die weinig ruimte inneemt? Dan is er Amount. Dit is een intuïtieve app die je in twee tikken het resultaat laat zien en realtime meer dan 700 eenheden in 30 categorieën kan omrekenen. Het doet dus veel meer dan valuta. Je kunt een standaard eenheid instellen waarmee je altijd wil rekenen. Amount onthoudt ook je eerdere berekeningen bij. Verder kun je persoonlijke lijsten aanmaken. Grootste nadeel van deze app is dat hij niet meer zo goed wordt onderhouden.

My Currency Converter

Widgets: nee

Apple Watch-app: nee

Je kunt met deze app valuta en meer dan 700 eenheden realtime omrekenen. Daarbij kun je ook aangepaste lijstjes maken zodat je op een later moment nog eens alles rustig kunt nalezen. De app ziet er aantrekkeiljk uit en bevat ruim 150 eenheden, waaronder zelfs BitCoin, LitCoin en Dogecoin. De valutakoersen worden automatisch bijgewerkt en het resultaat is met drie decimalen te zien, zodat je precies weet hoe gorot het bedrag is. Ook kun je weer gemakkelijk terugrekenen. In vergelijkende grafieken kun je zien wat de trends zijn. Werkt ook als je offline bent, maar er wordt dan wel gebruik gemaakt van de geschatte koersen.

Currency

Widgets: ja

Apple Watch-app: ja

Currency is gemakkelijk in gebruik en geeft je de mogelijkheid om meerdere valuta in te voeren, voor een snelle omrekening. De tool ziet eruit als een gewone calculator. Ook zie je de actuele koersen voor meer dan 150 muntsoorten. Door je favoriete valuta aan de lijst toe te voegen kun je op een later moment snel weer alles terug zien. De app neemt niet veel ruimte in en werkt lekker vlot.

Meer valuta calculator-apps

Er zijn nog veel meer valuta-apps voor de iPhone. Let op dat een Nederlandse naam niet altijd betekent dat de app zelf ook door een Nederlands bedrijf is gemaakt. Vaak worden titels simpelweg vertaald door de ontwikkelaar.

Banca currency converter (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Een valuta-omrekentool waarin je gemakkelijk je favoriete muntsoorten kunt regelen.

Wisselkoersen Plus (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Een omrekentool voor 170 muntsoorten, bitcoin en edelmetalen zoals goud en platinum.

, iOS 13.0+) - Een omrekentool voor 170 muntsoorten, bitcoin en edelmetalen zoals goud en platinum. Eenvoudige valuta-converter (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Voor snel omrekenen kun je deze app gebruiken, eventueel offline. Hij heeft ook een donkere modus.

, iOS 11.0+) - Voor snel omrekenen kun je deze app gebruiken, eventueel offline. Hij heeft ook een donkere modus. Valuta Valutakoers (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Mocht je nog niet de juiste app hebben gevonden, dan biedt deze app elk uur bijgewerkte koersen.

+ , iOS 12.0+) - Mocht je nog niet de juiste app hebben gevonden, dan biedt deze app elk uur bijgewerkte koersen. Valuta omrekenen Wisselkoers (Gratis, iPhone/iPad/Mac + IAP , iOS 13.0+) - Ziet eruit als een calculator en werkt ook op dezelfde manier, maar dan met een extra regel om de omgerekende waarde te zien.

, iOS 13.0+) - Ziet eruit als een calculator en werkt ook op dezelfde manier, maar dan met een extra regel om de omgerekende waarde te zien. Elk Currency Converter (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.1+) - Een snelle app om valuta om te zetten, ook voor de Apple Watch.

Bonus: uitgaven delen op vakantie

Wie betaalt wat? Ook daar heb je op vakantie mee te maken. Er zijn diverse apps voor betaalverzoeken en het splitsen van de rekening, bijvoorbeeld Tricount, Splid en We All Pay. In de meeste gevallen is er één persoon die de financiën bij houdt en na afloop kun je uitrekenen wat iedereen moet betalen. Een betaalverzoek is zó verstuurd!

