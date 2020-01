In Apple Kaarten kun je sinds iOS 13 favorieten aanmaken. Ook kun je een verzameling of collectie maken van specifieke locaties, bijvoorbeeld van restaurants die je nog eens wilt proberen of plekken die je op vakantie wilt bezoeken.

Verzamelingen in Apple Kaarten

Met Verzamelingen kun je lijstjes maken in Apple Kaarten. Je kunt deze Verzamelingen delen met vrienden en familie, dus als ze een bepaalde stad bezoeken waar jij al bent geweest, kun je ze tips geven voor bijvoorbeeld bezienswaardigheden, café’s, restaurants of… Apple Stores! Je kunt zelf dergelijke lijsten maken, maar je kunt ook verzamelingen van anderen gebruiken, zoals deze collectie van alle Apple Stores.

Zo maak je een Apple Kaarten verzameling

Stel, je vrienden gaan op vakantie naar een bestemming die jij goed kent. Je kunt ze een lijstje geven van leuke plekjes, maar de dat is onhandig. Je moet steeds het lijstje erbij pakken om te zien waar je moet zijn en of je bij een leuke plek in de buurt bent. Het is veel handiger als de plekken gewoon op de kaart te zien zijn.

In zo’n situatie zou je een verzameling kunnen maken. Dit doe je als volgt:

Open de Apple Kaarten-app. Veeg het paneel onderin beeld omhoog en kies Nieuwe verzameling. Geef je verzameling een naam. Tik op Maak aan.

Plaatsen toevoegen aan een verzameling

De lijst is nu nog leeg. Je kunt als volgt locaties toevoegen aan een lijst:

Veeg het paneel weer in beeld en kies de zojuist gemaakte lijst. Tik op Voeg een plaats toe. Voer enkele bestemmingen in en tik steeds op het plusje. Druk op Gereed als je klaar bent. Je kunt de bestemmingen van een Verzameling nu bekijken op de kaart.

Je kunt de plaatsen ook toevoegen aan de lijst Mijn plaatsen.

Verzamelingen bekijken

Als je een verzameling hebt gemaakt kun je de plaatsen vervolgens op de kaart bekijken door op de naam van de verzameling te tikken. Kies een van de bestemmingen en je kunt er vervolgens naartoe navigeren. Ook kun je de bestemming omhoog vegen om meer details te zien, zoals openingstijden.

Achteraf plaatsen toevoegen aan een verzameling

Je kunt achteraf ook plaatsen toevoegen aan een bestaande verzameling:

Zoek in Apple Kaarten naar een bestemming, bijvoorbeeld Apple Brussels. Tik op Voeg toe aan… Kies de verzameling waaraan je het wilt toevoegen.

Verzameling delen met anderen

Je kunt de lijst ook delen met anderen:

Open de verzameling die je wilt delen. Tik onderin de lijst op het deelicoon. Kies de app en de persoon waarmee je wilt delen, bijvoorbeeld via iMessage.

Je kunt ook één item uit de verzameling delen door eroverheen te vegen en de optie Deel te kiezen.

Verzamelingen en locaties wissen

Uiteraard kun je een gemaakte verzameling weer wissen. Blader naar de lijst met verzamelingen en veeg over de lijst die je wilt verwijderen. Op dezelfde manier kun je items uit een verzameling wissen: veeg over de locatie en kies Verwijder.