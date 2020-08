Beste EHBO-apps voor medische problemen

We richten ons in de iCulture Vakantiespecial vooral op leuke dingen die je op vakantie kunt doen, maar het kan helemaal geen kwaad om ook op vervelender situaties voorbereid te zijn. Daarom hebben we in dit overzicht de beste EHBO- en eerste hulp-apps voor iOS op een rij gezet die je uit de brand kunnen helpen op momenten dat je snel medische hulp nodig hebt, of wilt weten of een lokale dokter moet opzoeken. In de meest extreme gevallen bieden de in deze special besproken apps zelfs de noodnummers die je moet bellen om een ambulance te regelen op de camping. Een apart boekje met hulplijnen is niet langer nodig.

Naast deze EHBO-apps zijn er ook apps voor noodgevallen of pech onderweg. In onze aparte lijst hebben we apps opgenomen die in deze gevallen goed van pas komen. Denk dan aan bijvoorbeeld de 112 App (link), die in allerlei soorten noodgevallen van pas kan komen. Voor EHBO focussen we op andere apps die bij medische problemen van belang zijn. Vergeet ook niet op je iPhone je Medische ID in te stellen en SOS-noodmelding te activeren.

Bekijk ook SOS-noodmelding op de iPhone: snel het alarmnummer 112 bellen Zit je in een noodsituatie? Met SOS-noodmelding op de iPhone kun je razendsnel met 112 bellen en worden je contacten op de hoogte gehouden van de situatie. Lees hier hoe je SOS-noodmelding instelt en gebruikt.

Bekijk ook Medische ID instellen in de Gezondheid-app van je iPhone Stel jouw Medische ID in via de Gezondheid-app op iPhone en iPod touch! Hulpverleners kunnen dan sneller belangrijke info vinden bij een ongeluk of ongeval. Alles over het instellen en gebruiken van je Medische ID op de iPhone lees je hier.

iCulture adviseert: EHBO – Rode Kruis

Voor het verlenen van eerste hulp kun je uiteraard het beste de officiële iPhone-app van het Nederlandse Rode Kruis erbij pakken. Hierin vind je wat je het beste kunt doen bij bijvoorbeeld een verkeersongeluk of alcoholvergiftiging, maar ook bij simpelere kwaaltjes zoals blaren of een bijensteek. Bij serieuze en gecompliceerde hulpacties krijg je stapsgewijs met afbeeldingen te zien wat je moet doen, met bovenin een knop om zonodig snel het (Nederlandse) alarmnummer te bellen en de mogelijkheid om alle stappen op te laten lezen. Ben je getraind genoeg, dan kun je ook de pushnotificaties van de app aanzetten. Je krijgt dan een bericht als iemand bij jou in de buurt hulp nodig heeft. Voor andere landen is er ook een andere officiële Eerste Hulp-app van het Internationale Rode Kruis.

Medisch advies van Zilveren Kruis Wijzer (voorheen: Vakantiedokter)

Met de Zilveren Kruis Wijzer heb je altijd medisch advies op zak. Vragen over gekke bultjes of een onbegrijpelijke bijsluiter? Met deze app heb je vanaf je vakantiebestemming direct contact met een medisch expert in Nederland. Je kunt chatten met een verpleegkundige, die zo nodig een arts inschakelt om jouw probleem te bespreken. Is er een medische behandeling nodig, dan krijg je het adres van een ziekenhuis of apotheek in de buurt.

Vooral het directe contact met een Nederlands sprekende medisch expert kan erg prettig zijn, als je onzeker bent of je in het buitenland medische hulp moet inschakelen. Je kunt ook een foto meesturen van ‘het plekje’ of ‘de bult’, zodat de deskundige goed kan zien wat er aan de hand is. Deze app is gemaakt door Zilveren Kruis, maar je krijgt ook advies als je klant bij een andere zorgverzekeraar bent. Erg fijn! Zilveren Kruis probeert binnen 25 minuten te antwoorden, overdag en ‘s avonds (Nederlandse tijd).

Reanimatie-app

Moet je in geval van nood iemand reanimeren? Dan komt deze Reanimatie-app van de Hartstichting van pas. De app geeft ondersteuning bij een echte reanimatie dankzij een metronoom die het juiste tempo aangeeft. Ook bevat de Reaniamtie-app een uitgebreide training. Heb je een reanimatiecertificaat, dan stuurt de app je een melding als deze bijna verloopt.

Moet ik naar de dokter?

Geen idee of je met je zere arm, rare blauw plek, aanhoudende hoest of een ander probleem naar de dokter moet? Moet ik naar de dokter? schotelt je een reeks vragen voor, waarmee de app kan inschatten of een doktersbezoek wel of niet verstandig is. De app heeft een wat traditioneel uiterlijk, maar de gebruikte informatie is wel altijd binnen handbereik. Dat haalt niet weg dat je de resultaten van de app altijd met een beetje gezond verstand moet interpreteren. Vertrouw je de situatie echt niet, dan kan een bezoekje vaak geen kwaad. Moet ik naar de dokter? is daarom juist voor de vakantie handig, als je bij twijfelgevallen liever niet de camping verlaat om een buitenlandse dokter op te zoeken.

Cardiograaf

Vrees je voor hartkloppingen of andere problemen, dan kun je de iPhone-app Cardiograaf gebruiken om een ruwe schatting te maken van je huidige hartslag. De app gebruikt hiervoor de camera en led-flitser van je iPhone. De flitser verlicht je vingertopje, waarna de camera de kleurveranderingen in je vinger kan zien om daarmee de hartslag te meten. Uiteraard moet je de metingen van Cardiograaf nooit compleet voor lief nemen: voor een exacte meting zul je nog altijd naar de dokter moeten. Voor nog meer hartslagapps check je ons uitgebreide overzicht.

Apple Watch: handige hartslagtips

Heb je een Apple Watch, dan kan deze ook goed van pas komen bij het verlenen van EHBO. De Apple Watch hartslagmeter meet ongemerkt je hartslag en je kan ook waarschuwingen voor een hoge of lage hartslag instellen, zodat je meteen weet als er iets niet helemaal goed gaat. Vanaf de Series 1 kan je ook Apple Watch-meldingen voor een onregelmatig hartritme instellen. Heb je een Apple Watch Series 4 of nieuwer, dan kan je ook een Apple Watch ECG maken. Heb je een Apple Watch, dan is het verstandig om deze functies in te stellen als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Op deze manier weten mensen in je buurt meteen wat er loos is als je je plotseling niet goed voelt.

Bekijk ook Zo krijg je een waarschuwing bij hoge of lage hartslag op de Apple Watch Je Apple Watch kan je een waarschuwing geven als opeens een verhoogde hartslag hebt, terwijl je niet aan het sporten bent. Ook krijg je een waarschuwing bij te lage hartslag. In deze tip lees je hoe je zo'n hartslagwaarschuwing instelt.

Andere EHBO-apps voor onderweg

De Gifwijzer (€3,49, iPhone, iOS 10.0+) - Alles over giftige stoffen. Deze app is vooral handig voor kleine kinderen die per ongeluk iets ingeslikt hebben.

Hulp op Zak (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Deze app van Europeesche Verzekeringen biedt een medisch woordenboek waarmee je kwaaltjes en klachten kan vertalen naar de taal van je vakantieland. Ook je verzekeringsgegevens heb je altijd bij de hand.

EHBO voor Kat en Hond (gratis, iPhone, iOS 10.3+) - Ook dieren hebben soms EHBO nodig en met deze app lees je er alles over.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial.