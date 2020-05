Je kunt Spotify offline beluisteren, zonder internetverbinding. In deze tip lees je alles over Spotify-albums en afspeellijsten offline opslaan en beluisteren. Er geldt een limiet van 10.00 nummers op 5 verschillende apparaten.

Spotify is bedoeld om muziek te streamen, maar als je vaak onderweg bent kan het slimmer zijn om de muzieknummers offline op te slaan. Zo kun je het dataverbruik van Spotify beperken. Deze tip legt uit hoe je met Spotify complete albums en afspeellijsten offline kunt opslaan, zodat je er ook zonder internetverbinding naar kunt luisteren.

Spotify offline gebruiken

We leggen hieronder uit hoe je met Spotify albums en afspeelijsten kunt downloaden voor offline gebruik. Voor het offline luisteren moet je wel Spotify Premium-lid zijn, dat je onbeperkte toegang geeft tot alle functies van Spotify. Vind je dat te duur, dan kun je ook met meerdere mensen een Spotify-gezinsabonnement afsluiten, waarbij je voor een relatief laag bedrag allemaal een eigen account kunt hebben. Lees hiervoor onze tip over Spotify goedkoper afsluiten.

Zorg dat je met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent. Vervolgens kun je afspeellijsten en albums van Spotify offline opslaan door deze te voorzien van aan hartje:

Blader naar de afspeellijst of het album dat je offline wilt luisteren. Tik op het omlaag wijzende pijltje. De nummers worden nu offline bewaard.

Zie je het downloadpijltje niet? Heb je ingesteld dat jouw afspeellijst met favorieten ook offline moet worden bewaard, dan kun je ook op het hartje tikken om de nummers offline op te slaan. Na het plaatsen van een hartje moet je een paar seconden wachten tot alle nummers gedownload zijn. Daarna kun je de wijde wereld in gaan, zonder je nog druk te maken over je internetverbinding!

Voorheen toonde Spotify een schakelaar met de tekst Downloaden. Je kon ook op de drie puntjes achter een nummer tikken en Downloaden selecteren. Dit is niet meer het geval.

Deze offline nummers nemen uiteraard wel opslagruimte op je toestel in beslag. Als je ze later weer wilt verwijderen tik je op het downloadpijltje. Je krijgt dan de melding of je de download wilt verwijderen.

Spotify offline luisteren

Wil je de nummers die je offline hebt bewaard op een later moment beluisteren, dan werkt dat als volgt:

Open de Spotify-app en blader naar Bibliotheek. De albums en afspeellijsten met een groen pijltje zijn offline te luisteren. Tik op de afspeelknop.

Downloads niet zichtbaar?

Sommige mensen hebben de optie Downloads niet. In dat geval is het wat omslachtiger, maar je kunt toch de gedownloade albums en afspeellijsten terugvinden:

Zet de iPhone in vliegtuigstand om de offline albums makkelijker te vinden. Alle muziek die je nu ziet is offline te beluisteren. Ga in de Spotify-app naar Bibliotheek > Afspeellijsten of naar Bibliotheek > Albums, afhankelijk van wat je wilt. Je ziet nu de afspeellijsten of albums die offline beschikbaar zijn. Ze zijn te herkennen aan een groen download-icoontje. Tik in de bibliotheek op Filters en vervolgens op Downloads. Je ziet nu alleen de offline opgeslagen muziek.

Spotify-downloads in lagere kwaliteit

Houd er rekening mee dat je genoeg vrije ruimte op je toestel hebt. Via Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag kun je zien hoeveel opslagruimte de offline bewaarde muziek in Spotify in beslag neemt. Eventueel kun je de kwaliteit waarmee de muziek wordt opgeslagen omlaag schroeven. Dit doe je als volgt:

Ga in de Spotify-app naar het tabblad Home. Tik rechtsboven op het tandrad om de instellingen te openen. Ga naar Geluidskwaliteit. Onder het kopje Downloaden kies je de gewenste kwaliteit, bijvoorbeeld Normaal of Zeer hoog. Ook kun je hier instellen dat je nummers wil downloaden via je mobiele netwerk. Zet de schakelaar bij de optie Downloaden via mobiel aan.

Alleen Spotify offline luisteren

Wil je zeker weten dat je alleen offline muziek luistert waardoor het geen data kost, dan zijn er twee manieren om dit te doen:

Optie 1 : Ga in de Spotify-app naar Bibliotheek tik op Filter en zorgt dat alleen offline afspeellijsten en albums te zien zijn.

: Ga in de Spotify-app naar Bibliotheek tik op Filter en zorgt dat alleen offline afspeellijsten en albums te zien zijn. Optie 2: Ga in de Instellingen-app naar Mobiel netwerk, blader omlaag en zet de schakelaar bij Spotify uit.

Een andere mogelijkheid om je dataverbruik onder controle te houden is om de streamingkwaliteit van Spotify aan te passen. Hieronder lees je hoe dat werkt:

Lees ook hoe je Apple Music offline kunt luisteren. Of wil je liever Deezer offline beluisteren? Dat kan ook.