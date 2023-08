Pech onderweg? Met deze iPhone-apps voor noodgevallen kun je hulpdiensten bereiken, een noodsignaal uitzenden of hulp inroepen. Zo weet je met deze apps meteen of het nodig is om naar de dokter te gaan, kun je je auto laten afslepen of zorgen dat jijzelf of een medepassagier snel eerste hulp krijgt.

Pech en noodgevallen

Je iPhone is een fantastische bron van informatie en vermaak. Maar de iPhone kan ook van pas komen in minder leuke situaties, bijvoorbeeld wanneer je onderweg op vakantie dringend hulp nodig hebt of met een pechgeval zit. In deze editie van de iCulture Vakantiespecial zetten we de beste eerste hulp-apps op een rij die van je iPhone een levensredder maken bij pech of noodgevallen!

Dit vinden wij de beste pech-apps:

ANWB Onderweg & Wegenwacht

Je hoeft natuurlijk niet meteen in de kreukels te liggen bij een noodsituatie. Het kan ook gewoon gaan om een gevalletje autopech en daarbij is de ANWB de meest logische partij. Zij willen uiteraard wel weten waar je bent, maar dat kan door de locatie van je iPhone door te geven.

Pech melden kan in de ANWB Onderweg-app. Daarmee kun je met een druk op de knop pech melden, kenteken en locatie doorgeven. Ben je ingelogd met je ANWB-account, dan staan alle gegevens meteen in de app. Ben je bang voor de kosten van telefoontjes vanuit het buitenland? Geen nood: het is mogelijk om pech te melden zonder dat je hoeft te bellen. De ANWB herkent automatisch wanneer je in het buitenland bent. Natuurlijk heeft de ANWB-app meer functies dan alleen voor pechsituaties.

RoadGuard

RoadGuard is in 2016 opgezet door Centraal Beheer en Eurocross Assistance. Je krijgt pechhulp-on-demand en hebt dus geen jaarabonnement nodig om er gebruik van te kunnen maken. De hulpaanvraag doe je via de RoadGuard-app, waarbij je je locatie doorgeeft. Hulpverleners weten dan waar jij bent. Van startproblemen tot verkeerd getankt, alle veel voorkomende problemen staan er al in. Je ziet ook meteen wat de kosten zijn. Hulp bij een lege accu kost bijvoorbeeld €235 en heb je verkeerd getankt dan helpt deze dienst je vanaf €280 uit de problemen. Dit kan dus alleen uit als je maar heel zelden pech hebt.

Via de app kun je zien wie jou komt helpen en hoe lang het duurt voordat er iemand kunt opdagen. RoadGuard probeert binnen 30 minuten bij je te zijn en lukt dat niet, dan betalen ze €0,50 voor iedere minuut die je langer moet wachten. Betalen doe je ook via de app met iDEAL.

Moet ik naar de dokter?

In het buitenland naar een dokter gaan is vaak een hele onderneming, dus is het fijn om eerst zelf te kijken of het wel nodig is om er naartoe te gaan. De Moet ik naar de dokter?-app bepaalt aan de hand van vragen waar je last van hebt, en kijkt daarna of het ook echt nodig is om even een bezoekje te brengen aan een arts in de buurt. Het advies is uiteraard niet bindend, dus als je het echt niet vertrouwt kun je het advies van de app in de wind slaan en alsnog je vakantieadres verlaten op zoek naar een dokter. De app wijst je daarbij met GPS de weg. ‘Moet ik naar de dokter?’ werkt samen met Thuisarts.nl, zodat je ook adviezen krijgt wat je zelf kunt doen om je klachten te verlichten.

SOS-arts

SOS-arts is een betaalde dienst waarmee je in geval van nood direct een huisarts aan de lijn krijgt. Met de app kan je via een beeldverbinding 24/7 contact leggen met een huisarts. De betrokken huisartsen zijn BIG geregistreerd, wat betekent dat ze bevoegd zijn om recepten uit te schrijven en patiënten door te verwijzen. Het tarief is €25 tijdens kantooruren en €35 buiten kantooruren. Deze dienst zit niet in de basisverzekering, maar wordt door sommige verzekeraars wel vergoed.

Zoek je EHBO-apps en medische apps voor de vakantie? Check dan eens onderstaand artikel!

Andere hulp-apps voor onderweg

Zilveren Kruis Wijzer (Gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Met deze app kom je in contact met een door het Zilveren Kruis gekozen arts. Werkt ook als je geen klant bent bij Zilveren Kruis Achmea.

112NL (Gratis, iPhone, iOS 11.4+) - Officiële 112NL waarmee je zelfs kunt chatten met de meldkamer als praten geen optie is.

112 BE (Gratis, iPhone, iOS 10.0+) - De officiële app van de Belgische overheid, bedoeld om snel contact op te nemen met de nooddiensten zoals ambulance, politie en brandweer.

Mijn LeasePlan (Gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Ben je klant van LeasePlan, dan vind je in deze app toegang tot alle functies, waaronder hulp en pech.

DKV Verzekeringen Scan & Send (Gratis, iPhone/iPad, iOS 15.5+) - Snel je ziekenhuisopname melden, een schade melden of ziektekosten indienen bij de Belgische verzekeraar DKV Verzekering.

De iPhone biedt ook allerlei andere opties om te zorgen dat je in noodgevallen bereikbaar bent, zonder dat je daarvoor een app nodig hebt. Schakel bijvoorbeeld SOS-noodmelding in, een standaardfunctie die je belangrijke contacten op de hoogte brengt en automatisch 112 belt.

Stel ook je Medische ID in, zodat hulpverleners weten wie je bent in geval van nood. Met nieuwe iPhones kun je ook een SOS-noodmelding via satelliet doen.

