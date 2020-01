Digitale stedengidsen voor iPhone en iPad

De beste wijn in Dublin volgens een sommelier. De leukste vegetarische plekjes in Berlijn, de beste koffie in San Fransisco volgens the Brewmaster of vintage winkelen in Stockholm. Ontdek de beste apps voor je citytrip!

Spotted by Locals

De app Spotted by Locals geeft je wereldwijd tips, die afkomstig zijn van echte locals. Oftewel: mensen die zelf in de stad wonen of de stad zo vaak bezoeken dat ze elk leuk plekje weten. Je vindt er tips over alle wereldsteden, van de VS tot diep in Azië. De app wordt continu aangevuld zodat je zeker weet dat de hippe plekken die in het lijstje staan ook écht hip zijn. Wil je naar de plekken waar toeristenmassa’s komen, dan zul je een andere app moeten gebruiken, want Spotted by Locals stuurt je juist naar de wat minder bekende, leuke café’s en restaurantjes waar voornamelijk lokale bewoners komen. Je kunt de kaart offline downloaden zodat je geen data hoeft te verbruiken. De gidsen kosten een paar euro per stad.

Mapstr

Mapstr is een app waarmee je je favoriete plekken kunt vastleggen. Dit is ideaal voor een stedentrip, want je kunt per stad aangeven wat je wilt bezoeken. Ook kun je categorieën aanmaken, bijvoorbeeld Shopping, Bezienswaardigheid en Wil ik zien. De app kan je waarschuwen als je in de buurt van een favoriete plek komt, zodat je meteen even langs kunt gaan. Je kunt het aanleggen van favoriete plekken ook doen met Apple Kaarten Verzamelingen of met de lijsten in Google Maps, maar Mapstr biedt een aantal voordelen, zoals handige gekleurde icoontjes.

Foursquare

Foursquare bestaat al jarenlang en heeft een indrukwekkende collectie plaatsen verzameld, dankzij de inzet van gebruikers. Wel is het zo dat Foursquare vooral in de wat grotere steden werkt en dat het wat meer op een kieskeurig publiek is gericht. McDonalds en Subway krijgen een lagere waardering dan authentieke, leuke, kleine restaurantjes. Ben je iemand die graag bij de grote snack- en restaurantketens zit, dan kun je beter even Google Maps raadplegen. Zoek je bijzondere cafe’s, restaurantjes en bezienswaardigheden, dan kun je weer beter Foursquare gebruiken. Je kunt ook lijsten maken en kijken waar je vrienden zijn geweest (en welke plekken ze leuk vinden). Het werkt samen met de app Swarm. Met de Trending-functie zie je welke plekken in opkomst zijn, maar ook hier geldt: het werkt alleen goed in grotere steden.

Airpano City Book

Vind je het uiterlijk belangrijk, dan moet je zeker even naar Airpano kijken. Deze prachtig uitgevoerde stedengids-app bevat panorama’s van steden zoals Parijs, New York, Rome, Singapore en meer. De keuze is wel wat minder groot: er zitten gidsjes voor zo’n 10 steden in dus alleen de bekende namen zoals Barcelona, Dubai en Singapore komen voorbij. In de gids vind je panoramafoto’s en een stadsgids met onderwerpen als mooiste uitzicht, lifehacks, urban legend en local tips. De verrassende tips sturen je niet naar de voor de hand liggende plekken, maar naar unieke adresjes en verrassende ontdekkingen. Voor een paar euro krijg je alle gidsen.

Localeur

Localeur onderscheidt zich van de andere apps die we hier bespreken omdat het gratis is. Een ander verschil is dat de app zich voornamelijk op de VS richt. Je kunt duizenden plekken ontdekken in de Amerikaanse steden, adresjes vinden waar de locals komen om te eten en te drinken en favorieten opslaan. Daarmee kun je een wensenlijstje aanmaken voor je komende trip. Localeur belooft je 10.000 beste restaurants, bars, winkels en andere plekken. “Veel beter dan anonieme reviewsites” beloven ze zelf. Met de ‘Nearby’-functie zie je wat er in de buurt is. Vooral gericht op eten, drinken en shoppen, minder op bezienswaardigheden.

Tripwolf

Soms ben je niet op zoek naar de hipste nieuwe cocktailbars, maar zoek je gewoon een fatsoenlijke plek om een broodje te eten. Tripwolf is een app die al lange tijd bestaat en zowat elke stad wereldwijd heeft afgedekt. Per stad download je een kaart waarop je een enorme rijkdom aan plekken en adresjes kunt vinden. Bijna alles zit erin, ook de toeristische trekpleisters waar je eigenlijk geen gids voor nodig hebt. Tripwolf is dan ook vooral voor de luie toerist die gewoon de weg gewezen wil toerden. Ga je naar een nieuwe stad waar je nog niet eerder bent geweest en wil je alle hoogtepunten meepakken, dan is Tripwolf de app die je moet hebben. De prijs per gids is 8 euro, maar je kunt ook kiezen voor een bundel van 10 gidsen of toegang tot de meer dan 600 gidsen.

Lost in…

Bij Lost in… draait alles om leven als een local. De app laat zien waar je staat en wat er in de buurt te doen is op het gebied van eten, drinken, shoppen en meer. Je krijgt ook activiteiten, cultuur en uitgaanstips te zien en de info wordt regelmatig bijgewerkt zodat je zeker weet dat je echt bij de nieuwste hotspots komt. Het mooie van Lost in… is dat de tips net als in Spotted by Locals gemaakt zijn door mensen die echt in de stad leven. En dat zijn niet zomaar mensen: voor de beste restaurantjes heeft de app een lokale chef in de arm genomen en om te shoppen wijst een plaatselijke designer je de weg. Er zijn gidsen voor Barcelona, Berlijn, San Francisco, Berlijn en ook voor minder massale bestemmingen zoals Oslo en Tel Aviv. Toegang tot alle gidsjes kost een tientje per jaar. Ideaal als je vaker op stedentrip gaat.

CityMapper

Als je in een vreemde stad bent is reizen met het OV vaak het snelst en het goedkoopst. Maar in welke bus- of metrolijn moet je stappen? CityMapper maakt het je makkelijk. Deze app bevat OV-informatie van talloze steden wereldwijd en vertelt je precies waar de halte is. Je kunt hiervoor overigens ook Google Maps gebruiken, maar CityMapper geeft je nét wat meer houvast. Je ziet bijvoorbeeld of het verstandiger is om toch maar een taxi te pakken, bijvoorbeeld als je bij aankomst naar je hotel moet en ontdekt dat je drie keer moet overstappen. Verder weet CityMapper de belangrijkste bezienswaardigheden snel te vinden, zodat je je tijd tijdens een citytrip zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken.

Meer stedentrip-apps

Er zijn nog veel meer apps waarmee je steden kunt ontdekken:

