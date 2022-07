Bekijk met welke wifi-netwerken je verbonden bent en ruim je oude wifi-netwerken op. In iOS 16 krijg je daarvoor nog meer mogelijkheden.

Wifi-netwerken beheren op je iPhone en iPad

Als je met de iPhone verbinding maakt met een wifi-netwerk worden de instellingen daarvoor opgeslagen. Zo kun je je bij een volgend bezoek weer gemakkelijk aanmelden op het netwerk. Dit kan handig zijn als je vaak bij mensen op bezoek gaat en niet steeds om het wifi-wachtwoord wilt vragen, of wanneer je in je favoriete restaurant wat wilt internetten tussen de gerechten door. Daardoor kan het gebeuren dat het wifi-netwerk van ex-vrienden ook nog in de lijst staan, terwijl je er nooit meer komt. Je kunt gemakkelijk zien met welke netwerken je eerder verbonden bent en de lijst opruimen vanaf iOS 16.

Wifi-netwerken verwijderen vanaf iOS 16

Neem de volgende stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Wifi en tik rechtsboven op Wijzig. Blader door de lijst met wifi-netwerken waarmee je eerder verbinding hebt gemaakt. Door te vegen of door op het rode icoon te drukken kun je een specifiek netwerk verwijderen.

Je kunt niet niet meer automatisch verbinding maken met dit netwerk en zult handmatig erop moeten tikken om er in de toekomst weer gebruik van te maken. Ook zul je dan opnieuw het wachtwoord moeten invoeren.

Wifi-netwerken verwijderen in iOS 15 en eerder

Je kunt tot en met iOS 15 alleen wifi-netwerken verwijderen als je ermee verbonden bent. Hiervoor tik je op het i-symbool achter de naam van het netwerk. Je krijgt nu meer informatie over het netwerk en ziet bovenin de optie Vergeet dit netwerk. Bij iOS 15 en eerder zul je altijd in de buurt van het netwerk moeten zijn, terwijl je vanaf iOS 16 vanaf elke locatie de wifi-gegevens kunt opvragen.

Wifi-netwerken beheren op de Mac

Wil je je wifi-netwerken handmatig beheren, dan kan dat ook op de Mac. Daarvoor hoef je niet verbonden te zijn met het betreffende wifi-netwerk. Ga naar Systeemvoorkeuren > Netwerk > Wifi > Geavanceerd en verwijder de netwerken die je niet meer wilt zien. In macOS Ventura en nieuwer ga je naar Systeeminstellingen > Netwerk >Wifi.

Wist je dat het in de loop van de tijd ook veel gemakkelijker is geworden om je wifi-wachtwoord te bekijken door deze zichtbaar te maken en te kopiëren. Je kunt op die manier ook gemakkelijker je wifi-wachtwoord delen met iemand anders.

