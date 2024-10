Ik ga op reis en ik neem mee… deze tech!

Onmisbaar op reis: kabels

Vrijwel iedereen neemt tegenwoordig een telefoon mee op vakantie, al is het maar om af en toe eens je berichten te checken. Belangrijk is dus dat je de juiste kabels meeneemt en het liefst nog een paar extra, zodat je nooit met een lege telefoon zit. Wie geluk heeft, beschikt over een relatief nieuwe iPhone met usb-c-poort, zodat je nog maar één type kabel nodig hebt. Maar vergeet ook niet je AirPods, die vaak nog met Lightning werken. Bij iPads ligt het eraan welk model je hebt. Tot een paar jaar geleden waren ze nog allemaal voorzien van Lightning, terwijl je tegenwoordig alleen nog iPads met usb-c kunt kopen. Voor de Apple Watch heb je uiteraard een aparte lader nodig.

Stop voor de zekerheid ook een usb-a-naar-usb-c kabel in je handbagage, want je kunt soms in vliegtuigen je toestel opladen maar heb dan nog vaak te maken met de oudere usb-a-poort.

Andere kabels die je wilt meenemen zijn bijvoorbeeld die van je draadloze hoofdtelefoon, want ook die gaat vroeg of laat leeg. Net wanneer je voor een lange reis in een bus of vliegtuig stapt, bijvoorbeeld. Alles over iPhone-kabels lees je in ons aparte overzicht.