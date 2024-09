Met Spotify Connect kun je muziek afspelen in het hele huis, zonder dat je een duur multiroom-speakersysteem nodig hebt. In deze gids lees je hoe Spotify Connect werkt, welke speakers geschikt zijn en wat je verder nodig hebt.

Spotify Connect voor draadloos streamen

Spotify is ‘s werelds populairste streaming muziekdienst. Je kunt luisteren via je iPhone, iPad en Mac, maar ook via je ‘connected’ speakers. Daarvoor gebruik je Spotify Connect, zodat je draadloos in je hele huis naar dezelfde muziek kunt luisteren, op een manier die wel wat vergelijkbaar is met AirPlay en Google Cast. Je speakers moeten daar uiteraard wel geschikt voor zijn. Hoe dit werkt lees je in deze gids.

Goed om te weten: er speelt momenteel een probleem, waardoor de iPhone-volumeknoppen bij Spotify Connect niet meer te gebruiken zijn. Dit wordt hopelijk snel opgelost.

Wat is Spotify Connect?

Spotify Connect is een AirPlay-achtige dienst, die ervoor zorgt dat je draadloos verbinding kunt maken met speakers, wearables, gameconsoles en andere apparaten die op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangemeld. Spotify Connect detecteert automatisch welke apparaten geschikt zijn en maakt er draadloos verbinding mee. Dit is vooral handig voor feestjes, al moet je wel proberen te voorkomen dat je gasten met de muziek gaan zitten rommelen. Het mooie van Spotify Connect is dat je iPhone de verbinding onthoudt. Als je eenmaal muziek hebt gestreamd op een bepaalde speaker werkt het daarna meteen.

Je gebruikt bij Spotify Connect het wifi-netwerk en stuurt alles aan via je iPhone, iPad of Mac. Er is dus geen speciale afstandsbediening nodig. De muziek wordt daarbij gestreamd in een kwaliteit van 320 kbps.

Welke speakers werken met Spotify Connect?

Spotify Connect werkt met speakers van diverse merken, maar helaas niet met de Apple HomePod. Hier zijn enkele voorbeelden van speakers die wél geschikt zijn:

Sonos : Era 100, Era 300, Move 2

: Era 100, Era 300, Move 2 Google : Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub 2e generatie

: Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub 2e generatie Amazon : Echo-speakers

: Echo-speakers Bose : Portable Home Speaker

: Portable Home Speaker Denon : Home 150, 250 en 350

: Home 150, 250 en 350 Lowe : Klang MR1, MR5

: Klang MR1, MR5 Xiaomi: Smart Speaker

Het werkt ook met diverse televisies, zoals Sony Bravia OLED Smart TV’s.

Spotify Connect: hoe werkt het?

Net als bij Apple’s AirPlay werkt Spotify Connect via het draadloze netwerk (wifi). Het detecteert geschikte apparaten die op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangesloten en maakt er draadloos verbinding mee. Dat Spotify Connect handig is, blijkt wel als je een Sonos-systeem gebruikt. Voorheen moest je de Sonos-app starten om Spotify-muziek af te spelen, maar het werkt nu allemaal rechtstreeks vanuit de Spotify-app.

Je hebt drie dingen nodig om gebruik te maken van Spotify Connect:

Spotify Premium (dit mag ook een betaald Family- of Student-account zijn)

(dit mag ook een betaald Family- of Student-account zijn) Een geschikt afspeelapparaat , bijvoorbeeld een Sonos-speaker of Sony-televisie.

, bijvoorbeeld een Sonos-speaker of Sony-televisie. Een iPhone, iPad of Mac met Spotify-app om het systeem aan te sturen.

Heb je geen geschikte speaker? Dan kun je ook je iPhone of iPad gebruiken als afspeelapparaat.

Aanvankelijk waren er meer dan 300 luidsprekers van meer dan 80 fabrikanten geschikt voor Spotify Connect, maar sinds 2018 is dat flink verandering in gekomen. Door wijzigingen op serverniveau werken sommige speakers niet meer met Spotify Connect. Heb je zo’n speaker, dan kun je beter gebruik maken van een andere manier om draadloos te streamen, bijvoorbeeld AirPlay of een Chromecast.

Spotify Connect instellen

Als je alle ingrediënten in huis hebt, kun je Spotify Connect gaan instellen. Het werkt alleen als je Spotify toegang hebt gegeven tot je lokale netwerk.

Zo ga je te werk:

Open de Instellingen-app en ga naar de instellingen van Spotify. Zet de schakelaar bij Lokaal netwerk aan. Zorg dat je toestel en de speaker op hetzelfde wifi-netwerk zijn aangemeld. Open de Spotify-app op je toestel en kies een muzieknummer om af te spelen. Onderaan het scherm zie je een speaker-icoon. Tik hierop. Je ziet nu de beschikbare apparaten waarop je de muziek kunt afspelen. Maak een keuze.

Wil je Spotify Connect vanaf een andere iPhone, iPad of computer bedienen, dan moet je zorgen dat dit apparaat ook op hetzelfde wifi-netwerk is aangemeld en dat je hetzelfde Spotify-account gebruikt.

Op de Mac klik je onderin het scherm op het groene icoon met apparaten. Je kiest daarna de apparaten waarop je de muziek wilt afspelen.

Streamen met Spotify Connect

Als je Spotify Connect gebruikt worden de muzieknummers rechtstreeks vanuit Spotify naar je speaker gestreamd, dus het loopt niet via je iPhone. Je kunt dus gewoon je iPhone blijven gebruiken om bijvoorbeeld te telefoneren, zonder dat je de muziek hoeft te pauzeren. Dit is een voordeel ten opzichte van streamen via Bluetooth, waarbij er een conflict met Bluetooth-oortjes kan ontstaan.

Tijdens het luisteren kun je op elk moment extra speakers toevoegen of wisselen naar een andere speaker. Er zijn bijvoorbeeld ingebouwde receivers voor BMW, Jaguar, Land Rover, Tesla, Volvo en Mini Cooper die Spotify Connect ondersteunen, zodat je kunt blijven luisteren zodra je in de auto stapt. Heb je geen geschikt systeem, dan kun je ook een inbouwsystemen van Kenwood, Pioneer of JVC aanschaffen met ondersteuning voor Spotify Connect.

Voordelen van Spotify Connect

Dit zijn enkele voordelen van Spotify Connect:

Je kunt muziek afspelen in het hele huis, zonder dat je (dure) speakers van bijvoorbeeld Sonos nodig hebt.

Je kunt vanaf je iPhone makkelijk het volume aanpassen, naar een ander nummer skippen en meer. Je hebt geen speciale afstandsbediening nodig.

Gasten kunnen niet zomaar met je muziekcollectie of je afspeellijst gaan rommelen.

Je kunt moeiteloos wisselen tussen speakers, waarbij het muzieknummer gewoon doorspeelt.

Je kunt in tegenstelling tot Bluetooth-verbindingen muziek blijven luisteren terwijl je aan het bellen of videokijken bent. De muziek speelt ook door als jij buiten bereik van het Wi-Fi-netwerk komt.

De muziek wordt in de hoogst mogelijke Spotify-audiokwaliteit afgespeeld, namelijk 320 kbps.



Nadelen van Spotify Connect

Er zijn ook een paar nadelen voor Spotify Connect:

Je moet (bij sommige apparaten) Spotify Premium-lid zijn om deze functie te gebruiken.

Je kunt alleen muziek afspelen via apparaten die Connect ondersteunen.

Je kunt apparaten niet aansturen vanuit de webapp.

Op connect.spotify.com vind je meer informatie over ondersteunde apparaten.

