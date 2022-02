Je iPhone, iPad en Mac werken nauw met elkaar samen dankzij Continuïteit, ook wel Continuity genoemd. Dit is een overkoepelende naam voor allerlei speciale functies waaronder Handoff. In deze uitleg lees je wat Continuïteit in houdt.

Continuïteit (Continuity) is een overkoepelende naam voor allerlei handige functies, waardoor je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac nauw met elkaar samenwerken. Continuïteit brengt functies als Handoff en bellen via je iPad en Mac samen. Wat heb je allemaal nodig voor de functies van Continuïteit en hoe werkt dit met je iPhone, iPad, iPod touch en Mac? Dat lees je in deze uitleg!

Wat is Continuity?

Continuity is een functie die aanwezig is sinds iOS 8 en OS X Yosemite die ervoor zorgt dat apparaten beter met elkaar samenwerken. Het is een algemene naam voor allerlei losse functies, waardoor je bijvoorbeeld kunt bellen via je Mac, gewone sms’jes kunt ontvangen op je iPad en Handoff kunt gebruiken tussen al je apparaten. In totaal vallen maar liefst veertien verschillende functies onder de term Continuïteit. Afhankelijk van de specifieke functie werkt Continuity tussen je Mac, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch.

Je gebruikt Continuïteit meestal ongemerkt, terwijl je aan het werk bent op je iPhone en Mac of op je iPad en iPhone. De bedoeling van deze functie is dat alles naadloos in elkaar overloopt. Je hoeft meestal geen schakelaar aan te zetten of speciale stappen te volgen: alles gaat meestal vanzelf, zolang je maar aan de eisen voldoet.

Hoe werkt Continuity?

Is er een iPhone, iPad, iPod touch of Mac in de buurt die met hetzelfde Apple ID (iCloud-acocunt) is ingelogd, dan wordt automatisch gebruikgemaakt van Continuity. De enige vereiste is dat de toestellen minimaal iOS 8.1 en OS X Yosemite moeten hebben en dat Bluetooth ingeschakeld moet zijn. Continuity hoef je niet vooraf te configureren. Doorgaans werkt Continuity op de volgende iDevices:

Voor de Mac gelden de volgende algemene vereisten voor Continuïteit:

Hou er rekening mee dat je voor sommige functies van Continuïteit een nieuwer model nodig hebt. De specifieke eisen kunnen dus afwijken.

Afhankelijk van de specifieke functie, werkt Continuïteit tussen iPhone en iPad, iPhone en Mac, iPhone en Apple Watch, iPad en Mac en Apple Watch en Mac. Het maakt vaak niet uit welke combinatie van apparaten je gebruikt, al zijn sommige functies exclusief voor een bepaalde combinatie van toestellen.

Wat zijn de functies van Continuïteit?

Zoals gezegd vallen allerlei functies onder de overkoepelende naam Continuïteit. Veel van de functies zul je al kennen of zelfs ongemerkt gebruiken, zonder dat je je beseft dat je gebruikmaakt van Continuïteit. Dit zijn de functies die onder Continuity vallen:

AirDrop: bestanden en meer uitwisselen

Geschikt voor: alle combinaties (met uitzondering van Apple Watch)

Met AirDrop kun je eenvoudig bestanden uitwisselen tussen al je apparaten. Je verstuurt een afbeelding van je iPhone naar je Mac, je deelt een webpagina van je iPad met je iPhone of je verstuurt de locatie van je iPhone naar een andere iPhone. Het voordeel is dat je geen telefoonnummer of andere diensten nodig hebt. Bij het delen van een bestand of link via AirDrop moet de ontvanger het eerst altijd accepteren, maar dat hoeft niet als je iets met jezelf deelt. Tijdens het delen hoef je alleen maar je eigen apparaat te selecteren, waarna de rest vanzelf gaat.

AirPlay naar Mac

Geschikt voor: iPhone/iPad naar Mac

Sinds macOS Monterey kun je een Mac gebruiken als AirPlay ontvanger. Je speelt muziek, video’s en meer af vanaf je iPhone of iPad naar je Mac. De Mac is ook een AirPlay-verzender (bijvoorbeeld naar een Apple TV), maar kan dus ook AirPlay-content ontvangen. Je hebt hier wel een recentere Mac voor nodig dan voor de andere functies die in dit artikel vermeld staan.

Apple Pay: makkelijk shoppen via de Mac

Geschikt voor: Mac in combinatie met iPhone/Apple Watch

Op Macs waar geen beveiligde chip in zit, kun je niet rechtstreeks Apple Pay kaarten toevoegen. Dit is alleen mogelijk op Macs waar een Touch ID-sensor op zit. Maar gelukkig kun je ook op andere Macs betalen met Apple Pay, mits je iPhone of Apple Watch in de buurt is. Kies in Safari simpelweg om te betalen met Apple Pay en je kan de betaling bevestigen via je iPhone of Apple Watch.

Automatische ontgrendeling van je Mac met Apple Watch

Geschikt voor: Mac in combinatie met Apple Watch

Dankzij Automatische ontgrendeling van Continuïteit is het niet meer nodig om het wachtwoord van je Mac in te voeren als je deze uit de sluimerstand haalt, mits je een Apple Watch hebt. Zodra je met een gedragen en ontgrendelde Apple Watch in de buurt bent, wordt je Mac na het ontwaken automatisch ontgrendeld. Ook kun je bepaalde andere verzoeken van je Mac goedkeuren, zoals bijvoorbeeld het openen van je iCloud-wachtwoorden. Na het opnieuw opstarten van de Mac is het wel vereist om een wachtwoord in te voeren. Bovendien moet je tweefactorauthenticatie ingeschakeld hebben om deze functie te laten werken. Meer over de Automatische ontgrendeling van je Mac met je Apple Watch lees je in onze aparte tip.

Bellen met Continuity

Geschikt voor: alle combinaties

Word je gebeld op de iPhone, dan zal hetzelfde gesprek als notificatie op de iPad en Mac verschijnen. Hiermee kun je het gesprek beantwoorden, waarna de microfoon en speaker van het betreffende apparaat worden gebruikt om te bellen. Op de iPad heb je bedieningsknoppen vergelijkbaar met FaceTime, terwijl je op de Mac rechtsboven een notificatie blijft behouden. In deze notificatie staan knoppen om de microfoon uit te schakelen of om op te hangen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Handoff, werkt bellen met Continuïteit op elk iDevice met iOS 8 of nieuwer. Ook elke Mac met OS X Yosemite of nieuwer is voor deze functie geschikt.

Continuïteitscamera: foto maken voor je Mac-document

Geschikt voor: Mac in combinatie met iPhone/iPad

Wist je dat je de camera van je iPhone kan gebruiken voor je Mac? Je wil bijvoorbeeld een foto toevoegen aan een Pages-document of maakt een Notitie op je Mac en wil via de iPhone-camera een foto maken: met deze functie kan het. Het werkt in allerlei standaardapps, maar ook apps van derden. Behalve voor foto’s werkt het ook voor het inscannen van documenten.

Tekeningen en markeringen voor de Mac maken op je iPhone of iPad

Geschikt voor: Mac in combinatie met iPhone/iPad

Behalve foto’s kun je met de functie Continuïteitstekeningen en Continuïteitsmarkeringen ook eigen tekeningen en markeringen maken. Stel je bekijkt een afbeelding op je Mac en je wil daar wat markeringen aan toevoegen (bijvoorbeeld iets omcirkelen). Je gebruikt dan gewoon je iPhone of iPad die je in de buurt hebt. En als je op je Mac een Keynote-presentatie aan het maken bent en deze op wil fleuren met een eigen tekening, dan gebruik je gewoon je iPad en Apple Pencil om de tekening te maken. Deze verschijnt dan automatisch op je Mac.

Handoff: apps wisselen tussen apparaten

Geschikt voor: alle combinaties

De bekendste functie die onderdeel uitmaakt van Continuïteit is Handoff. Dankzij Handoff kun je een app openen op je Mac die je ook op je iPhone open hebt staan. Zo wissel je makkelijker van apparaat, waardoor je verder kunt gaan bij waar je gebleven was. Dit werkt in allerlei apps, zoals Safari, Kaarten, Berichten, Mail en meer. Ook externe apps kunnen gebruikmaken van Handoff. Zo kun je met een nieuwsapp op je iPhone bijvoorbeeld het desbetreffende artikel snel openen op je Mac via Safari. In onderstaand artikel lees je veel meer over Handoff en hoe dit werkt.

Ook op de Apple Watch is Handoff beschikbaar, zodat je bijvoorbeeld een iMessage-bericht van je horloge kunt openen op je Mac. Hoe dat werkt, lees je in een aparte tip.

Instant Hotspot met Continuity

Geschikt voor: iPhone naar Mac, iPad en Apple Watch

Continuity maakt het ook makkelijker om de persoonlijke hotspot van je iPhone te activeren. Je kunt dan vanaf de Mac, iPad of iPod touch gebruikmaken van de internetverbinding van de iPhone, zonder dat je de telefoon tevoorschijn hoeft te pakken. Het voordeel van Instant Hotspot ten opzichte van Persoonlijke Hotspot, is dat je geen wachtwoord in hoeft te voeren, omdat je de apparaten dankzij je iCloud-account weten dat jij van allebei de toestellen de eigenaar bent.

Sidecar: je iPad als Mac-scherm

Geschikt voor: Mac en iPad

Dankzij Sidecar gebruik je een iPad als tweede scherm voor je Mac. Deze functie is vooral handig als je geen extern beeldscherm voor je Mac hebt, maar toch meer schermruimte wil. Of als je naast je externe Mac-scherm nog een derde display wil om nog meer schermruimte te creeeren. Met Sidecar verleng je dus je Mac-omgeving. Je Mac wordt dus ook op de iPad weergegeven, met alles wat je van macOS gewend bent.

Sms’en met Continuity

Geschikt voor: alle combinaties

Sms-berichten op je iPhone worden via Continuity ook getoond op iPad, Mac en Apple Watch. Daar staan ze weergegeven in de Berichten-app, zoals je gewend bent van de iPhone. Ze worden ook op vergelijkbare wijze onderscheiden van iMessages: ontvangen sms’jes zijn groen en iMessage-berichten zijn blauw. Reageren werkt ook zoals je gewend bent. Tik een reactie in de Berichten-app voor iPad of Mac en hij wordt verzonden via de sms-bundel op je iPhone.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Handoff, werkt sms’en met Continuïteit op elk iDevice met iOS 8 of nieuwer. Ook elke Mac met OS X Yosemite of nieuwer is voor deze functie geschikt.

Universal Control: meerdere Macs en iPads makkelijk bedienen

Geschikt voor: Mac en iPad (Mac Mac, Mac iPad)

Universal Control, ook wel Universele bediening, lijkt in bepaalde opzichten op Sidecar. Maar het grote verschil is dat je bij Universal Control niet het scherm van je Mac verlengt, maar een tweede (of derde, vierde, enzovoorts) Mac gebruikt naast je huidige Mac. Je kan behalve een Mac ook een iPad gebruiken. Maar de extra Mac en iPad behouden elk hun eigen accounts en besturingssysteem. Het voordeel is dat je de muis, trackpad en toetsenbord van je hoofd-Mac kan gebruiken om alle andere apparaten te bedienen. Je Mac-cursor verandert meteen in een iPad-cursor zodra je deze naar je iPad verplaatst.

Universeel klembord: kopieren en plakken

Geschikt voor: alle combinaties (met uitzondering van Apple Watch)

Met Universeel klembord kun je sneller plakken en kopiëren tussen meerdere apparaten. Als je bijvoorbeeld een tekst op je iPhone wil gebruiken op je Mac, hoef je deze op je iPhone alleen maar te selecteren en te kopiëren. Vervolgens kun je de tekst eenvoudig plakken op je Mac, zoals je dat normaal gesproken ook doet. Dit werkt ook de andere kant op en tussen de iPhone, iPad en iPod touch. Het werkt ook met afbeeldingen, documenten, links en meer. De enige eis is dat de toestellen minimaal iOS 10 en macOS Sierra moeten hebben. Lees meer over Universeel klembord in onze aparte tip.

