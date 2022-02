Alles over Handoff op Mac, iPhone en iPad. In deze gids lees je hoe Handoff werkt en welke oplossingen er zijn als het niet werkt.

Als Apple-gebruiker heb je misschien wel een iPhone en een Mac en wissel je dit ook nog af met je iPad. Als je ergens aan werkt of van het ene apparaat naar het andere wisselt, is het wel zo handig dat alles wat je doet op alle apparaten gesynchroniseerd wordt en je zonder al teveel moeite van het ene apparaat naar het andere kan wisselen. Handoff is een functie waar dat mee mogelijk is: je maakt een Keynote-presentatie op de Mac en kunt meteen doorwerken op de iPhone of iPad. Handoff onthoudt waar je bent gebleven. In deze gids lees je hoe je Handoff kunt inschakelen en gebruiken.

Wat is Handoff?

Handoff is een functie in iOS, iPadOS en macOS waarmee de iPhone, iPad en Mac met elkaar in verbinding staan. Bekijk je een website op de iPad, dan kun je verder gaan met lezen op de Mac. Handoff is onderdeel van Apple’s Continuity, waarmee apparaten moeiteloos met elkaar samenwerken. De functie is onder andere te gebruiken met Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Kaarten, Berichten, Herinneringen, Agenda en Contacten. Ook derde partijen hebben hun apps vaak geschikt gemaakt voor Handoff.

Handoff: welke apparaten zijn geschikt?

Om Handoff te kunnen gebruiken heb je niet de nieuwste apparaten nodig. De kans dat jouw iPhone, iPad of Mac werken met Handoff is vrij groot. Deze Apple-apparaten werken met Handoff:

Mac

iPhone en iPad

Daarnaast kun je Handoff ook gebruiken op alle Apple Watch-modellen. Handoff werkt dan van Apple Watch naar iPhone, maar ook naar iPad of Mac.

Handoff instellen

Handoff wordt automatisch ingesteld als je apparaten ingelogd zijn op hetzelfde iCloud-account. Dit zijn de eisen:

Een geschikte Mac die op minimaal OS X Yosemite draait.

Een geschikte iPhone of iPad voorzien van iOS 8 of nieuwer.

De apparaten moeten zijn aangemeld op hetzelfde iCloud-account.

Wifi moet ingeschakeld zijn

Op de apparaten moet Bluetooth 4.0 ingeschakeld zijn. Je hoeft geen koppeling te maken; dat gaat vanzelf.

Hoe kan ik Handoff uitschakelen?

Handoff is een hele handige functie, maar wil je hier liever geen gebruik van maken? Je kan Handoff uitschakelen via de instellingen op je Mac en iPhone en iPad.

iPhone en iPad:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Tik op Handoff. Zet daar de schakelaar uit.

Mac:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Algemeen. Vink onderaan de optie bij Handoff uit.

Handoff gebruiken: zo doe je dat

Het gebruik van Handoff gaat redelijk vanzelf. Het enige wat je hoeft te doen, is op de juiste knop tikken of klikken om een taak over te zetten van je ene apparaat naar de ander. Dat doe je zo:

Naar Mac

Gebruik een geschikte app op je iPhone of iPad. In de Dock op je Mac verschijnt rechts een appicoontje met in de hoek het logo van het apparaat. Klik hierop.

De juiste app wordt geopend en je kunt verder werken op je Mac.

Naar iPhone

Gebruik een geschikte app op je Mac of iPad. Open de appkiezer. Onderaan verschijnt een knop waarmee je de taak over kan nemen op je iPhone. Tik hierop.

De bijbehorende app wordt geopend en je kan verder werken op je iPhone.

Naar iPad

Gebruik een geschikte app op je iPhone of Mac. In de iPad Dock verschijnt rechtsonder het appicoontje, met in de hoek het logo van het andere apparaat dat je gebruikt. Tik hierop om het over te nemen.

De benodigde app op de iPad wordt geopend en je taak wordt overgezet.

Apps gebruiken met Handoff

Met de volgende apps kun je Handoff gebruiken. Dat betekent dus, dat je de apps kunt gebruiken op de Mac en daarna verder kunt gaan op de iPhone of iPad (of andersom).

Handoff werkt onder andere met de volgende apps van Apple:

Agenda

Berichten

Contacten

Herinneringen

Kaarten

Keynote

Mail

Notities

Numbers

Pages

Safari

Telefoon

Daarnaast werkt het met veel apps van derden. Open je een app op je iPhone, bijvoorbeeld de Mail-app, dan zal er ook een icoontje in de dock van je Mac verschijnen. Klik op het icoontje en de software opent exact hetzelfde mailtje dat je op de iPhone had geopend. Dat geldt niet alleen voor lezen. Ben je bezig een e-mailbericht te schrijven op de iPhone, dan kun je op de Mac verder gaan met schrijven van het e-mailbericht.

Dit werkt ook in allerlei andere apps. Je opent een website op je Mac en je kunt verder lezen op de iPhone. Je maakt een notitie op de iPad en je schrijft verder op de Mac. Dit gaat allemaal automatisch.

Gebruik je op je iPhone een app van derden die werkt met Handoff, dan wordt op de Mac meestal de bijbehorende pagina via Safari geopend. Dat werkt bijvoorbeeld bij veel nieuwsapps (bijvoorbeeld de iCulture-app) of andere apps waarvan geen Mac-versie is.

Handoff gebruiken met de Apple Watch

Handoff werkt niet alleen tussen iPhones, iPads en Macs, ook de Apple Watch ondersteunt het. Op die manier kun je bijvoorbeeld makkelijk een chatgesprek in de Berichten-app overnemen op je iPhone. In een speciale tip leggen we je uit hoe het werkt.

Handoff werkt niet?

Krijg je Handoff niet werkend? Dan kan het zijn dat je niet aan één van de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. Veel mensen melden offline dat ze problemen hebben met het instellen van Handoff, terwijl ze alles wel goed hebben aangesloten. Als het niet werkt, ligt het vaak hieraan:

Je Mac ondersteunt geen Bluetooth LE (4.0) en is daarom niet geschikt voor Handoff. Dit kun je controleren door op het Mac-scherm linksboven op het Apple-logo te klikken. Ga naar Over deze Mac > Systeemvoorkeuren > Systeemoverzicht > Bluetooth. Achter de items Bluetooth Low Energy ondersteund en Handoff ondersteund zou ‘ja’ moeten staan.

Je moet opnieuw inloggen bij iCloud. Bij veel mensen blijkt uitloggen en weer opnieuw inloggen bij iCloud goed te werken. Ga naar Systeemvoorkeuren > iCloud op de Mac of naar Instellingen > iCloud op je iDevice en log opnieuw in.

Het werkt maar één kant op. Soms kan het gebeuren dat Handoff bijvoorbeeld wel werkt van Mac naar iPhone, maar niet andersom. Probeer in dat geval de functie even uit te zetten en weer in te schakelen. Het herstarten van je apparaten werkt ook vaak. Op je Mac kun je ook proberen je PRAM/NVRAM te resetten.

Lees meer over de mogelijkheden van Continuïteit, waar Handoff en vele andere functies onder vallen.

