AirDrop werkt niet: zo kun je het oplossen

Met AirDrop kun je snel bestanden delen met andere iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers in de buurt. Dat kan heel handig zijn om bijvoorbeeld op kantoor een document of foto door te sturen. AirDrop werkt niet altijd vlekkeloos, maar gelukkig zijn er wat trucjes die je kunt proberen om AirDrop aan de praat te krijgen. Wij lichten een aantal mogelijke oplossingen uit.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor je AirDrop-problemen. Zo is het altijd slim om te controleren of de ontvanger AirDrop ook heeft ingeschakeld en of je misschien op een Wi-Fi-netwerk zit met een verouderd protocol. Je kunt hierover meer lezen in onze algemene tip met uitleg over AirDrop.



#1 AirDrop-instellingen controleren

De makkelijkste oplossing is om te checken of je AirDrop wel is ingeschakeld. Staat het uit, dan kun je natuurlijk niets sturen en ontvangen. Zo controleer je of AirDrop is ingeschakeld op je iPhone:

Open het Bedieningspaneel: iPhone X en nieuwer: veeg vanaf de rechter bovenhoek van je scherm naar beneden

iPhone 8 en ouder: veeg omhoog vanaf de onderkant van je scherm Open op het paneel voor WiFi, Bluetooth en andere draadloze voorzieningen door je vinger er even op te leggen met Haptic Touch (op oudere toestellen: door er hard op te drukken met 3D Touch). Tik op AirDrop. Zet AirDrop op Iedereen of op Alleen contacten.

Als je AirDrop instelt op Alleen contacten zul je alleen vindbaar zijn voor mensen die jij in je adresboek hebt staan. Wil je zeker zijn dat je de juiste ontvanger zult vinden, zet het dan op Iedereen. Deze oplossing zorgt er ook voor dat Wi-Fi en Bluetooth worden ingeschakeld. Deze draadloze functies zijn namelijk nodig om contact te kunnen maken met ontvangers.

Wat je ook kunt proberen is om je iPhone even in vliegtuigmodus te zetten en daarna alle draadloze voorzieningen weer in te schakelen.

Let op dat AirDrop niet werk als je de persoonlijke hotspot hebt ingeschakeld. Zet deze eerst uit als je bestanden tussen je iPhone, iPad en Mac wilt uitwisselen via AirDrop. Daarna zet je de hotspot weer aan.

Op je Mac kun je ook controleren of AirDrop is ingeschakeld:

Open Finder. Klik op het AirDrop-menu aan de linkerzijde. Zet je instelling op Iedereen of Alleen contacten.

#2 iPhone herstarten

Even herstarten kan een hoop problemen oplossen. Je raakt geen gegevens kwijt. Je iOS-apparaat zal alle activiteiten onderbreken en opnieuw opstarten. Hoe dit werkt is afhankelijk van het type toestel dat je gebruikt. In een apart artikel helpen wij met het resetten van je iPhone op jouw apparaat.

Op je Mac kun je de aan-uit-knop ingedrukt houden om je Mac geforceerd af te sluiten. Let op dat je hierbij wél gegevens kunt verliezen, als je bijvoorbeeld een bestand in Word of Photoshop nog niet hebt opgeslagen. Zorg dus dat je er zeker van bent dat alles goed is opgeslagen. Het zou zonde zijn als al je werk voor niets is geweest.



Deze optie klinkt logisch, maar sommige mensen vergeten het vaak: je software updaten. Apple brengt vaak updates uit met oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Mocht je dus last hebben van een eventuele bug in AirDrop, dan kan het zomaar zijn dat Apple die bug heeft opgelost in een nieuwe update.

Zo voer je een software-update uit op je iPhone of iPad:

Open Instellingen. Tik op Algemeen. Open Software-update. Installeer nu de nieuwste update indien beschikbaar.

Op een Mac werkt het iets anders. Voorheen gingen macOS-updates via de App Store, maar sinds macOS Mojave is daar een apart menu voor gekomen in Systeemvoorkeuren.

Open Systeemvoorkeuren ( > Systeemvoorkeuren). Open Software-update. Installeer nu de nieuwste update indien beschikbaar.

#4 Netwerkinstellingen opnieuw instellen

Deze oplossing doet soms wonderen. Als je je netwerkinstellingen opnieuw instelt zullen ook al je opgeslagen Wi-Fi-netwerken verdwijnen van je apparaat, dus je zult opnieuw verbinding moeten maken. Daarbij voer je ook het Wi-Fi-wachtwoord opnieuw in. Heb je iCloud Sleutelhanger ingeschakeld, dan zullen je netwerken weer terugkeren na de reset. Alle door jou opgeslagen Wi-Fi-wachtwoorden zitten dan namelijk in iCloud en die gaan niet verloren bij het opnieuw instellen van je netwerkinstellingen. Je zult misschien eventjes geen Wi-Fi meer hebben, maar de verbinding wordt al snel hersteld.

Zo stel je de netwerkinstellingen opnieuw in:

Open Instellingen. Tik op Algemeen. Scroll helemaal naar beneden en tik op Stel opnieuw in. Tik op de derde optie Herstel netwerkinstellingen.

#5 Andere oplossingen

Als je na het doorlopen van deze stappen nog steeds geen verbinding met een iPhone of Mac kunt maken, zijn er nog wat zaken om rekening mee te houden.

Zorg dat de twee apparaten niet te ver van elkaar verwijderd zijn. De apparaten tegen elkaar houden heeft geen zin en kan averechts werken.

Gebruik je OS X Mavericks (10.9) of ouder, dan moet je klikken op ‘Vindt u niet wat u zoekt?’ voor aanvullende instructies.

Het aan- en uitzetten van de Vliegtuigmodus kan AirDrop in sommige gevallen ook weer aan de praat krijgen.

Probeer in en uit te loggen bij iCloud; dit kan in sommige gevallen ook voor een oplossing zorgen.

Soms is een probleem niet zelf op te lossen. Als bijvoorbeeld de Wi-Fi-antenne in je iPhone niet meer in orde is zal dit gerepareerd moeten worden door Apple of een erkende serviceprovider. Afhankelijk van de omstandigheden kan een dergelijk probleem binnen je garantie vallen. In een aparte tip leggen wij tot in detail uit hoe je een afspraak maakt met de Apple Store of een erkende serviceprovider.

