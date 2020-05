Apple Pay werkt op verschillende plekken, bijvoorbeeld in winkels, in apps en zelfs op het web. Maar hoe moet je precies Apple Pay gebruiken als je ermee wil betalen? In deze tip leggen we je alles uit.

Betalen met Apple Pay

Als je na het instellen van Apple Pay je eerste betaling wil gaan doen, is het handig om te weten hoe je Apple Pay gebruikt. Betalen met Apple Pay is heel erg makkelijk en snel, want je hoeft maar een paar dingen te doen. Zo kun je Apple Pay gebruiken op al je apparaten.



Om Apple Pay te gebruiken moet je dus eerst Apple Pay instellen met je eigen betaal- of kredietkaarten. Doe dat dus thuis eerst voordat je naar de winkel gaat en met je iPhone wil betalen. Op dit moment kan dat alleen in landen waar Apple Pay wordt ondersteund, waaronder België (sinds november 2018) en Nederland (sinds juni 2019).

Apple Pay gebruiken in winkels

Om Apple Pay te gebruiken in fysieke winkels, bij parkeergarages en -palen, frisdrankautomaten en meer, moet contactloos betalen geaccepteerd worden. Dat is in Nederland en België bij vrijwel elke winkel het geval.

Overal waar je contactloos kan betalen, kan je dus ook betalen met Apple Pay. Om dit te weten voordat je bij de kassa staat, zoek je naar de logo’s voor Apple Pay of contactloos betalen.

Zie je een Apple Pay-logo, dan weet je dat je goed zit. Maar ook als er geen logo voor Apple Pay te zien is, is de kans groot dat je er met je iPhone of Apple Watch kan afrekenen. Zolang je het logo voor contactloos betalen op de betaalterminal ziet, kun je ook je iPhone gebruiken om te betalen.

De manier hoe je Apple Pay gebruikt, verschilt per toestel:

iPhone met Face ID

Druk twee keer achter elkaar snel op de zijknop. Richt je iPhone op je gezicht zodat Face ID je gezicht kan scannen. Hou je iPhone nu in de buurt van het contactpunt op de betaalterminal.

iPhone met Touch ID

Plaats je vinger op de Touch ID-sensor. Druk deze niet in. Hou je iPhone nu in de buurt van het contactpunt op de betaalterminal.

Een alternatieve manier is door vanaf het toegangsscherm twee keer op de thuisknop te drukken en vervolgens je iPhone bij de betaalterminal te houden.

Met toegangscode betalen

Wil je om wat voor reden dan ook liever geen Touch ID of Face ID gebruiken voor Apple Pay? Dan kan dat ook. Je gebruikt dan je toegangscode om een betaling te kunnen doen:

Ga naar Instellingen > Face ID/Touch ID en toegangscode. Zet de schakelaar bij Apple Pay uit.

Betalen doe je vervolgens op dezelfde manier zoals in de stappen die hierboven omschreven zijn. Daarna druk je op de blauwe knop Betaal met toegangscode en voer je de code in. Overigens kan de iPhone ook om je toegangscode vragen als Face ID of Touch ID na meerdere poging niet herkend wordt.

Apple Watch

Druk twee keer achter elkaar snel op de zijknop. Hou je Apple Watch in de buurt van het contactpunt op de betaalterminal.

Op deze manier gebruik je altijd de standaardkaart. Heb je maar één kaart ingesteld, dan is dat geen probleem. Heb je meerdere kaarten en wil je wisselen, dan tik je eerst op de kaart die in beeld verschijnt voordat je je toestel tegen de betaalterminal houdt. Kies dan de andere kaart die je wil gebruiken.

Apple Pay gebruiken in apps

Sommige apps bieden ook ondersteuning voor Apple Pay. Denk aan shopping-apps of apps van vliegtuigmaatschappijen. Op dit moment kan je in apps alleen betalen met creditcards. Je gewone betaalkaart wordt niet ondersteund.

Je gebruikt het in apps als volgt:

Kies bij het betalen voor Apple Pay als betaalmethode of tik op de Apple Pay-knop. Vul je betaalinformatie, verzendgegevens en contactinformatie verder aan of controleer of dit correct is. Bevestig je betaling met Face ID door twee keer op de zijknop te drukken en je gezicht te scannen. Op een iPhone met Touch ID leg je je vinger op de thuisknop. Op de Apple Watch druk je twee keer op de zijknop.

Apple Pay op het web gebruiken

Een laatste plek waar je Apple Pay kan gebruiken is op het web via bijvoorbeeld webshops. Dit kan op plekken waar Apple Pay aangeboden wordt als geldige betaalmethode. Let er op dat je op dit moment alleen nog een creditcard kan gebruiken voor Apple Pay op het web.

iPhone en iPad

Kies bij het betalen voor Apple Pay als betaalmethode of tik op de Apple Pay-knop. Vul je betaalinformatie, verzendgegevens en contactinformatie verder aan of controleer of dit correct is. Bevestig je betaling met Face ID door twee keer op de zijknop te drukken en je gezicht te scannen. Op een iPhone met Touch ID leg je je vinger op de thuisknop. Op de Apple Watch druk je twee keer op de zijknop.

Mac met Touch ID

Kies bij het betalen voor Apple Pay als betaalmethode of tik op de Apple Pay-knop. Vul je betaalinformatie, verzendgegevens en contactinformatie verder aan of controleer of dit correct is. Controleer het bedrag op de Touch Bar en bevestig je betaling met de Touch ID-knop.

Overige Macs

Op een andere Mac zonder Touch ID heb je een iPhone of Apple Watch nodig om je betaling te kunnen bevestigen. Zorg ervoor dat je op alle apparaten ingelogd bent met hetzelfde Apple ID. Zorg er ook voor dat Bluetooth ingeschakeld is.

Kies bij het betalen voor Apple Pay als betaalmethode of tik op de Apple Pay-knop. Vul je betaalinformatie, verzendgegevens en contactinformatie verder aan of controleer of dit correct is. Gebruik nu je iPhone of Apple Watch om de betaling te bevestigen. Op de iPhone met Face ID druk je twee keer op de zijknop en bevestig je met je gezicht. Op een iPhone met Touch ID scan je je vingerafdruk. Gebruik je een Apple Watch, dan druk je twee keer op de zijknop.

Apple Pay transacties bekijken

Wil je een overzicht van je transacties inzien, dan kan dat ook. Je hebt hiervoor wel je iPhone nodig. Doe dan het volgende:

Open de Wallet-app. Kies je kaart waarvan je de transacties wil bekijken. Voor de transacties met je Apple Watch, ga je naar de Watch-app en tik je op Wallet. Kies daar ook de kaart om de transacties te bekijken.

Per kaart bekijk je de tien meest recente transacties. Op deze manier kan je dus ook checken of er vreemde betalingen gedaan zijn. Uiteraard vind je de betalingen ook terug in het betaaloverzicht van de bank van je app of in internetbankieren.

Bekijk ook Apple Pay: het complete overzicht van Apple's betaaldienst Apple Pay is de mobiele betaaldienst van Apple. Bij welke banken werkt Apple Pay, in welke landen werkt het en hoe doe je een betaling? Lees hier alles over Apple Pay in Nederland, de beveiliging en alle aangesloten banken en winkels.

Loop je tegen problemen met Apple Pay aan? We hebben een artikel waarin we mogelijke oplossingen langslopen.