Wil je op de Mac telefoongesprekken voeren? Dat kan met FaceTime of met gewone telefoongesprekken. In deze tip lees je wat de vereisten zijn om telefoongesprekken van de iPhone naar de Mac door te sturen, hoe je het kunt in- en uitschakelen en hoe je een telefoongesprek kunt starten vanaf de Mac.

Telefoongesprekken voeren op de Mac

Met Continuity kun je telefoongesprekken voeren op de Mac. De telefoongesprekken komen normaal gesproken binnen op de iPhone, maar als je instelt dat je ze ook naar de iPad en Mac wilt laten doorsturen, kan dat. Je kunt dan gewoon telefoongesprekken beantwoorden zonder de iPhone uit je tas te halen. Het is wel zo prettig om op de Mac een koptelefoon of oortjes te gebruiken voor het voeren van je gesprekken, omdat de geluidskwaliteit dan iets beter is. Maak je gebruik van FaceTime, dan gebeurt dat zonder beeld. Deze functie heet ook wel FaceTime Audio.

Hieronder bespreken we:

Hoe kan ik bellen op de Mac inschakelen?

Om telefoongesprekken te kunnen voeren op de Mac heb je het volgende nodig:

Een Mac met OS X Yosemite of nieuwer

Een iPhone met minimaal iOS 8

Op beide apparaten moet je ingelogd zijn met hetzelfde iCloud-account

Beide apparaten moeten zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk

Dit laatste betekent uiteraard ook dat de apparaten bij elkaar in de buurt zijn. Meestal zal de iPhone vlakbij zijn: hij ligt op je bureau of zit in je tas. Als je achter de Mac zit kan het handiger zijn om het telefoongesprek op de Mac te beantwoorden, zodat je ondertussen kunt doorwerken.

Inloggen op iCloud op de Mac doe je via  > Systeemvoorkeuren > iCloud.

Op de iPhone ga je naar de Instellingen-app en tik je op jouw accountfoto bovenin het scherm. Tik daarna op iCloud > Log in.

Het handige is: je hoeft voor bellen op de Mac helemaal niets extra’s in te stellen! Zodra er een telefoongesprek binnenkomt op de iPhone wordt deze na enkele seconden ook doorgestuurd naar alle andere apparaten, zodat je meteen kunt opnemen en een gesprek voeren. Je kunt overigens ook gesprekken starten vanaf de Mac.

Hoe kan ik een telefoongesprek starten vanaf de Mac?

Zo kun je een telefoongesprek starten vanaf de Mac:

Open de FaceTime-app op de Mac. Zoek de gewenste contactpersoon. Klik onderin het scherm op de groene knop Audio.

Je kunt ook met de rechtermuisknop op het telefoonicoon klikken en vervolgens aangeven dat je FaceTime Audio wilt gebruiken.

Hoe kan ik bellen op de Mac uitschakelen?

Vind je het toch wat onhandig om te bellen via de Mac, dan kun je het uitschakelen. Voer de volgende stappen uit:

Ga naar de FaceTime-app op de Mac. Klik in de menubalk op FaceTime > Voorkeuren > Instellingen. Schakel de optie Bellen via iPhone uit. Je krijgt nu geen telefoongesprekken meer binnen op de Mac en je kunt ze ook niet starten.

Heb je een iPad, dan kun je ook daarop telefoongesprekken voeren via het mobiele netwerk van de iPhone. Hoe dit moet lees je in de aparte tip Bellen en telefoongesprekken beantwoorden met iPad en iPod touch (Continuity).

Bekijk ook Bellen met je iPad en telefoongesprekken voeren: zo werkt het Bellen en telefoongesprekken voeren kan ook op de iPad. Lees hier hoe je kunt bellen met de iPad en hoe je telefoongesprekken van je iPhone kunt laten doorsturen naar je iPad. Zo kun je een telefoongesprek gewoon beantwoorden op je iPad, zonder je iPhone te hoeven pakken.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!