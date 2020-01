Met AirDrop kun je bestanden uitwisselen tussen iPhone en iPad. Sinds iOS 8 en OS X Yosemite is het ook mogelijk om bestanden uit te wisselen tussen Mac en iOS. Deze tip beschrijft hoe je dat moet doen.

AirDrop is sinds Mac OS X Lion aanwezig op de Mac en sinds iOS 7 op iPhones en iPads. Maar de protocollen waar gebruik van werd gemaakt, waren verschillend. Daardoor lukte het niet om bestanden van iOS naar Mac te sturen via AirDrop. Sinds iOS 8 en Mac OS X Yosemite is dat opgelost en kun je een foto of een ander type bestand versturen van iPhone naar Mac (en andersom).

Wat is AirDrop?

AirDrop is een manier om bestanden tussen meerdere Apple-apparaten uit te wisselen. De apparaten moeten bij elkaar in de buurt zijn, omdat het een tijdelijk netwerk creëert tussen beide apparaten. Na de bestandsoverdracht wordt de verbinding weer verbroken. Om AirDrop te kunnen gebruiken tussen Mac en iOS moet je beschikken over een:

iPhone 5 of later

iPad (4e generatie) of later

iPad mini of later

iPod touch (5e generatie) of later

Ook voor de Mac gelden specifieke voorwaarden. Om AirDrop te gebruiken tussen twee Macs, kun je de volgende modellen gebruiken:

Voor AirDrop tussen een Mac en iOS-apparaat gelden weer andere eisen. Het uitwisselen van bestanden en gegevens vanaf een Mac naar een iOS-apparaat en andersom werkt vanaf elke Mac uit 2012 of later met OS X Yosemite of hoger (exclusief de Mac Pro [medio 2012]).

AirDrop gebruiken op een iPhone of iPad

Je kunt vanaf je iPhone of iPad eigenlijk alles wel delen via AirDrop. Van links tot video’s, en van PDF-bestanden tot Siri Shortcuts. Wil je vanaf de iPhone een foto of ander bestand doorsturen vanaf een iPhone of iPad, dan doe je dat als volgt:

Ga naar het item dat je wilt delen, zoals een foto of website. Tik op de deelknop. Dit is een vierkantje met naar buiten wijzend pijltje. De opties om het bestand te delen verschijnen in beeld. Tik op ‘AirDrop‘. Kies de gewenste persoon of personen en wacht tot het bestand is geaccepteerd.

AirDrop gebruiken op de Mac

Om AirDrop te kunnen gebruiken moeten Bluetooth en Wi-Fi op beide apparaten actief zijn. De apparaten hoeven echter niet verbonden te zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk, want er wordt een directe connectie gemaakt. Via het menu in de zijbalk geef je aan wie jou bestanden mag sturen. Je kunt daarin aangeven dat je door iedereen, contacten of door niemand kan worden gevonden.

Om een bestand vanaf de Mac te sturen, handel je als volgt:

Open het Finder-venster op de Mac. Blader naar het gewenste bestand. Sleep het bestand naar het iPhone-icoon in de AirDrop-map. Je kunt ook de deelextensies gebruiken om bestanden direct vanuit een app te versturen.

De deelextensies vind je in verschillende apps, zoals Safari en Foto’s. Niet alle apps ondersteunen dit.

Voorkomen dat je ongewenste bestanden krijgt

Standaard staat AirDrop zo ingesteld dat alleen mensen die jij kent bestanden kunnen sturen. Het kan voorkomen dat je dit per ongeluk aanpast en zo ongewenst bestanden krijgt toegestuurd als je bijvoorbeeld in de trein zit. Je kunt dit eenvoudig weer aanpassen.

Open het Bedieningspaneel (lees hier hoe je dat doet). Houd je vinger ingedrukt op de connectiviteit-tegel (linksboven). Houd je vinger ingedrukt op AirDrop. Selecteer Alleen contacten.

Problemen met AirDrop oplossen

Bij gebruik van AirDrop tussen Mac en iPhone of iPad kan het aanvankelijk niet werken. Er zijn een aantal opties om eventuele problemen op te lossen:

Herstart je toestel.

Controleer of de ontvanger AirDrop heeft ingeschakeld. Open daarvoor AirDrop in de Finder. Op de iPhone en iPad zet je AirDrop aan via het Bedieningspaneel.

Mac: Controleer of je de juiste Bluetooth-versie hebt. Ga hiervoor naar het Apple-menu > Over deze Mac > Systeemoverzicht > Bluetooth. Controleer of bij LMP-versie 0x6 staat. Latere versies betekenen dat je een Mac hebt, die een oudere Bluetooth-versie ondersteunt.

Controleer of je de juiste Bluetooth-versie hebt. Ga hiervoor naar het Apple-menu > Over deze Mac > Systeemoverzicht > Bluetooth. Controleer of bij LMP-versie 0x6 staat. Latere versies betekenen dat je een Mac hebt, die een oudere Bluetooth-versie ondersteunt. Mac: Schakel de Firewall uit. Ga hiervoor naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en Privacy > Firewall > Schakel Firewall uit. Via de Firewall-opties kun je nog controleren of Blokkeer alle inkomende verbindingen is ingeschakeld.

Schakel de Firewall uit. Ga hiervoor naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en Privacy > Firewall > Schakel Firewall uit. Via de Firewall-opties kun je nog controleren of Blokkeer alle inkomende verbindingen is ingeschakeld. Log uit en in bij iCloud. Bij sommige mensen lost dit het verbindingsprobleem op. Op de Mac doe je dit via Systeemvoorkeuren > iCloud. Op de iPhone en iPad moet je in Instellingen > iCloud zijn.

Wissel van netwerk. Misschien zit je op een netwerk dat gebruik maakt van een verouderd protocol. Controleer ook even of Wi-Fi op beide apparaten is ingeschakeld. Ze hoeven niet op hetzelfde netwerk te zijn aangemeld.

Check ons uitgebreidere overzicht met probleemoplossingen voor AirDrop voor meer opties.