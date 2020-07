Sms doorsturen naar iPad en Mac

Het is misschien verrassend dat je vanaf de Mac of iPad ook sms-berichten kunt versturen. Er zit immers vaak geen simkaart in. Het handige is dat je de iPhone er niet meer bij te pakken als je een bericht wil verzenden naar iemand zonder iMessage. Maar je moet deze functie wel eerst even inschakelen.

Sms doorsturen dankzij Continuity

Het doorsturen van sms-berichten is onderdeel van Continuïteit (Continuity), een functie die in iOS 8 werd geïntroduceerd. Met Continuïteit is het ook mogelijk om telefoongesprekken te voeren op je iPad of Mac. Meer hierover kun je lezen in ons artikel over bellen met je Mac en iPad of in onze uitgebreide uitleg over Continuity. We besteden hieronder aandacht aan sms-functie van Continuity, waarmee je sms-berichtjes kunt sturen en ontvangen.

Sms doorsturen inschakelen

Voor het doorsturen van sms-berichten vanaf je iPhone is minstens iOS 8.1 vereist. Voor het gebruik van de doorstuurfunctie op de Mac moet je minstens OS X Yosemite geïnstalleerd hebben.

Daarnaast moet je op alle apparaten zijn ingelogd met hetzelfde iCloud-account. Dit controleer je op de Mac onder Systeemvoorkeuren en op iDevices onder Instellingen. Bovenin staat je profielfoto met de naam van het gebruikte account.

Door onderstaande stappen te volgen schakel je de sms-doorstuurfunctie van iOS in:

Ga naar Instellingen > Berichten op je iPhone. Tik op Stuur sms door. Zet de schakelaar aan naast het apparaat waarop je sms-berichten wil versturen en ontvangen. Op het gekozen apparaat verschijnt een code. Voer deze code in op de iPhone.

Als je de code niet ontvangt, kan het helpen om iMessage even uit te schakelen en weer opnieuw te activeren. Je registreert daarmee weer al je gekoppelde apparaten. Daarna zul je de code alsnog ontvangen op het gewenste device. Mogelijk helpt het ook om een e-mailadres aan je iMessage te koppelen als je dit nog niet eerder had gedaan.

Op de Mac ga je naar de Berichten-app en vervolgens naar Berichten > Voorkeuren > iMessage om te controleren of je met het juiste Apple ID bent ingelogd. Op alle apparaten moet je met hetzelfde Apple ID zijn aangemeld.

Zolang de iPhone ingeschakeld is en verbonden is met een Wi-Fi-netwerk of een mobiel netwerk, kunnen je nieuwe sms-berichten verzenden en ontvangen op de toegevoegde apparaten.

Hoe werkt sms doorsturen?

De sms-doorstuurfunctie gebruikt de simkaart van je iPhone, zodat je vanaf de iPad of Mac berichten kunt verzenden en ontvangen. Dit betekent dat alle berichten die verstuurd zijn naar je mobiele nummer worden doorgestuurd. Verzend je een reactie, dan zal dit ook met behulp van de iPhone worden gedaan. Je gebruikt dus de sms-bundel van je mobiele telefoon. De sms’jes staan daarom ook op je iPhone nadat je ze verstuurt.

Voor het ontvangen en beantwoorden van telefoongesprekken op de Mac lees je ons aparte artikel.

Bekijk ook Bellen op de Mac en telefoongesprekken voeren: zo werkt het Wil je op de Mac telefoongesprekken voeren? Dat kan met de functie Continuity. In deze tip lees je wat de vereisten zijn om telefoongesprekken van de iPhone naar de Mac door te sturen, hoe je het kunt in- en uitschakelen en hoe je een telefoongesprek kunt starten vanaf de Mac.

Oudere tekstberichten doorsturen

Je kunt ook oudere ontvangen tekstberichten doorsturen:

Daarvoor hou je je vinger op de spraakballon die je wilt doorsturen. Tik daarna op Meer. Selecteer alle andere tekstberichten die je wilt doorsturen. Tik op Stuur door en geef een ontvanger op. Tik op Stuur.

Meer tips over SMS lees je hier: