Bestanden uitwisselen met AirDrop is lekker makkelijk, behalve als je te maken hebt met vrienden die Android, Windows of iets anders gebruiken. Welke AirDrop-alternatieven er in dat geval zijn, lees je in dit artikel!

AirDrop: alternatieven voor Windows

Apple heeft AirDrop ontwikkeld om gemakkelijk bestanden uit te wisselen tussen apparaten, maar dat werkt alleen tussen Apple-apparaten onderling. Wat kun je doen als je met Android- of Windows-gebruikers te maken hebt? Dan komen deze alternatieven voor AirDrop van pas. Ze werken op meerdere platformen, ook op apparaten die niet door Apple zijn gemaakt.

Sinds zomer 2020 is Share Nearby van Google beschikbaar. Dit werkt aanvankelijk alleen op een beperkt aantal Android-toetsellen en komt op termijn ook naar Windows en hopelijk ook iOS en macOS.



SHAREit

Beschikbaar voor: Windows, macOS, iOS, Android

SHAREit is gratis te gebruiken, al krijg je wel reclames te zien. Het werkt op de meeste platformen. Je verbindt de software op je smartphone, Windows PC of Mac met hetzelfde Wi-Fi-netwerkt of scant een QR-code om verbinding te maken met een netwerk. De app genereert die QR-code, zodat je het ook kunt gebruiken om bestanden naar anderen te sturen. Zodra je verbonden bent kun je meerdere bestanden versturen. Hiervoor is geen internetverbinding nodig. Er zitten ook geen verdere beperkingen aan. Wel is het door het gebruik van software iets lastiger in gebruik dan AirDrop. Met SHAREit kun je nog meer doen, zoals PowerPoint-presentaties op afstand bedienen vanaf je smartphone of op je smartphone bladeren door bestanden op Windows PC’s. Ook kun je het gebruiken voor backups van foto’s.

Het uitwisselen van data gebeurt via Wi-Fi, zodat het je geen data kost. Het maakt niet uit hoe groot het bestand is. Om beide apparaten met elkaar te koppelen moet je een QR-code scannen. Je kunt daarna meteen beginnen met het uitwisselen van bestanden.

Meer informatie: ushareit.com.

Xender

Beschikbaar voor: iOS, Windows Phone, Android, web

Xender is een populaire app om bestanden te delen en is beschikbaar op meerdere mobiele platformen. Je gebruikt het gratis maar krijgt daarbij wel reclames te zien. Je verbindt je smartphone met je Windows PC of Mac dankzij een persoonlijke link die je kunt uitwisselen. Ook kun je een QR-code aanmaken met de webapp van Xender. Daarna zie je alle bestanden op het andere apparaat en deze ook downloaden. Dit werkt vrij goed en gaat bovendien vrij snel, zonder dat het data kost. Volgens de makers is het nog makkelijker in gebruik dan AirDrop, al kun je daarover natuurlijk discussiëren. Er is namelijk geen Windows-software. Je kunt echter wel gebruik maken van de Connect PC-functie waarmee je mobiele toestel vindbaar wordt, waarna je bestanden eraf kunt halen. Dit kost iets meer stappen, maar het werkt uiteindelijk wel. Er is geen limiet aan de bestandsgrootte.

Meer informatie: xender.com.

Send Anywhere

Beschikbaar voor: iOS, Windows Phone, Android, Chrome (extensie)

Send Anywhere werkt iets anders dan de meeste diensten uit deze lijst. Terwijl de anderen vaak kiezen voor WiFi, gebruikt Send Anywhere een peer-to-peer protocol. Je kunt bestanden uitwisselen via internet, zonder ze op een server op te slaan. Je kunt daardoor bestanden uitwisselen met vrienden die dichtbij zijn, maar ook vrienden elders ter wereld. Tussen Android-toestellen kun je rechtstreeks uitwisselen met Wi-Fi Direct, in alle andere gevallen heb je een internetverbinding nodig.

Iedereen moet wel eerst de Send Anywhere-app op het toestel installeren, of gebruik maken van de website. Je kiest het bestand dat je wilt delen, krijgt een 6-cijferige code te zien en als de ontvanger dit intikt in de app en op Receive tikt, wordt het bestand opgestuurd. Het werkt bijna op elk platform. Het is gratis te gebruiken en er zijn geen beperkingen wat bestandsgrootte betreft.

Meer informatie: SendAnywhere

Wi-Fi Transfer

Beschikbaar voor: iOS, macOS en Windows

Wi-Fi Transfer is een functie in de Documents-app van Readdle. Readdle staat bekend om zijn vele productiviteitsapp. Documents is een soort alternatief voor Apple’s Bestanden-app en dankzij Wi-Fi Transfer zet je eenvoudig bestanden over van je Mac of pc naar je iPhone of iPad en weer terug. Het enige wat je nodig hebt is de Documents-app op je iOS-toestel, want op je Mac of pc ga je gewoon naar de speciale website. Je koppelt Documents vervolgens via een QR-code aan je computer, zodat je daarna eenvoudig bestanden kan uploaden en downloaden. Je kan zowel meerdere bestanden tegelijk als complete mappen verplaatsen. Wi-Fi Transfer is helemaal gratis en een goed en snel alternatief. Heb je geen Wi-Fi, dan kan je ook een Lightning-kabel gebruiken.

Bekijk ook Wi-Fi Transfer van Readdle's Documents is een handig alternatief voor AirDrop Wi-Fi Transfer is een nieuwe handige functie in de Documents-app. Dankzij Wi-Fi Transfer kun je allerlei bestanden overzetten van een Mac of pc naar je iPhone. Het werkt met allerlei verschillende bestandstypen.

Instashare

Beschikbaar voor: Windows, macOS, iOS, Android

Instashare is een ander AirDrop-alternatief. Het grote pluspunt is dat het lijkt op Apple’s eigen oplossing. Na het installeren van de app op je telefoon en pc druk je op de deelknop om een bestand via Instashare te versturen. De app laat zien welke apparaten er beschikbaar zijn en na een druk op de knop wordt het document draadloos verstuurd, net als bij AirDrop. Het werkt met alle bestandsformaten, ongeacht hoe groot het bestand is. Met een speciale functie kun je je klembord synchroniseren, zodat je gemakkelijk linkjes en tekst kunt uitwisselen.

Instashare is een van de weinige apps die geld kosten. De mobiele app is gratis, maar voor de desktop-apps betaal je een paar euro.

Meer info: Instashare (7 dagen proberen).

AirDroid

Beschikbaar voor: Android, iOS, Windows, macOS, web

AirDroid is een veelzijdige dienst. Je kunt er bestanden mee uitwisselen, apps installeren, notificaties checken, bellen en je sms-contacten synchroniseren. Ook kun je WhatsApp-berichten ermee beantwoorden. Die functies zijn wel vooral gericht op Android-gebruikers, zoals de naam al aangeeft. Je kunt bijvoorbeeld het scherm van je Android-toestel mirroren (‘spiegelen’) op je pc, zodat je je smartphone kunt bedienen vanaf de desktop. iPhone-gebruikers hebben hiervoor QuickTime en andere oplossingen.

AirDroid heeft wel wat beperkingen. Zo kun je er geen linkjes mee uitwisselen en is de software nogal traag. Om het maximale eruit te halen heb je een Premium-abonnement nodig.

Meer info: airdroid.com

Snapdrop

Beschikbaar op: web

Let op: de officiële Snapdrop-website (soapdrop.net) is niet meer te bereiken, maar omdat het open source is hebben andere ontwikkelaars het project gemakkelijk kunnen overnemen. Je kunt het proberen via deze site of kijk even op deze pagina voor statusinformatie.

Snapdrop is een dienst die we eerder hebben besproken. Het is een van de meest handige AirDrop-alternatieven omdat je niets hoeft te installeren. Alles werkt via een web-app, die je bestanden laat delen via hetzelfde netwerk. Je opent de Snipdrop-Website op beide apparaten, wisselt de bestanden uit en het is ook nog gratis in gebruik. Bovendien zit er geen limiet op de bestandsgrootte. De ontvanger krijgt een pop-up die je kunt accepteren of afwijzen.

Grootste nadeel is dat er weinig instellingsmogelijkheden zijn en dat de transfersnelheid soms kan tegenvallen. Ook kun je maar één bestand tegelijk overzetten. Snapdrop is een open source-project en de ontwikkelaar beweert dat er geen data wordt uitgewisseld met de server. De app gebruikt ook geen cookies of andere tracking. De bestanden worden via een peer-to-peer-verbinding naar het andere apparaat gestuurd. Voor een snelle bestandsoverdracht zonder dat je software hoeft te installeren kan Snapdrop best handig zijn.

Hou er rekening mee dat Snapdrop afhankelijk is van WebRTC en dat het daardoor niet werkt in alle browsers.

Gebruiken: Snapdrop (gratis)

AirDrop-alternatief: gebruik internet

We bespreken hierboven allerlei diensten die je als alternatief voor AirDrop kunt gebruiken. Maar misschien wil je helemaal geen nieuwe apps installeren of accounts aanmaken en zoek je een makkelijke oplossing. Denk dan ook eens aan het gebruik van clouddiensten zoals iCloud Drive, Dropbox, Google Drive of OneDrive. Zet het bestand in je online opslagruimte en haal het er via een ander apparaat weer vanaf.

Daarnaast heb je natuurlijk ook nog diensten die bedoeld zijn om grote bestanden te versturen:

WeTransfer

TransferXL

NitroShare

Dit werkt vaak iets anders dan de AirDrop-alternatieven die we hierboven bespreken, omdat het niet direct draadloos gaat. Daardoor heb je vaak een actieve internetverbinding nodig.

In een apart artikel hebben we de mogelijkheden van Pushbullet besproken, wat ook handig kan zijn voor het uitwisselen van bestanden. Helaas ondersteunt Pushbullet geen iOS meer, vanwege beperkingen die Apple heeft opgelegd. Andere alternatieven zoals AirMount zijn ook helaas alweer verdwenen. Je zult het dus moeten doen met de opties aan het begin van dit artikel, of methoden voor het versturen van grote bestanden.