FaceTime op de Apple TV: zo kun je videobellen op je tv-scherm

De Apple TV heeft geen FaceTime-app, maar toch kun je via de Apple TV zorgen dat je gesprekspartner beeldvullend op het tv-scherm verschijnt. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

FaceTime op de Apple TV

Met FaceTime blijf je in contact met familie en vrienden. Gebruik je het vaker met de hele familie, dan is het wel zo leuk als iedereen via het tv-scherm kan kijken, in plaats van via een iPhone of iPad. Op de Apple TV vind je geen FaceTime-app, maar toch kun je het werkend krijgen dankzij AirPlay en de synchrone weergave. Je hebt nog wel aan beide kanten een iPhone en iPad nodig, want de camera in de tv kun je niet gebruiken.



Stap 1: Start AirPlay

Voordat je begint te bellen is het wel zo handig om alvast AirPlay te starten op je iPhone of iPad, zodat je het scherm op de televisie kunt zien. Dit kan eventueel ook later tijdens het gesprek.

Zorg dat je mobiele apparaat en je Apple TV op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangemeld. Ook moeten Wifi en Bluetooth beide ingeschakeld zijn. Open het Bedieningspaneel en tik op Synchrone weergave. Tik op de Apple TV waarop je het beeld wilt afspelen. Je ziet nu het scherm van je iPhone of iPad op de televisie.

Stap 2: Start het FaceTime-gesprek

Je kunt nu beginnen met een FaceTime-gesprek. Dit doe je op de gebruikelijke manier, door de gewenste persoon te bellen. Zodra je verbonden bent zie je het gezicht van je gesprekspartner niet alleen op het iPhone- of iPad-scherm, maar ook op de televisie.

Zet nu je iPhone of iPad rechtop tegen een voorwerp op de salontafel of op de televisie. De frontcamera is dan op jou gericht. Als je met meerdere mensen bent is het niet erg dat de camera wat verder van je af staat, want zo kan de gesprekspartner alle aanwezigen in de kamer zien.

Ben je bang dat de iPhone of iPad valt, dan kun je daarvoor een dock of houder gebruiken. Sommige iPad-hoezen bieden je ook de mogelijkheid om de iPad onder meerdere hoeken op z’n kant te zetten. Het enige waar je op moet letten is dat de frontcamera steeds op jou gericht blijft en dat er geen kamerplanten, kaarsen en prullaria zijn die het beeld blokkeren.

