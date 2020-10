Je kunt een (oude) iPhone gebruiken als webcam voor je Mac of Windows PC. Hiervoor heb je een speciale app nodig, genaamd EpocCam. In deze tip lees je hoe het werkt en welke opties je tot je beschikking hebt.

iPhone als webcam voor Mac en PC

Moet je voor je werk, studie of andere reden vaak videobellen via apps als Zoom of Teams? Dan wil je misschien wel de kwaliteit van je webcam wat verhogen. Zeker als je een laptop met een matige webcam van je werk hebt gekregen kan zoiets van pas komen. Dat geldt ook voor de meeste MacBooks die beschikken over een 720p frontcamera, terwijl de camera op je iPhone veel beter is. Met de software EpocCam gebruik je eenvoudig je iPhone als webcam. Wil je het helemaal professioneel aanpakken, dan kun je op deze manier je iPhone als tweede webcam gebruiken voor een ander perspectief. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Benodigdheden voor EpocCam

Om je iPhone als webcam te kunnen gebruiken met je computer heb je een paar dingen nodig. Eventueel kun je een oudere iPhone gebruiken die anders toch stof ligt te vangen. De meeste mensen zullen aan de minimale eisen voldoen:

iPhone met iOS 13 of nieuwer (minimaal iPhone 6s)

Mac met macOS 14.0 Mojave of PC met Windows 10

Optioneel: USB-kabel voor iPhone naar computer

Handig: een statief voor je iPhone

Heb je geen stabiele internetverbinding of moet je een lange vergadering houden, dan raden we aan om gewoon een bekabelde verbinding te gebruiken. Dan gaat de batterij van je iPhone niet leeg en kun je ongestoord bellen. Ongeacht je internetverbinding raden we een statief voor je iPhone aan als je het toestel niet goed kunt positioneren. Je wil natuurlijk niet dat iedereen je neusgaten en onderkin kan bestuderen, dus een hoger perspectief is welkom.

Uiteraard heb je ook de EpocCam app nodig. Er is zowel een gratis als een betaalde versie. Welke voor jou geschikt is lees je verderop in deze tip. EpocCam is onlangs overgenomen door het bedrijf Corsair en valt nu onder de merknaam Elgato. Voorheen werd de app uitgebracht door Kinoni. Het is geschikt voor macOS en Windows en het werkt met programma’s als Zoom, Skype, OBS Studio, Microsoft Teams en Google Meet.

De gratis versie van EpocCam biedt een resolutie van 640×480 pixels. Schaf je de Pro-versie van €8,99 aan, dan krijg je een verhoogde resolutie van 1920×1080 pixels en heb je ook een zoomfunctie. Meer hierover lees je verderop.

Stappenplan voor EpocCam met Mac en Windows

Heb je besloten om je iPhone als webcam te gebruiken met EpocCam, dan moet je zowel op je iPhone als op de computer de benodigde software installeren. Gelukkig is de installatie kinderlijk eenvoudig, kijk maar:

Download EpocCam op je iPhone. Open de app, tik op Begin en selecteer jouw platform: Mac of PC. Mac-gebruikers kunnen de software direct doorsturen naar hun Mac. Gebruik je Windows, mail de downloadlink dan naar jezelf via de knop in EpocCam. Geef EpocCam toestemming om je camera en netwerk te gebruiken. Netwerktoegang is nodig voor een draadloze verbinding.

Je hebt nu je iPhone klaargemaakt voor gebruik als webcam. Tijdens het klaarmaken heb je een bestand of downloadlink naar je computer gestuurd. Ben je deze kwijt, dan kun je het zowel voor Mac als PC hier downloaden. Met een Windows PC zou het kunnen dat je je computer moet herstarten. Je kunt na de installatie het installatiebestand verwijderen.

Heb je alle software geïnstalleerd, dan zou er automatisch een draadloze verbinding gemaakt moeten worden als je de app op je iPhone start. Nu is het slechts een kwestie van je webcam selecteren in jouw vergadersoftware. Met Zoom en Microsoft Teams kan dat eenvoudig via de app instellingen. Het is ons in onze test niet gelukt om EpocCam met FaceTime werkend te krijgen.

Wil je de iPhone slechts als tweede camera gebruiken, dan moet je handmatig de camera invoerbron wisselen in de instellingen van de vergadersoftware. Je kunt ook een Stream Deck gebruiken voor wat meer gemak, maar dat is een vrij dure investering.

EpocCam en EpocCam Pro: Welke versie heb ik nodig?

Zoals wel meer diensten is ook EpocCam opgesplitst in twee versies: gratis en betaald. Welke je nodig hebt is afhankelijk van hoe serieus je bent met videobellen en of je alle mogelijkheden wil gebruiken. De betaalde versie kost je eenmalig €8,99. Dit zijn de belangrijkste voordelen van EpocCam Pro:

Full HD (1920 x 1080 pixels) beeldkwaliteit in plaats van 640 x 480 pixels

Ondersteuning voor alle lenzen in plaats van alleen de groothoeklens

Ondersteuning voor een virtueel green screen met leuke achtergronden.

Mogelijkheid om je iPhone microfoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde microfoon van je computer.

Handmatige focus instellen

Ondersteuning voor HDR-beelden.

Niet alle betaalde functies zijn even waardevol. Zo zullen de meeste mensen de focus niet handmatig willen instellen en de iPhone microfoon gebruiken. Wel denken we dat het kiezen van de lens een echte toevoeging kan zijn, samen met HDR. Dankzij HDR kun je beter voor een raam zitten waar veel licht doorheen komt.

Gebruik je de gratis versie, dan is de beeldkwaliteit iets lager dan die van een FaceTime HD camera in de meeste Macs. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn, want je kunt EpocCam als tweede webcam gebruiken zodat bijvoorbeeld iedereen kan meekijken als je iets tekent op papier. Voordat je de betaalde versie downloadt raden we aan om eerst te experimenteren met de gratis app.

We hebben ook een tip voor Mac gebruikers die in plaats van hun iPhone, een DSLR camera als Mac webcam willen gebruiken. Dat kan met veel verschillende cameramerken. Hoe het moet lees je in het afzonderlijke artikel.