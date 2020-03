Je Apple Watch is een verlengstuk van je iPhone, maar werkt ook handig samen met je Mac dankzij de Handoff-functie. In deze tip leggen we uit hoe je Handoff op de Apple Watch instelt en welke apps het ondersteunen.

Apple benadrukt maar al te graag hoe goed je Apple Watch samenwerkt met de iPhone, maar wist je dat je Apple Watch dankzij Handoff ook goed samenwerkt met je Mac. In deze tip leggen we uit hoe je je Mac en Apple Watch naadloos kunt laten samenwerken dankzij Handoff.

Handoff tussen Apple Watch en Mac

De Handoff-functie van de Apple Watch werkt net zo goed op je Mac als op je iPhone en is bovendien erg gemakkelijk in te stellen en gebruiken. Om deze functies te gebruiken heb je een Apple Watch, iPhone en Mac nodig, die allemaal Handoff geactiveerd hebben.

Allereerst is het belangrijk dat je Handoff inschakelt op beide apparaten.

Apple Watch

Open op de gekoppelde iPhone de Watch-app. Tik op Algemeen en scroll een stukje naar onderen. Zet de knop bij Schakel Handoff in aan.

Mac

Open Systeemvoorkeuren. Klik op Algemeen. Zet onderaan een vinkje bij Sta Handoff tussen deze Mac en je iCloud-apparaten toe.

Controleer ook nog even of Handoff op je iPhone ingeschakeld is. Dit is voor de verbinding tussen je Apple Watch en je Mac niet per se nodig, maar het is wel goed om dit even te controleren. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > AirPlay en Handoff.

Zodra de drie apparaten (Mac, Apple Watch en iPhone) Handoff geactiveerd hebben op hetzelfde iCloud-account kun je er direct mee aan de slag. Om Handoff te gebruiken moeten de apparaten ook aangesloten zijn op hetzelfde Wi-Fi-netwerk en moet Bluetooth ingeschakeld zijn op alle toestellen.

Handoff op Apple Watch gebruiken met een geschikte app

Als je iDevices aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is het een kwestie van een Apple Watch-app openen die Handoff ondersteunt om er je voordeel mee te doen. Hieronder vind je een lijst van standaard Apple Watch-apps die hiervoor geschikt zijn.

Agenda

Berichten

Kaarten

Mail

Safari

Telefoon/Contacten

Om één van deze apps over te nemen op je Mac, zorg je ervoor dat de app open is op je Apple Watch. Vervolgens verschijnt er een icoontje aan de linkerkant van de Dock op je Mac. Hier verschijnt het app-icoontje van de de bijbehorende Mac-app, inclusief een symbool van je Apple Watch.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld een locatie opzoeken op je Watch en via de Mac de kaart in die positie bekijken. Ook als je een mailtje opent op je Apple Watch, kun je hem verder lezen op je Mac: handig als je er achter komt dat een mailtje belangrijk genoeg is om goed door te nemen. Krijg je een iMessage-bericht of SMS en lees je deze op je horloge? Dan kan je meteen antwoorden vanaf je Mac door op het icoontje naast de Dock te klikken. Voor Safari geldt dat je de website op je Apple Watch geopend moet hebben via bijvoorbeeld iMessage of een mailtje.

Let erop dat bij Handoff tussen een Apple Watch en een ander apparaat, dit alleen werkt van de Apple Watch naar een ander toestel en niet andersom. Je kunt op de Apple Watch dus geen mail openen die je via je Mac aan het lezen bent.

Je Apple Watch kan ook je Mac ontgrendelen of om bepaalde taken op je Mac mee goed te keuren. In onze tip lees je hoe dat precies werkt.