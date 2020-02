Met behulp van je Apple Watch kun je je Mac ontgrendelen, waardoor je geen wachtwoord meer in hoeft te voeren. In dit artikel lees je wat je nodig hebt en hoe je deze functie instelt. Ook vertellen we hoe je met de Apple Watch goedkeuring geeft om notities te ontgrendelen, wachtwoorden te bekijken en apps te installeren.

Mac ontgrendelen met Apple Watch

Heb je een Apple Watch en een Mac, dan kunnen deze twee handig met elkaar samenwerken. Je kunt je Mac automatisch ontgrendelen met je Apple Watch. Deze functie wordt ook wel Automatische ontgrendeling (Auto Unlock) genoemd. Hierdoor hoef je niet meer handmatig een wachtwoord in te voeren. In dit artikel lees je hoe je de functie instelt en wat je hiervoor nodig hebt.

Meer dingen goedkeuren met je Apple Watch in Catalina

Goed om te weten: in macOS Catalina heeft Apple de mogelijkheden die we hier bespreken nog verder uitgebreid. Je kunt ook notities ontgrendelen, je wachtwoorden bekijken en het installeren van apps goedkeuren via je Apple Watch. Dit werkt wel op een iets andere manier: je moet hiervoor tweemaal op de zijknop van de Apple Watch drukken om goed te keuren. Om je Mac te ontgrendelen hoef je alleen maar je pols op te tillen.



Mac ontgrendelen met Apple Watch: dit heb je nodig

Om van de Automatische ontgrendeling gebruik te kunnen maken, heb je een aantal dingen nodig. Allereerst is het belangrijk om te weten dat de functie niet beschikbaar is op elke Mac. Bovendien is het vereist om tweefactorauthenticatie in te stellen. Je hebt dus het volgende nodig:

iCulture-lezer Dennis liet ons weten dat de functie niet werkt met een ontwikkelaarsaccount. Gebruik dus alleen een gewoon account.

De Catalina-functies die we verderop bespreken werken alleen met watchOS 6 en nieuwer. Uiteraard heb je hiervoor ook macOS Catalina nodig.

Tweefactorauthenticatie is een extra beveiligingslaag voor je Apple ID. Met tweefactorauthenticatie krijg je een melding zodra je ergens inlogt met je Apple ID. Je krijgt vervolgens op elk apparaat waarmee je ingelogd bent een zescijferige code die je moet gebruiken om in te loggen. Tweefactorauthenticatie is een andere beveiligingsoptie dan tweestapsverificatie. Meer over tweefactorauthenticatie en hoe je dit instelt, lees je in onderstaande tip.

Mac ontgrendelen met Apple Watch: zo stel je het in

Als je aan alle bovenstaande eisen voldoet, kun je deze functie inschakelen. Dit doe je op je Mac:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy. Klik op Algemeen. Zet het vinkje bij Sta ontgrendelen van Mac door Apple Watch toe aan. Heb je meerdere Apple Watches, dan kun je dit per model inschakelen.

Zodra je je Mac uit de sluimerstand haalt, verschijnt automatisch op het scherm dat de Mac ontgrendeld wordt met je Apple Watch. Bovendien krijg je op je horloge een melding dat deze je Mac ontgrendeld heeft. Het automatisch ontgrendelen geldt alleen als je je Mac ontgrendelt vanuit de sluimerstand en niet bij een volledige herstart.

Goedkeuren met je Apple Watch in macOS Catalina

Met de komst van macOS Catalina krijg je er meer mogelijkheden bij om allerlei zaken goed te keuren. Dit zijn de mogelijkheden:

Je hebt hiervoor minimaal watchOS 6 nodig en op de Mac moet uiteraard Catalina draaien.

#1 Wachtwoord bekijken

Heb je wachtwoorden opgeslagen in de Sleutelhanger op je Mac, dan kun je ze alleen bekijken als je je gebruikerswachtwoord van de Mac invoert. Dat hoeft niet meer als je een Apple Watch draagt. Als je voortaan naar Safari > Voorkeuren > Wachtwoorden gaat krijg je toegang door de zijknop van je Apple Watch tweemaal in te drukken, om te bevestigen dat jij het bent. Vind je dat onveilig? Dan kun je het ook uitschakelen.

#2 Installatie van apps goedkeuren

Je kunt in macOS Catalina ook het installeren van apps goedkeuren. Ook daarvoor moet je tweemaal op de zijknop van de Apple Watch drukken, vergelijkbaar met het doen van een Apple Pay-betaling. Het gaat hier om apps die je vanuit de Mac App Store wilt downloaden. Vanaf dit najaar heb je (als het goed is) veel meer keuze uit Mac-apps vanwege de komst van Project Catalyst. Dit houdt in dat ontwikkelaars hun apps gemakkelijker geschikt kunnen maken voor iOS, iPadOS én macOS.

#3 Beveiligde notitie ontgrendelen

Je kunt in de Notities-app je persoonlijke krabbels beschermen met een wachtwoord. Maak je daar veel gebruik van, dan zul je merken dat je regelmatig het wachtwoord moet intikken om even in je notitie te kijken. Hoeft niet meer in macOS Catalina. Ook hiervoor kun je tweemaal op de zijknop drukken om de notitie te ontgrendelen.

Deze functies werken dus wel iets anders dan het ontgrendelen van je Mac met de Apple Watch, want daarbij hoef je alleen maar je pols op te tillen. Drukken op de zijknop is niet nodig voor het toegang krijgen tot de Mac. Voor de functies die we hierboven hebben genoemd is het wél nodig om op de knop te drukken.

Als het niet werkt

Werkt de functie nog niet goed? Het meest voorkomende probleem is dat het statusicoon secondenlang blijft ronddraaien, zonder dat je Mac wordt ontgrendeld. Uiteindelijk verschijnt dan alsnog het wachtwoordveld. Je kunt dan de onderstaande opties proberen.

Zorg dat je bij het opstarten van de Mac het juiste wachtwoord hebt ingevoerd. Dit is een beveiligingsmaatregel. Steeds na het herstarten van de Mac zul je opnieuw je wachtwoord moeten invoeren.

Zorg dat je Apple Watch-wachtwoord is ingevoerd. Ook dit is een beveiligingsmaatregel om misbruik te voorkomen.

Schakel de functie uit via  > Systeemvoorkeuren > Beveiliging & privacy. Schakel het daarna weer in.

Zorg dat je op beide apparaten hetzelfde Apple ID gebruikt.

Controleer of Bluetooth en Wi-Fi op je Mac zijn ingeschakeld.

Zorg dat de internetverbinding van je Mac niet gedeeld is.

Controleer dat Handoff is ingeschakeld.

Zorg dat Sleutelhanger, Zoek mijn iPhone en iCloud-backup zijn ingeschakeld.

Als je op twee accounts op de Mac ingelogd bent, werkt de functie mogelijk niet. Log daarom uit op één van de twee accounts en probeer het daarna nog een keer. Je kan ook de Mac opnieuw opstarten.

Zorg ervoor dat Schermdeling niet ingeschakeld is. Schermdeling wordt soms ook geactiveerd bij gebruik van een extern scherm met bepaalde accessoires.

Werkt het nog steeds niet? Herstart al je apparaten.

Het kan ook gebeuren dat de functie tijdelijk niet te gebruiken is vanwege een bug. Dit kan gebeuren als er net een nieuwe iOS- of macOS-update is uitgebracht. In dat geval kun je het beste even wachten tot Apple een fix heeft.

Het ontgrendelen van je Mac met je Apple Watch maakt deel uit van Continuïteit. Dankzij Continuïteit werken al je Apple-apparaten nauw met elkaar samen. Meer daarover lees je in ons overzichtsartikel.

