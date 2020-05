Wil je AirDrop op een oudere Mac gebruiken? Dan moet je mogelijk een instelling aanpassen, zodat de Mac zichtbaar is in AirDrop. Met deze instelling kun je alsnog bestanden delen.

Let op: deze tip is niet meer te gebruiken in macOS Catalina of nieuwer. macOS Mojave is de laatste versie die op deze manier AirDrop met een oudere Mac ondersteunt.

AirDrop gebruiken met oudere Macs

Met AirDrop kun je gemakkelijk bestanden delen met andere Apple-eigenaren die zich in je directe omgeving bevinden. Stuur even snel een foto door of verstuur op je werk aan al je collega’s een belangrijk document. Oudere Macs maken gebruik van een andere techniek en kunnen alleen onderling bestanden uitwisselen, maar gelukkig is er in veel gevallen toch een oplossing.

Zo vind je je oudere Mac via AirDrop

Je neemt de volgende stappen.

Open Finder op de Mac. Navigeer in de linkerkolom naar AirDrop. Als er na een tijdje geen Macs gevonden worden, staat er onderin beeld de tekst Vindt u niet wat u zoekt? Klik hierop. Er verschijnt een venster met de optie Zoek naar een oudere Mac. Klik hierop en AirDrop gaat zoeken naar oudere Macs. Heb je je oudere Mac gevonden? Dan kun je een bestand versturen.

Welke oudere Macs?

Deze tip geldt niet voor:

Deze tip geldt wel voor de volgende Macs die op macOS Mojave of eerder draaien:

De modellen in dit lijstje werken met een oudere versie van AirDrop en vereisen mogelijk een andere instelling op de Mac waarvan je het bestand verstuurt. Het is alleen mogelijk om vanuit macOS te airdroppen naar zo’n oudere Mac, het lukt niet vanaf een iPhone of iPad.

Wil je een bestand via AirDrop delen naar een Mac uit 2012 of nieuwer? Dan hoef je dus niets te doen; deze Mac verschijnt automatisch in het AirDrop-scherm, mits de functie op beide apparaten ingeschakeld is.

