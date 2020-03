Wat is Sidecar?

Vanaf macOS 10.15 Catalina heb je de mogelijkheid om je iPad als tweede scherm te gebruiken. Ondersteunt de iPad de Apple Pencil, dan kan je hem zelfs gebruiken als invoerapparaat door ermee op het scherm te tekenen. Hieronder lopen we alle aspecten langs.

Dit heb je nodig voor Sidecar

Om Sidecar te kunnen gebruiken moet je aan de volgende eisen voldoen:

Een geschikte Mac met macOS 10.15 Catalina of nieuwer

Een iPad of iPad Pro met iPadOS 13 of nieuwer

Je moet op beide apparaten ingelogd zijn met hetzelfde iCloud-account

Wil je Sidecar draadloos gebruiken, dan moeten Bluetooth, Wi-Fi en Handoff ingeschakeld zijn. Ook moeten de apparaten maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd en zowel de iPad als de Mac mogen hun internetverbinding niet delen (bijv. met persoonlijke hotspot). Je kan Sidecar ook bedraad gebruiken met een oplaadkabel.

Deze Macs werken met Sidecar

Een simpele vuistregel: als jouw MacBook beschikt over een vlindertoetsenbord, dan is ‘ie ook geschikt voor Sidedar. Deze Macs zijn geschikt voor Sidecar als ze op Catalina draaien:

MacBook Pro 2016 of later

MacBook 12-inch 2016 of later

MacBook Air 2018 of later

iMac 2017 of later, plus de 27-inch iMac Retina 5K van eind 2015

iMac Pro

Mac mini 2018 of later

Mac Pro 2019

Deze iPads werken met Sidecar

Ook voor de iPads is er een simpele vuistregel: als jouw iPad werkt met Apple Pencil, dan is deze ook geschikt voor Sidecar.

Dit zijn geschikte iPads voor Sidecar:

iPad Pro: alle modellen

iPad (6e generatie, 2018 of later)

iPad mini (5e generatie, 2019)

iPad Air (3e generatie, 2018)

Sidecar: zo kun je je iPad verbinden met de Mac

Om Sidecar te kunnen gebruiken moet je de iPad koppelen met een Mac. Dit kan op twee manieren: via een directe bekabelde verbinding of draadloos via Bluetooth. Het werkt dan binnen een afstand van ongeveer 10 meter. Meestal zul je de iPad en de Mac vlak naast elkaar gebruiken, dus de afstand zal geen probleem zijn.

Voor Sidecar moet je op beide apparaten zijn ingelogd met hetzelfde iCloud-account.

Om de verbinding te maken, doe je een van de volgende dingen:

Klik in de menubalk op je Mac op het AirPlay-icoontje en selecteer de iPad. Hou je muiscursor op het groene knopje van een Mac-venster en klik op de optie Verplaats naar iPad.

Je hebt geen specifieke Sidecar-app nodig om de verbinding te leggen. Je regelt alles via de beeldscherminstellingen van de Mac. Sidecar wordt dus aangestuurd vanuit macOS Catalina en niet vanuit de app. Het is de bedoeling om je desktop uit te breiden of te ‘mirroren’ en niet zozeer als een zelfstandige monitor voor je Mac. Je kunt met Sidecar dus niet een iPad gebruiken als los beeldscherm voor de Mac mini.

Wel is het mogelijk om op je Mac een extra scherm aan te sluiten én gelijktijdig Sidecar op de iPad te gebruiken. Je hebt dan twee externe schermen.

Sidecar gebruiken

Zodra je verbonden bent wordt je iPad een ‘dom’ scherm, al zitten er wel wat handige trucs in. Net als met een standaard tweede scherm kun je dingen verslepen over het scherm. Dat geldt ook voor het muispijltje. Je hebt twee opties om de iPad nu te gebruiken: als uitbreiding (extensie) van je scherm of door te ‘mirroren’. In het laatste geval is de inhoud van beide schermen gelijk. Dit kan handig zijn als je functies aan een publiek wilt laten zien, maar liever niet hebt dat iedereen rondom je Mac gaat staan.

Om te wisselen tussen de verschillende modi, klik je in de menubalk van je Mac op het AirPlay-icoontje. Tijdens het gebruik van Sidecar is deze te herkennen aan een blauw iPad-icoontje. Vervolgens kies je de optie Synchrone weergave ingebouwd Retina-scherm.

Tijdens het gebruik van Sidecar blijft het touchscreen van je iPad actief. Je kan dan ook je vingers gebruiken om door vensters te navigeren. Hoewel niet alle acties mogelijk zijn via het scherm van de iPad, zijn er toch flink wat opties die je kan benutten:

Scrollen: met twee vingers vegen

Kopieren: knijpbeweging met drie vingers

Knippen: twee keer een knijpbeweging met drie vingers

Plakken: beweeg drie vingers uit elkaar

Ongedaan maken: veeg naar links met drie vingers of tik dubbel met drie vingers

Opnieuw uitvoeren: veeg naar rechts met drie vingers

Tijdens het gebruik van Sidecar kun je ook apps op de iPad blijven gebruiken. Druk simpelweg op de thuisknop om naar het beginscherm te gaan en een andere app te openen. Om terug te keren naar Sidecar, open je de Sidecar app via de Dock op de iPad. Deze vind je helemaal aan de rechter kant. Ook in de appkiezer zie je Sidecar staan.

Daarnaast kun je via de systeemvoorkeuren de instellingen aanpassen. Er zijn meerdere instellingen die tijdens Sidecar van pas kunnen komen.

Beeldscherminstellingen

Via Systeemvoorkeuren > Beeldschermen > Rangschikking bepaal je waar je iPad-scherm staat ten opzichte van je Mac-display. Staat je iPad links naast je Mac, dan versleep je het kleinere blauwe venster naar de linker kant. Door de menubalk te verslepen (te herkennen aan de witte balk), bepaal je welk display het hoofdscherm is. Meestal is dat het scherm van je Mac of MacBook.

Sidecar

Via Systeemvoorkeuren > Sidecar kan je nog enkele instellingen aanpassen. Je bepaalt daar waar de navigatiekolom getoond wordt (links of rechts) en je kiest de plek voor de Touch Bar. Je kan voor elk van deze optie ook kiezen om het helemaal uit te schakelen.

Sidecar heeft een Sidebar én Touch Bar-functies

Sidecar beschikt over een handige zijbalk met de naam Sidebar. Hierin vind je extra functies. Het is te vinden aan de linkerkant van het scherm en beeft je toegang tot veelgebruikte bedieningsknoppen. Zo vind je er toetsen om shortcuts te gebruiken in apps die dat ondersteunen.

Ook handig: je kunt met Sidebar toegang krijgen tot functies van de Touch Bar, zelfs als jouw Mac daar niet over beschikt. De knoppen hiervoor verschijnen aan de onderkant van het iPad-scherm. Als de apps die je gebruikt Touch Bar-functies hebben, dan kun je die voortaan ook via Sidecar op de iPad bedienen.

Sidecar met Apple Pencil gebruiken

De Sidecar-functie werkt op alle iPads en iPad Pro’s die op iOS 13 draaien. Heb je een iPad Pro, dan kun je bovendien gebruik maken van de Apple Pencil. Daardoor kun je de iPad gebruiken als een digitaal notitieblok, om bijvoorbeeld afbeeldingen te voorzien van handgeschreven markeringen en tekeningen.

Dit werkt alleen als de app ondersteuning biedt voor Tablet Events. Dat geldt voor heel veel creatieve apps, waaronder die van Apple, Adobe en Serif. Je kunt bijvoorbeeld een app zoals Adobe Illustrator starten en met de Pencil op de iPad tekenen. Je hebt dan geen speciaal tekentablet van Wacom meer nodig. Ook een muis of trackpad is overbodig geworden.

Markeringen gebruiken in Sidecar

Een voor de hand liggende toepassing voor Sidecar is om markeringen op foto’s aan te brengen. Open je bijvoorbeeld in de Voorvertoning-app een screenshot of een pdf-bestand op je Mac, dan zal deze op het scherm van de iPad verschijnen, zodat je er meteen op kunt tekenen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je vaak digitale formulieren moet ondertekenen: dat kun je voortaan op de iPad doen.

Deze apps werken met Sidecar

Hieronder vind je een greep van apps die ondersteuning (gaan) bieden voor Sidecar:

Adobe After Effects, Illustrator en Premiere Pro

Affinity Designer

Affinity Photo

Cinema 4D

CorelDRAW

DaVinci Resolve

Final Cut Pro & Motion

Maya

Painter

Principle

Sketch

Substance Designer & Painter

ZBrush

Alternatieven voor Sidecar

Er zijn al een aantal apps die ongeveer dezelfde mogelijkheid bieden als Sidecar. Zo kun je met Luna Display en Duet Display al langer je iPad als een tweede scherm gebruiken. Er zijn wel een paar verschillen. Zo is de oplossing van Apple gratis, heb je geen speciale hardware nodig en hoef je ook geen instellingen te wijzigen. De makers van Luna Display hebben al een vergelijking gemaakt, waarbij de eigen oplossing er natuurlijk het meest gunstig uit komt. Zo werkt Luna Display via Wi-Fi zodat de verbinding ook op meer dan 10 meter te gebruiken is. Bij Luna Display heb je niet de nieuwste versies van iOS en macOS nodig en je kunt er ook een iPad als hoofdscherm voor een Mac mini mee gebruiken. Maar je moet er wel een speciale dongle voor kopen.

Duet Display is gemaakt door een voormalig Apple-engineer. Je kunt hiermee draadloos of bedraad een iPad aansluiten om het scherm van je Mac uit te breiden of te mirroren. Astropad biedt ook apps waarmee je je Mac-scherm kunt uitbreiden naar je iPad. De nadruk ligt daarbij op creatieve toepassingen.

Wacom heeft met de Cintiq-tablets een oplossing om tekeningen in hoge kwaliteit te maken die je meteen op het Mac-scherm kunt bekijken. Lange tijd was dit voor veel mensen de enige serieuze oplossing. Het nadeel is dat ze zo duur zijn, dat alleen mensen die professioneel ontwerpen zich er eentje kunnen veroorloven. Wacom’s nieuwste 16-inch Cintiq is betaalbaarder (geen 2000-3000 euro, maar ca. 550 euro), maar toch zal Sidecar een bedreiging voor ze zijn.