Met de functie Continuïteitscamera (Continuity Camera) maak je een foto met je iPhone voor een document op je Mac. Je hoeft dan geen foto's handmatig over te zetten, want hij verschijnt meteen in je notitie, mail of tekstbestand. Zo werkt het.

Continuïteitscamera

Je kent het misschien wel: je zit net lekker te werken in een document, notitie of mail op je Mac, maar je hebt even snel een foto nodig. Normaal gesproken maak je de foto dan met je iPhone en stuur je deze door via AirDrop of je mailt hem naar jezelf. Dankzij de functie Continuïteitscamera (Continuity Camera) hoeft dat niet meer. Daarmee kun je in een paar klikken een foto invoegen die je met je iPhone of iPad gemaakt hebt. Dit werkt ook voor documentscans, bijvoorbeeld van een factuur of een bonnetje. Je hoeft dan dus niks meer handmatig te versturen of met jezelf te delen.

Wat heb ik nodig voor Continuïteitscamera?

Om deze functie te gebruiken heb je het volgende nodig:

Zorg er ook voor dat beide apparaten ingelogd zijn met hetzelfde iCloud-account en dat zowel Wi-Fi als Bluetooth aan staan voor alle apparaten.

Zoals de naam al zegt is de functie een onderdeel van Continuity (Continuïteit), waaronder ook Handoff, de automatische Apple Watch ontgrendeling en het universeel klembord onder vallen. Meer over Continuïteit lees je in ons overzicht.

Welke apps werken met Continuïteitscamera?

Om de functie te kunnen gebruiken, moeten apps dit wel ondersteunen. Het gaat om de volgende apps:

Berichten

Finder

Keynote

Mail

Notities

Numbers

Pages

Teksteditor

Hoe gebruik ik de iPhone als camera voor mijn Mac?

Het maken van een foto of scan met je iPhone en deze doorsturen naar je Mac, werkt als volgt:

Open het bestand, de mail, notitie of het iMessage-gesprek op je Mac. Klik met de rechtermuisknop op het bestand. Kies voor Importeer uit iPhone of iPad. Selecteer het juiste apparaat en de gewenste optie (Maak foto of Scan documenten). Op je iPhone of iPad wordt meteen de camera of de documentscanner geopend. Maak de foto’s of de scans en tik op Gebruik foto of Bewaar.

De foto of scan verschijnt nu automatisch op je Mac. Je hoeft dus niet meer handmatig foto’s te versturen. Het is helaas niet mogelijk om een foto uit je fotobibliotheek te kiezen. Je kan dus alleen de camera van je iPhone gebruiken en niet de al eerder gemaakte foto’s. Daarvoor kun je het beste de Foto’s-app op de Mac gebruiken.

