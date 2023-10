Met AirDrop kun je gemakkelijk bestanden zoals foto's delen met anderen. Maar sinds iOS 17 komen AirDrop en NameDrop op onverwachte momenten in actie en dat is niet altijd gewenst. In deze tip leggen wij uit hoe je AirDrop (en dus ook NameDrop) uitschakelt.

Waarom AirDrop uitschakelen?

Bestanden, foto’s en andere data kun je gemakkelijk delen met anderen of tussen jouw eigen Apple-apparaten. Toch wil je niet altijd dat je toestel voor anderen zichtbaar is. Of misschien vind je dat AirDrop sinds iOS 17 erg vaak in actie komt als je je toestel bij iemand anders in de buurt komt. Dit komt omdat AirDrop en de nieuwe functie NameDrop in actie komen om gemakkelijker bestanden en contactdata uit te wisselen. Irritant? Dan schakel je het toch gewoon uit!

AirDrop uitschakelen

Op deze manier zet je AirDrop uit:

Open het Bedieningspaneel door vanuit de rechter bovenhoek van je iPhone naar beneden te swipen. Druk met je vinger op het paneel voor draadloze verbindingen, zodat het paneel zichtbaar wordt. Onderaan vind je de AirDrop-instelling. Leg hier ook even je vinger op. Hierna opent een menu. Hier kies je voor wie je AirDrop wilt toestaan. Tik op Ontvangen uit.

AirDrop-functies van iOS 17 uitzetten

Vanaf iOS 17 kan je twee iPhones bij elkaar houden voor het overdragen van bestanden via AirDrop. Dit kan handig zijn, maar kan ook irritant zijn omdat je iPhone in de buurt van een andere iPhone gaat zoemen. Je kunt uitschakelen dat AirDrop actief wordt als twee iPhones bij elkaar in de buurt komen. Dit is dus minder rigoureus dan het volledig uitschakelen van AirDrop, maar het betekent ook dat NameDrop niet meer werkt (zie verderop).

Neem de volgende stappen:

Open de Instellingen-app. Tik op Algemeen > AirDrop. Zet de schakelaar ‘apparaten samen te brengen’ uit.

NameDrop uitschakelen

Met NameDrop kun je gemakkelijk contactgegevens met iemand anders uitwisselen. Dit doe je door twee iPhones bij elkaar in de buurt te houden. Heb je twee iPhones in gebruik, dan zal NameDrop soms ongewenst actief worden. Ook ben je misschien bezorgd dat NameDrop per ongeluk wordt geactiveerd als de iPhone van een onbekende persoon in de buurt komt.

Je kunt NameDrop zo uitschakelen:

Open de Instellingen-app. Tik op Algemeen > AirDrop. Zet de schakelaar ‘apparaten samen te brengen’ uit.

Dit werkt dus op dezelfde manier als hierboven uitgelegd. NameDrop is een handige manier om telefoonnummers uit te wisselen, waarbij je ook de nieuwe contactposter van de andere persoon te zien krijgt. Meer over NameDrop lees je in onze aparte tip.