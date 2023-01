Is het de Apple Car? Nee! Er waren ooit geruchten dat Apple zou samenwerken met BMW om een gezamenlijke auto te ontwikkelen. Maar de autofabrikant slaat nu een eigen weg in met de BMW i Vision Dee en die heeft veel trekjes die aan de Apple Car doen denken.

BMW onthult een Mixed Reality ‘Apple Car’

Als je de conceptafbeeldingen van de Apple Car wel eens hebt bekeken, dan zal je zijn opgevallen dat dergelijke afbeeldingen er vaak nogal… conceptueel uit zagen. Het lijkt in niets op de auto’s die je momenteel op de weg ziet, maar meer iets als een futuristische cybertruck-meets-Daf. Dat is ook het geval bij de nieuwe i Vision Dee electrische sport-sedan, ontwikkeld door BMW. Deze concept car doet qua eigenschappen meteen denken aan de Apple Car, met onder andere een ‘Mixed Reality Slider’ om zelf te kunnen bepalen hoeveel details je op de voorruit wilt zien.



De hele voorruit van deze BMW i Vision Dee doet dienst als projectiescherm. De auto is voorzien van Alexa -spraakherkenning, maar werkt ook met BMW’s eigen asssistent Dee. De auto is echter vooral bedoeld om te laten zien dat BMW’s eigen software nét zo goed werkt als dat van techbedrijven zoals Apple . BMW benadrukt verder dat bescherming van data, ondersteuning van ontwikkelaars en naadloze digitale integratie erg belangrijk voor ze is. Kortom: dit is geen autofabrikant uit het tijdperk van dieselmotoren en kleppen, maar een modern technologiebedrijf dat toevallig auto’s maakt en net zo goed bezig is met kunstmatige intelligentie en augmented reality.

Je kunt dankzij die ‘Mixed Reality Slider’ kiezen uit meerdere niveau’s van informatie op het grote scherm, bijvoorbeeld augmented reality-aanwijzingen wanneer je moet afslaan. Het interieur is superstrak en bevat geen knoppen of hendels. De auto is te zien op de consumentenelektronicabeurs CES 2023 en sommige festures kunnen al in 2025 op de markt kunnen komen, aldus Chief Executive Officer Oliver Zipse.

In een bijna 7 minuten durende commercial legt Arnold Schwarzenegger de romantiek van auto’s uit, maar gaat uiteindelijk toch overstag voor Dee.

BMW heeft Apple niet nodig

De overeenkomsten met de Apple Car liggen er dik bovenop. Zo zou Apple ook lange tijd bezig zijn geweest met software voor het dashboard. Plannen voor een Apple Car werden daarbij wat op een zijspoor gezet en het idee was dat Apple voor de software zou zorgen en dat traditionele autofabrikanten dit in hun voertuigen zouden inbouwen. BMW laat nu zien, dat ze dit best zelf kunnen doen en de hulp van Apple niet nodig hebben.

Vernieuwde CarPlay komt in 2023, Apple Car in 2025?

Ondertussen zou Apple de ambities voor de Apple Car alweer hebben opgevoerd en van plan zijn om zélf een auto op de markt te brengen. Welke partner ze daarvoor gaan gebruiken is nog onduidelijk, maar het kan best zijn dat Apple kiest voor Foxconn in plaats van een bekend automerk. Het idee om software te maken is er bij Apple ook nog steeds. Daar zullen we eind 2023 meer van gaan zien, als de vernieuwde CarPlay eraan komt. Op de Apple Car zullen we nog iets langer moeten wachten. Vermoedelijk start in 2024 de massaproductie en komt de Apple’s zelfrijdende auto in 2025.

Bekijk ook CarPlay van de toekomst: dit kun je doen met de volgende generatie CarPlay Apple heeft grootse plannen met CarPlay. Hoewel het nog een lange tijd duurt, heeft Apple al laten zien wat de volgende generatie van CarPlay allemaal te bieden heeft. We nemen met je door hoe de toekomst van CarPlay eruit gaat zien.

Meer CES 2023-nieuwtjes lees je in onze round-up!