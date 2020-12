Apple zou nog steeds bezig zijn met een zelfrijdende auto. In nauwe samenwerking met TSMC zou een chip in ontwikkeling zijn voor een auto die verrassende overeenkomsten met Apple vertoont.

Apple en TSMC werken aan chips voor zelfrijdende auto’s

Het gerucht is afkomstig van Digitimes, dat een wisselend track record heeft. Apple zou bovendien aan het onderzoeken zijn of er een fabriek in de Verenigde Staten kan worden geopend om ermee aan de slag te gaan. Het is lange tijd stil geweest rond Project Titan, maar deze week is er opeens weer nieuws. Zo zou de leiding van het project kortgeleden zijn overgedragen van hardware-expert Bob Mansfield naar AI-expert John Giannandrea. Dit zou duiden op een koerswijziging, waarbij meer de nadruk komt te liggen op slimme softwarefuncties in plaats van hardware.



Apple’s autoproject zou gericht zijn op de technologie voor zelfrijdende auto’s en niet zozeer op het zelf produceren van auto’s. Apple en TSMC zouden samenwerken aan de chiptechnologie voor dergelijke auto’s. Tesla zou ook met TSMC bezig zijn voor een toekomstige chip voor zelfrijdende auto’s, genaamd HW4.0. Deze moet in het vierde kwartaal van 2021 klaar zijn voor massaproductie. TSMC is ook op andere vlakken bezig met autotechnologie en maakt voor Apple al de A-serie chips voor iPhones en iPads en Apple Silicon-chips in de Mac.

Het plan zou zijn om in de Verenigde Staten fabrieken in te richten voor het zelfrijdende autoproject, al zou dit op een misverstand kunnen berusten. Er zijn namelijk ook geluiden dat juist TSMC plannen heeft om Amerikaanse fabrieken te openen. Analist Ming-Chi Kuo beweerde eerder dat TSMC chips gaat maken voor de Apple Car. Volgens Digitimes gaat die Apple Car sterk lijken op de modellen van Tesla. Het is onduidelijk wat we hiervan moeten denken. Keer op keer wordt gezegd dat Apple niet van plan is om zelf auto’s te ontwikkelen, maar alleen de achterliggende technologie, zoals software, chips en mogelijk ook accutechnologie.

Eerder deze week werd bekend dat John Giannandrea de leiding heeft gekregen over Project Titan. Giannandrea is senior vicepresident voor machine learning en AI-strategie. “Honderden engineers” van Project Titan zouden zijn overgestapt naar de groep die zich met kunstmatige intelligentie en machine learning bezighoudt. De dagelijkse leiding zou in handen zijn van Doug Field, die eerder onder hardware-baas Bob Mansfield opereerde. Mansfield kwam in 2016 terug uit zijn pensionering om Project Titan vlot te trekken. Hij zou nu voor de tweede keer met pensioen gaan, beweert Bloomberg.