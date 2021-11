Kevin Lynch heeft grote plannen met Apple Car

Apple-topman Kevin Lynch, die we eerder regelmatig zagen bij Apple Watch-aankondigingen, heeft in september de leiding genomen over Project Titan. Hij zou daarbij meteen nieuwe lijnen hebben uitgezet. De Apple Car moet een zelfrijdend voertuig worden dat vanaf 2025 daadwerkelijk op de markt komt. Er zijn nog veel vragen over, maar Bloomberg denkt nu een paar antwoorden te weten.



Apple zou nu extra vaart achter de ontwikkeling hebben gezet, waarbij het team volledig gericht is op volledig zelfrijdende functies. Apple werkte voorheen aan twee ideeën: compleet autonoom of deels zelfrijdend en het accent zou nu op het eerste liggen. De eerste versie moet al volledig autonoom zijn, iets dat voor bestaande autofabrikanten al behoorlijk ambitieus is.

In vier jaar tijd moet het project zover zijn dat de eerste voertuigen de weg op kunnen. Voorheen werd gedacht dat er pas over vijf tot zeven jaar iets concreets te zien zou zijn. De planning kan echter nog verschuiven, maar Apple richt zich voorlopig op 2025. Of dit lukt is afhankelijk van de vraag of er een compleet zelfrijdend systeem kan worden ontwikkeld. Lukt het niet, dan kan het nog worden uitgesteld of wordt het een auto die nog deels ingrijpen van de bestuurder vraagt.

Limousine-achtig interieur

Als de auto geen bestuurder nodig heeft zou dit betekenen dat het interieur er anders uit kan zien. Apple zou willen kiezen voor een inrichting zonder stuurwiel en pedalen. Het lijkt dan wat meer op een limousine, waarbij de passagiers tegenover elkaar zitten. Eventueel zou er nog wel een optie zijn om de besturing in noodgevallen over te nemen.

Nu is het nog zo dat het entertainment in het dashboard zit, maar in een volledig autonome auto komt deze tussen de passagiers, zodat iedereen ernaar kan kijken. Het gaat mogelijk om een groot iPad-achtig touchscreen, dat je tijdens het rijden kunt gebruiken. Daarnaast zou de auto nauwe integratie hebben met Apple’s bestaande diensten en apparaten.

Eigen processor is cruciaal onderdeel

De processor in dit voertuig is ontworpen door hetzelfde team dat de processoren voor de iPhone, iPad en Mac maakt. Apple zou binnenkort al kunnen beginnen met het testen van het voertuig. De afgelopen jaren rijdt het bedrijf rond met een vloot van 69 omgebouwde Lexus SUV’s op de openbare weg en op testcircuits in Californië. De grote vraag is nog hoe het eruit komt te zien. We zijn gewend aan elektrische auto’s zoals ze gemaakt worden door Tesla en Volkswagen, maar Apple zou voor een heel andere vorm kunnen kiezen. Een designer maakte onlangs een concept van het uiterlijk, op basis van tekeningen uit patenten, maar die lijkt ons niet heel realistisch. In patenten worden vaak stereotype tekeningen van auto’s gebruikt en deze doet wel erg denken aan een oud Dafje.