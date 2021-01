Apple en Hyundai zouden in maart een contract willen ondertekenen, waarin wordt afgesproken dat de productie in 2024 begint.

‘Hyundai en Apple sluiten contract in maart’

Eerder bevestigde Hyundai tegenover CNBC in gesprek te zijn met Apple over de productie van een auto, maar trok die beweringen later opeens weer in. Volgens een nieuw rapport dat in handen kwam van Reuters, staat er een samenwerking op de planning. Daarbij wordt verwezen naar verslaggeving van Korea IT News, waarin wordt geschreven dat de bedrijven van plan zijn om elektrische voertuigen te gaan bouwen in een Kia Motors-fabriek in Georgia. Kia maakt deel uit van de Hyundai Motor Group.



Het is ook mogelijk dat er een nieuwe fabriek in de VS opgetuigd gaat worden, waarmee in het eerste jaar 100.000 auto’s gebouwd kunnen worden. Daarna kan de capaciteit omhoog naar jaarlijks 400.000 auto’s. Een ‘betaversie’ van de Apple Car zou in 2022 al uitgebracht kunnen worden.

Vorige maand meldde Reuters dat de productie van de Apple Car rond 2024 zou beginnen, zonder daarbij Hyundai als mogelijke partner te noemen. Maar volgens Bloomberg kan het nog wel 5 tot 7 jaar duren voordat we ze daadwerkelijk op de weg gaan zien. De auto zou nog lang niet klaar zijn voor productie. Analist Ming-Chi Kuo gokt op z’n vroegst op 2025. Reuters is optimistischer en blijft dat ook nu nog: het is misschien wat ambitieus om al in 2024 te beginnen, maar volgens Reuters is dat wel het plan.

Apple zou Hyundai willen inschakelen voor het bouwen van de auto’s en het ontwikkelen van de batterijen. Zelf beschikt Apple niet over de benodigde productiefaciliteiten en het zou te duur en tijdrovend zijn om het zelf te bouwen. Na het nieuws over betrokkenheid van Hyundai schoten de aandelen van het bedrijf met bijna 20% omhoog. Analisten zijn dan ook optimistisch over de kansen van de Apple Car. Ze verwachten dat een auto van Apple de autoindustrie flink op zal schudden, dankzij de geïntegreerde hardware, software en diensten. Daarmee zou Apple een geduchte concurrent van Tesla kunnen worden. Veel voormalig Tesla-medewerkers zijn al overgestapt naar Apple, maar volgens CEO Elon Musk gaat het daarbij om mensen die bij Tesla mislukt zijn.