CarPlay van de toekomst: de volgende generatie is onderweg

CarPlay bestaat inmiddels alweer acht jaar en in de basis is het systeem voor in je auto al die tijd hetzelfde gebleven. Er zijn apps, functies en andere mogelijkheden bijgekomen die het gebruik een stuk prettiger maken, maar zo’n grote stap als Apple volgend jaar wil gaan maken is nog niet eerder gebeurd. De CarPlay van de toekomst, door Apple ook wel de volgende generatie van CarPlay genoemd, biedt veel meer dan wat er nu mogelijk is. Meer schermen, meer bedieningsopties, meer alles: dit zijn de mogelijkheden van de toekomstige versie van CarPlay. Maar wanneer kun je ermee aan de slag? Dat is nog heel erg afhankelijk van autobouwers.



#1 CarPlay op meer schermen

De toekomstige versie van CarPlay breidt zich uit naar veel meer schermen. De interface bevindt zich dus niet alleen maar in het scherm dat in het midden van je dashboard staat. Steeds meer auto’s hebben een virtueel instrumentenpaneel en extra langwerpige schermen bovenop het dashboard. De nieuwe versie van CarPlay kan gebruikmaken van al deze schermen en toont daarbij de relevante informatie op de juiste plaats. Het ziet er bijzonder indrukwekkend uit: alles bij elkaar lijkt het wel alsof je in een Apple Car rijdt. Het maakt ook niet uit hoe de schermen van je auto opgesteld zijn: CarPlay past zich hier automatisch op aan.

#2 Kilometerteller, toerental en meer

Heeft de auto een virtueel instrumentenpaneel? Dan kan dit helemaal ingericht worden door CarPlay. Je kilometerteller, toerental, brandstofmeter, batterijpercentage en nog veel meer kun je hier weergeven zoals jij dat wil. Het heeft wat weg van het aanpassen van de Apple Watch-wijzerplaat: je kan kiezen voor klassieke ronde meters, maar ook meer moderne varianten met balken en meer. Je kan zelfs de kleuren aanpassen om het naar je eigen smaak in te delen. Je kan het ook nog eens combineren met een live weergave van je navigatie in Apple Kaarten.

#3 Widgets met agenda, het weer en meer

De toekomstige versie van CarPlay krijgt ook ondersteuning voor widgets. Denk aan je agenda-afspraken, verschillende klokken voor aparte tijdzones, een Weer-widget met de huidige en toekomstige temperaturen, een aparte muziek-widget voor je huidige nummer en nog veel meer. Je kan deze op een apart scherm op je dashboard zetten (indien aanwezig), maar ook in je virtuele instrumentenpaneel. Apple lijkt je de vrijheid te geven om alles in te stellen zoals je zelf wil, maar hoe je dat precies moet gaan doen is nog niet duidelijk.

#4 Klimaatbediening van de auto

CarPlay is vooral bedoeld om functies van je iPhone naar je autoscherm te halen, maar met de volgende generatie van CarPlay kan het ook andersom: functies van je auto bedienen via de CarPlay-interface. Denk dan aan de temperatuur in je auto, je stoelverwarming, je airco en nog veel meer. In de beelden die Apple liet zien, vind je deze knoppen onderin het hoofdscherm. Het uiteindelijke ontwerp en mogelijkheden kan per auto verschillen.

#5 Geschikte auto’s: welke doen mee?

Doordat de gehele interface zo afgestemd is op de indeling van de schermen in de auto’s, werkt Apple samen met bekende autofabrikanten om dit allemaal mogelijk te maken. Tijdens de presentatie liet Apple zien welke merken in ieder geval mee gaan doen. Het gaat om de volgende autofabrikanten:

Acura

Audi

Ford

Honda

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Lincoln

Mercedes

Nissan

Polestar

Porsche

Renault

Volvo

Het is nog niet bekend welke modellen precies mee gaan doen, maar alleen dat deze automerken aan boord zijn.

#6 Wanneer komt het nieuwe CarPlay beschikbaar?

Ondanks dat de nieuwe generatie CarPlay tijdens de presentatie van iOS 16 werd aangekondigd, moeten we er nog veel langer op wachten. Apple zegt dat de eerste geschikte automodellen vanaf het najaar van 2023 aangekondigd worden. Dat betekent ook dat het daarna nog veel langer gaat duren voordat de eerste auto’s met deze nieuwe CarPlay daadwerkelijk de weg op rijden. Reken dus op ergens in begin 2024 op z’n vroegst.