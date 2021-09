Terwijl twee nieuwe Mercedes-mensen binnenstromen, verlaat een andere hooggeplaatste functionaris het Apple Car-project en stapt over naar Ford. Er zijn weer talloze verschuivingen in Apple's Project Titan-team

Doug Field stapt op

Het is een behoorlijke klap voor Apple, nu sleutelfiguur Doug Field heeft aangekondigd het project te verlaten en over te stappen naar Ford. Field is een behoorlijke draaideur-medewerker: zijn carriere begon in 1987 bij Ford, daarna werkte hij tot 2013 aan Mac hardware-engineering bij Apple, maakte een omweg via Tesla waar hij de productie van Tesla Model 3 leidde en keerde in 2018 weer terug bij Apple. Tussendoor werkte hij ook nog bij Segway. Een echte jobhopper dus, die meestal betrokken is bij projecten rond personenvervoer. Ford heeft een persbericht uitgebracht om het heuglijke nieuws bekend te maken dat Field nu werkzaam is als chief officer of advanced technology and embedded systems.



Sleutelfiguur in Apple Car-project

Field was een van de belangrijkste personen in het Apple Car-project, ook wel Project Titan genaamd. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van het project, met een “team van honderden engineers”. Zelf rapporteerde hij rechtstreeks aan John Giannandrea (zie foto), die alles op het gebied van artificial intelligence aanstuurt.

Ford is blij met de terugkeer van Doug Field (zie foto hieronder). Het bedrijf wil laten zien dat het als traditionele automaker kan concurreren met merken als Tesla. Onder de nieuwe CEO Jim Farley, die sinds oktober 2020 aan het roer zit, is de beurskoers van Ford verdubbeld, nadat er jarenlang wat werd aangemodderd. Apple zegt in een reactie dat ze blij zijn met de bijdrage die Doug heeft geleverd en dat ze hem het beste wensen voor zijn volgende carrièrestap.

De Apple Car blijkt een lastige onderneming binnen Apple. Al in 2016 rommelde het met het vertrek van projectleider Steve Zadesky en er zouden meerdere koerswijzigingen zijn geweest. Over vijf tot zeven jaar zou de eerste Apple Car toch wel op de weg moeten rijden.

Nieuwe medewerkers van Mercedes

Maar er is ook goed nieuws. Eerder deze maand werd bekend dat Apple twee voormalige Mercedes-engineers in dienst heeft genomen voor de Apple Car. Eén van hen werkte eerder ook bij Porsche n is gespecialiseerd in massaproductie van voertuigen en aandrijfsystemen van voertuigen. Deze persoon werkt nu als product design engineer bij Apple in de ‘Special Projects Group’. Daarnaast is er nog een andere voormalige Mercedes-medewerker in dienst getreden, maar ze zijn allebei niet van het kaliber Doug Fields.

Een andere ontwikkeling is dat Kevin Lynch, die zich voorheen voornamelijk met de Apple Watch bezig hield, ook zou zijn ingeschakeld om leiding te geven aan Project Titan. Apple-veteraan Bob Mansfield sprong al eerder bij. Naast eigen mensen is Apple ook afhankelijk van externe experts, die net zo gemakkelijk weer opstappen als er elders betere kansen zijn. Verder is Apple afhankelijk van externe partners om de auto daadwerkelijk te bouwen. Er is gesproken over deals met autofabrikanten en met partijen als Foxconn, maar dat lijkt nog niet tot een formele deal te hebben geleid.

‘Apple koopt testcircuit voor 125 miljoen’

Apple zou onlangs een circuit vlakbij Phoenix (Arizona) hebben aangekocht voor 125 miljoen dollar om de Apple Car-systemen te testen. Het gaat om een voormalig testparcours van Chrysler, dat sinds 2017 werd gehuurd door een bedrijf met de naam ‘Route 14 Investment Partners LLC’. Het vermoeden bestond al dat Apple hierachter zat, maar definitief bewijs was moeilijk te vinden. Er zijn echter weinig bedrijven die rijk genoeg zijn en enorme interesse hebben in het testen van voertuigen. Route 14 verschuilt zich achter Greenberg Traurig, een wereldwijd advocatenkantoor.

Het bedrijf wil het hele terrein kopen, bestaande uit 34 percelen. Hoewel Apple ook met zelfrijdende auto’s op de openbare weg te zien is, biedt een circuit meer mogelijkheden om eigen constructies te testen, zonder dat het opvalt.