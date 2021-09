Deze week werd duidelijk dat het alweer flink rommelt binnen het Apple Car-team. Doug Field vertrok bij Apple’s autoproject om weer terug te keren naar Ford. Het was de zoveelste aderlating voor Apple, maar lang hoeven de medewerkers van het Apple Car-team niet zonder leider te zitten. Kevin Lynch is nu de baas over het project, zo meldt Bloomberg.



Kevin Lynch nieuwe baas Apple Car

Kevin Lynch begon ooit bij Adobe, waarna hij in 2013 de overstap maakte naar Apple. In de afgelopen jaren hebben we zijn gezicht regelmatig voorbij zien komen. Kevin Lynch is namelijk de baas van watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch. Ook andere gezondheidsfuncties op het gebied van software werden onder zijn leiding ontwikkeld, zoals de Gezondheid-app. De afgelopen tijd zou hij minder betrokken geweest zijn bij de ontwikkeling van de Apple Watch en de gezondheidssoftware, om tijd vrij te maken voor het Apple Car-project.

Eerder dit jaar sloot hij zich al aan bij het autoteam om te werken aan de software, maar nu heeft hij de leiding over het gehele team gekregen. Naast software gaat hij zich dus ook bezighouden met de hardware en de sensoren voor het zelfrijdende systeem, aldus bronnen.

Het is nog altijd onduidelijk wat de status is van de Apple Car. Bronnen zeiden onlangs dat de massaproductie van Apple’s auto gepland staat voor 2024, maar het is nog altijd onduidelijk of er echt een auto gaat komen. Met Kevin Lynch aan het roer heeft Apple in ieder geval een ervaren leider die van de Apple Watch al een succes gemaakt heeft.