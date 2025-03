Volvo heeft in de meest recente software-update voor de EX30 en EX90 de mogelijkheid voor Apple Car Keys toegevoegd. Hierdoor kunnen deze auto's nu ook met je iPhone of Apple Watch ontgrendeld worden.

In oktober 2024 werd het al in de broncode gespot, maar nu wordt het ook bevestigd door een software update van Volvo. De elektrische EX30 en EX90-modellen krijgen ondersteuning voor Apple Car Keys. Wanneer je dit kan verwachten en hoe je het instelt leggen wij je uit.

Met de meest recente softwareversie biedt Volvo, door middel van een over-the-air update, ondersteuning voor Car Keys bij de EX30 en EX90. Met deze update kan je je auto van afstand ontgrendelen en vergrendelen en zelfs starten, allemaal vanaf je iPhone of Apple Watch. Daarnaast kan je ook je autosleutel delen met anderen, zodat je je auto makkelijk uit kan lenen aan vrienden en bekenden. Deze update wordt de komende weken uitgerold naar de ondersteunde modellen.

Met deze stap voegt Volvo zich bij andere autofabrikanten zoals onder andere BMW, Mercedes en Hyundai, die Apple Car Key al langer ondersteunen. Functies van de iPhone worden steeds vaker geïntegreerd in auto’s, zoals je dat ook kan zien in de nieuwe CarPlay. Maar de uitrol verloopt wel traag: de digitale Wallet-autosleutels werden al in 2020 aangekondigd, maar is slechts bij een handjevol merken beschikbaar. De nieuwe generatie CarPlay werd al in 2022 onthuld, maar is überhaupt nog niet beschikbaar.

Zo stel je het in

Om je autosleutels aan de Wallet-app toe te voegen, moet je ondersteunde automodel bijgewerkt zijn naar de meest recente softwareversie en op je telefoon moet ook de meest recente software geïnstalleerd zijn. Daarnaast moet de meest recente versie van de EX30- en EX90-app geïnstalleerd zijn. Je auto moet stationair draaien met alle deuren dicht en je iPhone moet zich in de auto bevinden. Ook moet Bluetooth ingeschakeld zijn op je telefoon en verbonden zijn met je auto. Ten slotte moet je ook je fysieke autosleutel of keycard bijhebben.

Om vervolgens Car Key in te stellen ga je in de EX30- of EX90-app verder en daar open je de handleiding. Als het gelukt is, komt je autosleutel vanzelf in je Apple Wallet.

Wat is Apple Car Key?

Apple CarKey is de mobiele oplossing voor je autosleutel. Je kan met je iPhone je auto ontgrendelen en vergrendelen maar ook starten. Als je NFC-, Bluetooth- of Ultra Wideband-verbinding hebt dan wordt je auto automatisch ontgrendeld en vergrendeld afhankelijk van de afstand tot de auto. In 2020 werd het voor het eerst geïntroduceerd op WWDC en geïmplementeerd in een BMW, sindsdien zijn er mondjesmaat specifieke modellen van bepaalde merken bijgekomen die Car Keys ondersteunen.