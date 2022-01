Er is alweer sprake van een vertrek bij het Apple Car-team. Deze keer vertrok Joe Bass, die verantwoordelijk was voor de software-ontwikkeling management van Apple's autoproject.

Er lijkt maar geen einde aan te komen: hommeles bij het Apple Car-team. Na het vertrek van Doug Field bij het Apple Car-team is er nu weer een hooggeplaatste manager vertrokken. Hoewel dat an sich geen verrassing meer is, is er wel sprake van een bijzondere situatie. Door het vertrek van Joe Bass, zijn bijna alle managers die er een jaar geleden nog zaten vertrokken.



Joe Bass vertrekt bij Apple Car

Je hebt de naam Joe Bass waarschijnlijk nog niet eerder voorbij zien komen. Het is dan ook één van de minder bekende namen die nog actief was in de top van Project Titan, zoals het autoproject ook wel genoemd wordt. Zijn functie luidde officieel Lead Engineering Program Manager, Autonomous Systems, waar hij “in de Apple Special Project groep werkte aan autonome technologieën”. Hij vertrok daar afgelopen december en werkt sinds deze maand bij Meta aan technologieën voor mixed reality. Apple werkt volgens bronnen ook al jaren aan een mixed reality-headset.

Leegloop bij Apple Car

In 2021 vertrokken er diverse managers bij het Apple Car-project, zoals Dave Scott, Jaime Waydo en Benjamin Lyon. Zoals eerder al gezegd stapte Doug Field, die de leiding had over het project, afgelopen september uit het team. Sindsdien staat Kevin Lynch aan het roer, die je misschien kent als de baas van watchOS en de Apple-keynotes.

Mark Gurman van Bloomberg merkt op dat door het vertrek van Joe Bass, bijna iedereen in de top van het team die daar een jaar geleden nog werkte nu vertrokken is. Dat wil gelukkig niet zeggen dat er helemaal niemand meer aan Apple’s auto ligt te sleutelen, want er zijn nog talloze engineers bij Apple in dienst. Maar feit is wel dat 2022 een belangrijk jaar wordt voor Apple, zo zeggen meerdere bronnen. De Apple Car zou in 2025 kunnen verschijnen, maar of hij ook echt de publieke weg op gaat is nog lang niet zeker.