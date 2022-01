De Digital Crown op de Apple Watch is de belangrijkste knop op Apple's slimme horloge. Benieuwd waar deze allemaal gebruikt wordt en wat je ermee kunt doen? In dit artikel lees je alles wat je wil weten.

De Apple Watch bevat slechts twee knoppen: de brede zijknop en de ronde knop genaamd Digital Crown. Maar wat is dit precies en wat kun je ermee? Ken jij alle trucjes van de Digital Crown al? In deze gids bespreken we alle functies van deze multifunctionele knop en wat je er allemaal mee kunt doen in zowel watchOS als in Apple Watch-apps.

Digital Crown op de Apple Watch: wat is het?

De Digital Crown is het kleine ronde knopje aan de zijkant van de Apple Watch, vergelijkbaar met de draaiknop op gewone mechanische horloges. Deze draaiknop kun je echter niet uittrekken zoals op veel mechanische horloges, maar je kunt er wel aan draaien en indrukken. De draaiknop is de belangrijkste knop op de Apple Watch, omdat je er heel veel acties mee kunt uitvoeren en mee kunt navigeren. Dit kan zowel in het besturingssysteem watchOS als in Apple Watch-apps.

Digital Crown gebruiken in watchOS

Dit zijn de belangrijkste standaard functies van de Digital Crown:

Eén keer drukken vanaf wijzerplaat : naar appkiezer.

: naar appkiezer. Eén keer drukken vanuit een app : app afsluiten.

: app afsluiten. Ingedrukt houden : Siri activeren.

: Siri activeren. Twee keer drukken : laatstgebruikte app openen of tussen twee apps wisselen.

: laatstgebruikte app openen of tussen twee apps wisselen. Draaien: in- en uitzoomen of scrollen.

De Digital Crown kun je in watchOS op meerdere plekken gebruiken. Het belangrijkste is dat de Digital Crown fungeert als een soort homeknop. Dat wil zeggen dat als je op deze knop drukt, je apps afsluit en en terugkeert naar de appkiezer. Een druk op de draaiknop gebruik je ook om de wijzerplaat af te sluiten en naar het app-scherm te gaan. Wil je meer overzicht, dan kun je in dit scherm draaien aan de Digital Crown om in en uit te zoomen, zodat je meer apps op het scherm kunt zien. Je kunt de draaiknop ook gebruiken om in te zoomen in een app zodat deze geopend wordt.

Het draaien aan de Digital Crown gebruik je voornamelijk om te scrollen. Sterker nog, het is eigenlijk de beste manier om te scrollen op je Apple Watch, omdat je vinger daardoor niet in de weg zit bij het aflezen van het scherm. Door aan de knop te draaien, wordt een verticale lijst naar boven of onderen gescrold. Hierdoor hoef je dit niet met je vinger te doen en daarmee het kleine scherm van de Apple Watch blokkeren. Tot slot kun je ook aan de Digital Crown draaien vanaf de wijzerplaat. Je kan daarmee subtiel het tijdstip checken, zonder dat je je pols hoeft te draaien.

Bekijk ook Ongemerkt klokkijken op je Apple Watch: zo check je subtiel hoe laat het is Op de Apple Watch kun je ongemerkt klokkijken door aan de Digital Crown te draaien. Het scherm blijft daarbij gedimd, maar net genoeg om te zien hoe laat het is. In deze tip lees je hoe je subtiel het tijdstip kunt checken.

Verder gebruik je de draaiknop ook om Siri op te roepen. Door deze ingedrukt te houden, verschijnt automatisch het Siri-scherm op je Apple Watch. Ook om je Apple Watch te resetten gebruik je de Digital Crown in combinatie met de grote zijknop. Tot slot kan je twee keer achter elkaar op de Digital Crown drukken om te wisselen tussen apps.

Trilling bij Digital Crown

Zodra je aan de Digital Crown draait, voel je daar kleine trillingen bij. Dit simuleert een mechanische draaiknop. Bovendien kun je daarmee nauwkeuriger door lijstjes scrollen, omdat het tikje als het ware het te ver scrollen tegenhoudt. Maar deze functie is niet op alle modellen beschikbaar. Het werkt alleen op deze Apple Watch-modellen:

Apple Watch Series 4 en nieuwer

Apple Watch SE

Digital Crown en toegankelijkheid

De Digital Crown speelt ook een belangrijke rol in de toegankelijkheid van de Apple Watch. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de zoomfunctie, als je tekst niet goed kan lezen. Door twee keer met twee vingers op het scherm te tikken, activeer je de zoomfunctie. Draai je aan de Digital Crown, dan blader je als het ware door het ingezoomde scherm.

De ronde knop wordt ook gebruikt om VoiceOver na de eerste configuratie te activeren. Met VoiceOver worden onderdelen op het scherm uitgesproken, wat vooral van pas komt voor blinden en slechtzienden. Lees voor meer toegankelijkheidsfuncties op de Apple Watch ons artikel.

Bekijk ook Apple Watch en toegankelijkheid voor mensen met een beperking De Apple Watch heeft allerlei toegankelijkheidsfuncties voor mensen met een lichamelijke beperking, zoals mensen die slechtziend of slechthorend zijn. Wij leggen uit wat alle opties zijn.

Digital Crown in apps

Ook apps zelf kunnen gebruik maken van het draaimechanisme van de Digital Crown. In de Kaarten-app kun je bijvoorbeeld in- en uitzoomen op de kaart, zodat je meer details kunt zien of overzicht krijgt. In de Muziek-app wordt draaien aan de knop gebruikt om het volume harder of zachter te zetten, maar ook apps van derde partijen kunnen gebruikmaken van deze knop. Dit werkt bijvoorbeeld in een app die je thermostaat bedient, waardoor je met de draaiknop de temperatuur hoger kunt zetten. Apps moeten hier wel voor aangepast worden, dus het werkt niet standaard met elke app.

Ook Apple Watch-games kunnen gebruikmaken van de draaiknop. Een goed voorbeeld hiervan is de game un:safe, waarmee je een kluis moet kraken. Door aan de Digital Crown te draaien en verschil in de tikjes te voelen, kom je telkens een level verder. Een ander voorbeeld was de game A Tiny Game of Pong. Hierin draai je aan de Digital Crown om het balkje te verplaatsen en de bal die je toegespeeld krijgt, terug te kaatsen. Een andere game die gebruik maakt van de Digital Crown is Cosmos Rings, van de makers van Final Fantasy.

Sensoren in de Digital Crown

Sinds de Apple Watch Series 4 heeft de draaiknop nog een extra functie. Er zitten namelijk sensoren in die gebruikt worden door de ECG-app. Door je vinger tegen de knop aan te houden, kun je op de Apple Watch een ECG maken.

Bekijk ook Zo maak je een ECG op de Apple Watch In een paar stappen een ECG maken op de Apple Watch: zo doe je dat. Je hebt hiervoor een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig, zodat je met de sensoren een hartfilmpje kan maken. Zo werkt de ECG op de Apple Watch.

AirPods Max en de Digital Crown

Naast de Apple Watch is er nog een Apple-apparaat waar je de Digital Crown vindt: de AirPods Max. Op deze draadloze hoofdtelefoon gebruik je de draaiknop vooral om het volume aan te passen. Maar er zitten nog meer functies op:

Draaien : volume aanpassen

: volume aanpassen Eén keer drukken : afspelen, pauzeren of telefoongesprek beantwoorden

: afspelen, pauzeren of telefoongesprek beantwoorden Twee keer drukken : naar het volgende nummer gaan

: naar het volgende nummer gaan Drie keer drukken : naar het vorige nummer gaan

: naar het vorige nummer gaan Ingedrukt houden: Siri activeren

Tips voor de Digital Crown

