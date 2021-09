Apple’s Project Titan-autoproject is op veel vlakken nog een groot mysterie. Gaat Apple écht zelf een auto maken of wordt het toch een soort besturingssysteem voor bestaande auto’s. Gaan ze samenwerken met bekende automerken of gaat Apple alles zelf bouwen en ontwerpen? Vooral begin dit jaar waren er veel geruchten over de bouw van de Apple Car. Nu beweert Digitimes wanneer de massaproductie volgens de planning van start zou moeten gaan.



‘Massaproductie Apple Car gepland voor 2024’

Digitimes schrijft dat Apple Aziatische leveranciers en bouwers van auto-onderdelen gaat bezoeken om hen voor te bereiden op de productie die in 2024 zou starten. Wereldwijd geldt er nog altijd een groot chiptekort en dat treft ook de autobranche. Traditionele autobouwers hebben last van vertragingen bij de productie door het tekort aan chips en daarom zou Apple nu vroegtijdig bij leveranciers langs gaan om alvast voor te sorteren op de komst van de Apple Car.

Eerder dit jaar zou Apple een deal gesloten hebben met LG en Magna, nadat al bleek dat voor de productie van de Apple Car bekende partners uitgekozen zouden worden. Apple zou nu dus in ieder geval langs gaan bij SK Group en LG Electronics om de plannen te bespreken.

Of de massaproductie van de Apple Car inderdaad in 2024 kan starten, is nog maar de vraag. Digitimes staat niet bekend als de meest betrouwbare bron als het gaat om timing van producten. Zo heeft Digitimes het meermaals mis met de voorspelling van aankomende releases van nieuwe Apple-producten. Digitimes zit vooral in de productieketen en weet daarom minder af van de exacte timing en plannen van Apple. Zo zegt de website nu ook dat de nieuwe MacBook Pro’s vertraagd zouden zijn door chiptekort en daardoor niet in de ‘gebruikelijke maand september’, maar in oktober of november verschijnen. Apple brengt nieuwe MacBooks normaal gesproken altijd in oktober of november uit, waardoor die eerdere voorspelling voor september al ongeloofwaardig leek.

Het is nog altijd onzeker of Apple echt een auto gaat bouwen. Eerder deze zomer zouden er al topmanagers bij het Apple Car-team vertrokken zijn.