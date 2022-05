Apple heeft een nieuw personeelslid in dienst genomen die gaat werken aan het autoproject. Het gaat om Desi Ujkashevic, die voorheen lange tijd bij Ford gewerkt heeft. Ze was daar een hooggeplaatste medewerker.

De afgelopen maanden ging het bij het Apple Car-project vaak om minder rooskleurige berichten: de ene na de andere vertrok bij Apple om ergens anders te werken. Afgelopen januari schreven we nog dat het hele managementteam van een jaar eerder ergens anders werkt. Maar nu is er ook een keer goed nieuws. Apple heeft Desi Ujkashevic in dienst genomen, zo meldt Bloomberg. Ze werkte al sinds 1991 bij Ford en was daar verantwoordelijk voor auto engineering en de veiligheidsaspecten.



Ford-engineer werkt nu aan Apple Car

Ujkashevic is niet zomaar iemand die nu bij Apple aan de slag gaat. Ze heeft een rijke historie als het gaat om haar werk in de auto-industrie. In haar meest recente rol was zij de directeur veiligheid bij de Ford-auto’s. Maar in haar ruim 30-jarige carriere bij Ford had zij ook de leiding over het interieur, design, chassis en elektrische onderdelen van diverse Ford-modellen, waaronder de Fiesta, Focus en Explorer. Ook op het gebied van elektrische voertuigen heeft zij ervaring, al dan niet in combinatie met regelgeving voor het op de weg krijgen van auto’s.

Met het aannemen van Ujkashevic is er in ieder geval nog teken van leven in Apple’s autoproject. Naast de AR/VR-headset, waar we mogelijk het komende jaar meer van gaan zien, is de Apple Car een ander langdurig project van Apple. Lange tijd was er onduidelijkheid wat dit project zou gaan worden. Bouwt Apple alleen de software voor elektrische en zelfrijdende auto’s of gaat Apple echt zelf een auto bouwen? Volgens de laatste berichten zou het om dat laatste gaan, al kan Apple nog wel samenwerken met bekende merken. Sinds afgelopen najaar heeft het autoproject een nieuwe leider, namelijk Apple’s eigen Kevin Lynch. Die stond voorheen aan het roer bij watchOS, het besturingssysteem van de Apple Watch.

Veiligheid zou een belangrijk aspect worden in Apple’s auto. Apple zou voor zelfrijdende auto allerlei extra maatregelen willen nemen om te zorgen dat alles zo veilig mogelijk wordt. Daarvoor wil Apple verder gaan dan andere bedrijven, zoals Tesla, zo schrijft Bloomberg. De rol van Ujkashevic zou daarin belangrijk kunnen zijn, aangezien zij in haar laatste functie bij Ford vooral gewerkt heeft aan het veiligheidsaspect.

Volgens geruchten gaat Apple de Apple Car in 2025 uitbrengen, als alles volgens planning loopt. Dat duurt dus nog wel even. De auto zou volledig zelfrijdend zijn.