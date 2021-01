De Koreaanse autofabrikant Hyundai is in gesprek met Apple over de Apple Car. Het zou gaan om een elektrisch voertuig met speciale accutechnologie. Maar volgens analist Ming-Chi Kuo kan het nog wel vijf jaar duren voordat we de eerste Apple Cars gaan zien.

Update 10:00 uur Hyundai heeft de verklaring dat het bedrijf in gesprek is met Apple nu weer ingetrokken, aldus Bloomberg.

Hyundai en Apple in gesprek

Hyundai heeft bevestigd dat er gesprekken over de productie van de Apple Car gaande zijn. Ze reageren daarmee op berichtgeving van de Korea Economic Daily, waarin anonieme bronnen werden geciteerd. Hyundai zou zijn geslaagd voor een interne test, maar de samenwerking moet moet wel goedkeuring krijgen van topman Chung Eui-son. Hyundai zal ook een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van de speciale accu’s. De productie daarvan zal worden gedaan door Hyundai- of Kia-fabrieken in de VS, zegt een bron.



Eerder meldde Reuters dat Apple een revolutionaire accutechniek heeft ontwikkeld die goedkoper is en minder ruimte in beslag neemt. Daardoor heb je met hetzelfde volume een groter bereik. De clou zou liggen in een ‘monocell’-design en een mix van lithium-ijzerfosfaat. Tesla CEO Elon Musk trok echter in twijfel of het wel zo revolutionair is. Zijn bedrijf gebruikt al ijzerfosfaat voor auto’s voor de middellange afstand. Ook merkte hij op dat een monocell volgens de elektrochemie onmogelijk is, omdat het maximale voltage ongeveer 100 keer te laag is. “Misschien bedoelden ze samengebonden cellen, zoals in ons structurele batterijpack?”, aldus Musk.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple Car komt in 2024 met revolutionaire accu' Volgens informatie van Reuters gaat Apple in 2024 beginnen met de productie van de Apple Car. Het gaat hier om een eigen auto onder het merk Apple. Er zou al sinds 2014 aan zijn gewerkt.

‘Apple Car pas over 5 tot 7 jaar’

Volgens nieuwe informatie van Bloomberg is Apple nog steeds bezig met een zelfrijdende auto, maar gaat het echt nog wel even duren voordat we ze op de weg gaan zien. Deze zelfrijdende elektrische auto komt niet in 2025, zoals sommige bronnen willen doen geloven, maar pas over 5 tot 7 jaar.

Het belangrijkste probleem is dat de ontwikkeling is vertraagd door COVID-19. Het doel is om een echt voertuig te maken en niet alleen het infotainmentsysteem voor auto’s van andere merken. Apple heeft hiervoor nog meer voormalig Tesla-medewerkers ingehuurd. Het zou gaan om een “klein team” van hardware-engineers. Eerder werd nog gesproken over honderden medewerkers die bij Project Titan betrokken zouden zijn. De medewerkers zijn bezig met het voertuigsysteem, het interieur en het externe design. Dat gebeurt voornamelijk vanuit huis, waardoor de planning uitloopt. De Apple Car is momenteel ver van de productiefase.

Veel Tesla-medewerkers over naar Apple

Eén van de recente medewerkers is voormalig Tesla-engineer Steve McManus, die in 2019 in dienst kwam en aanvankelijk met andere projecten aan de slag ging. Nu zit hij 100% op Project Titan en leidt daarbij een ontwikkelgroep die bezig is met het interieur, bekledingsmateriaal voor het interieur, maar ook technische zaken zoals testen en productie van het uiteindelijke voertuig. Hij werkt onder Doug Field, een voormalig Tesla-topman die de dagelijkse leiding heeft over het project. Verder zou Apple Jonathan Sive, een voertuig-engineer van BMW AG, Tesla en Waymo hebben ingehuurd als senior manager. Michael Schwekutsch, Tesla’s voormalige topman voor aandrijvingssystemen is sinds 2019 aan boord. Een van de laatste aanwinsten in 2020 is voormalig Tesla vice-president Stuart Bowers, die tot halverwege 2019 het team voor zelfrijdende systemen leidde binnen Tesla.

Het is een tijdje stil gebleven rond de Apple Car, maar opeens lijkt Apple er weer extra vaart achter te zetten. Mogelijk heeft dit te maken met de komst van

John Giannandrea als leider en het gerucht dat Apple zou zijn gaan samenwerken met TSMC voor de productie van chips voor zelfrijdende auto’s.

Of de Apple Car uiteindelijk door Hyundai wordt gemaakt, is nog niet zeker. De fabrikant reageerde als volgt: “We zijn ervan op de hoogte dat Apple in gesprek is met meerdere autofabrikanten wereldwijd, waaronder Hyundai Motor. Omdat de gesprekken in een vroegtijdig stadium zijn, is er nog niets besloten”, aldus een Hyundai-woordvoerder.