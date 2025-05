Al jarenlang vragen Apple Watch-gebruikers om een versie van WhatsApp. Maar tot op heden is deze er nog steeds niet. Waarom duurt dit toch zo lang en wat is er al bekend over eventuele plannen?

Nu iedereen eindelijk na 15 jaar WhatsApp op de iPad kan downloaden, is de trein aanbeland bij de volgende halte: een Apple Watch-versie. Hoewel je tot op zekere hoogte al kunt WhatsAppen op je Apple Watch, is de vraag naar een officiële volwaardige app nog altijd groot. We zien ook nu als reactie op het iPad-nieuws het verzoek voor de Apple Watch-versie vaak terugkomen, dus reden genoeg om alles eens op een rijtje te zetten.

Waar blijft WhatsApp voor de Apple Watch?

Apple’s iMessage is standaard beschikbaar op de Apple Watch, maar in Nederland (en veel andere landen) is WhatsApp veel populairder. Momenteel kun je wel meldingen op je Apple Watch ontvangen van de WhatsApp-berichten van je iPhone en daar ook op reageren, maar zelf een WhatsApp-berichtje sturen in een van je chats vanaf je Apple Watch gaat helaas niet.

Op dit moment is er ook nog helemaal niks bekend of WhatsApp plannen heeft om een Apple Watch-app uit te brengen. De afgelopen jaren zijn er geen verwijzingen verschenen naar een mogelijke Apple Watch-variant, zoals dat wel het geval was bij de iPad-versie. Ook in interviews hebben de makers de afgelopen jaren al vaak gehint naar de iPad-versie, maar over een Apple Watch versie is het nog altijd stil. Of er dus aan gewerkt wordt, is nog allerminst zeker.

Waarom is er nog geen WhatsApp voor de Apple Watch?

Het is onduidelijk waarom WhatsApp niet op z’n minst plannen heeft om een Apple Watch-versie te maken. Alle mogelijkheden zijn er: ontwikkelaars kunnen gewoon hun eigen Apple Watch-apps maken, vaak die ook in verbinding staan met de bijbehorende iPhone-app. Apple bewijst zelf met iMessage hoe nuttig een chatapp op de Apple Watch kan zijn, omdat je zo veel makkelijker even snel een kort berichtje kan sturen.

Feit is wel dat er uberhaupt weinig andere chatapps zijn met een Apple Watch-versie. Telegram had jarenlang een versie voor de Apple Watch, maar die is al een aantal jaren geleden verdwenen. Signal ontbreekt ook op de Apple Watch en Meta (het moederbedrijf van WhatsApp en ook Facebook) trok jaren geleden al de Apple Watch-versie van Facebook Messenger terug. Mogelijk omdat het te weinig gebruikt werd, maar er kunnen ook andere redenen spelen.

Andere smartwatch-versies van WhatsApp

Opmerkelijk genoeg heeft WhatsApp wel al een app voor Wear OS-smartwatches. Sinds de zomer van 2023 heeft WhatsApp een volledig zelfstandige versie voor Wear OS-smartwatches, waarmee je je actieve chats kan bekijken en kan antwoorden met typen of spraak. Ook kun je dan afbeeldingen bekijken, spraakberichten afspelen, een chat dempen en nog veel meer. Alle basisfuncties van WhatsApp zijn daarin beschikbaar. Wij hopen vooral dat WhatsApp dit als basis gebruikt voor een eventuele Apple Watch-versie, maar of ze daar ook echt mee bezig zijn is nog maar de vraag.

Alternatieven: zo kun je toch appen

Op dit moment werkt WhatsApp in beperkte mate met de Apple Watch. Je nieuwe berichten komen wel binnen op de Apple Watch via meldingen die door je iPhone worden doorgestuurd. Omdat het interactieve meldingen zijn, kun je daar ook meteen op reageren. Wordt er een foto gestuurd, dan zie je in de melding echter slechts een hele wazige versie van de foto, waardoor je nauwelijks kunt zien wat er gestuurd wordt. Maar meer dan antwoorden op inkomende berichtjes kan op dit moment helaas niet.

Wil je toch meer kunnen? Dan zou je de alternatieve app genaamd WatchChat kunnen proberen. Deze biedt een volledige ervaring, maar wordt niet officieel door WhatsApp ondersteunt. Het maakt gebruik van de WhatsApp Web-mogelijkheid, door zich te vermommen als een webversie om zo toch een versie van WhatsApp op je Apple Watch mogelijk te maken.