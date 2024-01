Bloomberg heeft nieuwe voorspellingen over de release van de Apple Car. Aanvankelijk sprak de publicatie nog over 2026, maar dit zou nu zijn uitgesteld naar 2028.

Update 23 januari 2024: Apple zou de plannen voor autonoom rijden van de Apple Car hebben teruggeschroefd, meldt Bloomberg. Het wordt een eenvoudiger, minder ambitieus ontwerp en de datum schuift ook verder op: in 2028 kunnen we voor het eerst meer informatie verwachten. Aanvankelijk wilde Apple een volledig autonome zelfrijdende auto van niveau 4 maken, maar het wordt nu een elektrisch voertuig met minder functies die qua rijhulp vergelijkbaar is met niveau 2+ van de Tesla-auto’s. Niveau 2 omvat wel zelfrijdende eigenschappen voor sturen, remmen en accelereren, maar de bestuurder houdt de controle en moet op de weg letten. Op de achterbank gaan zitten en je laten rijden is niet mogelijk met de Apple Car.

Sinds de eerste plannen van de Apple Car in 2014 (!) werden onthuld zouden er veel verschuivingen zijn geweest. Er waren zelfs geruchten dat de Apple Car helemaal was geschrapt en dat er in plaats daarvan alleen software ontwikkeld zou worden. Dat lijkt nu toch niet te kloppen: Apple wil wél een eigen voertuig maken, voorzien van een Apple-logo op de grille.

De achterbank van een Canoo Lifestyle Vehicle, waar de Apple Car volgens sommigen op zou lijken.

Bloomberg meldde aanvankelijk dat de auto rond 2026 geïntroduceerd zal worden, maar is daarvan afgestept. Het zal nu op z’n vroegst 2028 worden. Het zou gaan om een “cruciaal moment” voor de Apple Car. Als het niet lukt om tijdig een elektrisch voertuig met voldoende functies te leveren, zou het wel eens afgelopen kunnen zijn.

Intern is het project erg stroef verlopen. Er zijn heel wat managementwisselingen en Apple leek een draaideur te hebben waar auto-experts door in- en uitliepen. Momenteel staat het project onder leiding van Apple Watch-baas Kevin Lynch, die in nauwe samenwerking met Tim Cook zou werken aan een nieuwe strategie. Daarvoor zouden gesprekken zijn gevoerd met potentiële partners in Europa.

Bekijk ook Apple Car-project heeft weer nieuwe leider: watchOS-baas Kevin Lynch aan het roer Na het vertrek van Doug Field heeft Apple een bekend gezicht gezet op het Apple Car-project. Kevin Lynch is nu de baas van het project. Je kent hem van de Apple-keynotes, waar hij de nieuwste functies van watchOS presenteert.

Hieronder lees je ons eerdere bericht van 7 december 2022.

Apple Car in 2026?

De Apple Car zou eerder al zijn ‘uitgesteld naar 2021‘, vervolgens werd 2024 genoemd en daarna moesten we geloven dat het 2025 zou worden. Aan deze reeks kunnen we nu een nieuwe voorspelling toevoegen: het wordt misschien toch 2026. Maar gezien de moeizame ontwikkeling zou het best nog wel eens wat langer kunnen duren.

Apple zou verder mikken op een prijs onder de $100.000 om de auto aantrekkelijk te maken voor een breed publiek en omdat de zelfrijdende functies iets zijn teruggeschaald, aldus Bloomberg. Ter vergelijking: een Tesla Model 3 kost net iets boven de €50.000 en voor een Tesla Model S ben je minimaal €140.000 kwijt. De Apple Car zit hier dus ergens tussenin. Apple zou oorspronkelijk het plan hebben gehad om $120.000 te vragen.



Interieur van een Tesla Model 3

Wel zouden de ambities iets zijn teruggeschaald. Het zou een zelfrijdende auto zonder stuurwiel en pedalen worden, maar dat blijkt momenteel niet haalbaar. Het voertuig kan wel gedeeltelijk zelfstandig rijden op snelwegen en dergelijke, maar heeft op andere momenten toch een bestuurder nodig. Er zal dan ook gewoon een stuurwiel met pedalen in zitten. Op de snelweg zou je films kunnen kijken en multitasken en krijgt dan een seintje als het weer tijd is om over te schakelen op de bestuurder. Dit is bijvoorbeeld nodig in drukke binnensteden en bij slecht weer. Mogelijk trekken we in Europa weer aan het kortste eind, want Bloomberg vermoedt dat de zelfrijdende functies bij introductie waarschijnlijk beperkt zullen zijn tot Noord-Amerika.

Er zit een door Apple ontworpen chip met AI-functies in, die gebaseerd is op de chips die je nu al in de Mac, iPhone en iPad vindt. Deze is vergelijkbaar met de vier krachtigste Mac-chips en is bijna klaar voor productie. In de auto zitten in speciaal ontwikkelde LiDAR- en radar-sensoren en camera’s om te zorgen dat de auto binnen de lijnen blijft en zich kan oriënteren ten opzichte van mensen en objecten.

Voor het verwerken van de AI-processen wordt de cloud gebruikt. Er zou ook een fysiek commandocentrum zijn gepland, die bestuurders op afstand kan helpen en de auto’s in noodgevallen kan besturen. Daarnaast zou Apple een eigen verzekering willen aanbieden.



Gaat Apple net als Tesla ook speciale laders maken?

Zwalkend project

Het Apple Car-project is meermaals van richting veranderd, sinds Apple er in 2014 meer begon. De verantwoordelijke manager wisselde om de zoveel jaar en de ambities veranderden daarmee ook. Sinds 2020 lijkt Apple het project weer te hebben opgepakt, met het plan om een zelfrijdende auto te maken. Sindsdien rijden er ook omgebouwde SUV’s in Californië rond, maar het lijkt erop dat de nadruk uiteindelijk niet op zelfrijdende eigenschappen komt te liggen. Momenteel staat het project onder leiding van John Giannandrea, die gespecialiseerd is in kunstmatige intelligentie. Ook Kevin Lynch, die voorheen vooral betrokken was bij de Apple Watch, heeft een leidinggevende rol.

Het bijzondere stuurwiel van het eerder genoemde Canoo Lifestyle Vehicle.

Apple zou aanvankelijk een auto hebben gepland die lijkt op de Lifestyle Vehicle van Canoo, waarbij passagiers tegenover elkaar zitten. Omdat er nu toch voor een traditioneel interieur met bestuurdersstoel en pedalen zal worden gekozen, zal de auto er ook wat conventioneler uit zien, is de verwachting. Qua doelgroep zal de Apple Car een concurrent van Tesla kunnen worden. Het uiteindelijke ontwerp wordt volgens Bloomberg in 2023 vastgesteld en in 2024 moet de functionaliteit definitief zijn. Daarna kan in 2025 worden begonnen met testen, om het voertuig uiteindelijk in 2026 op de markt te kunnen brengen. Maar zoals uit eerdere voorspellingen is gebleken: het kan allemaal nog gaan schuiven in de tijd. Apple heeft bijvoorbeeld ook nog een partner nodig die de auto daadwerkelijk gaat bouwen. Er zouden gesprekken zijn geweest met meerdere fabrikanten, maar een doorbraak zou dat nog niet hebben opgeleverd.

Bekijk ook Apple Car: dit is de status van Apple's autoplannen Er gaan al geruime tijd geruchten over een zelfrijdende auto van Apple en in dit overzicht zetten we de huidige stand van zaken op een rijtje. De Apple Car wordt ontwikkeld door Project Titan, een geheim project binnen Apple. Wat is er al bekend over prijs en release?