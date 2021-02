De laatste weken horen we steeds meer verhalen uit het geruchtencircuit als het gaat om de Apple Car. Het lijkt er sterk op dat Apple voor de productie gaat samenwerken met Hyundai. Sterker nog, Apple zou op het punt staan om te investeren in Hyundai-dochter Kia. Maar wat voor auto wordt het precies? Volgens bronnen bij CNBC wordt de Apple Car autonoom, wat betekent dat hij niet gemaakt is voor een bestuurder.



‘Apple Car wordt autonoom: geen bestuurder nodig’

Het is nog maar de vraag of jij over ongeveer vijf jaar zelf achter het stuur van een Apple Car kan kruipen. De bronnen zeggen dat de eerste versies van de Apple Car elektrische autonome auto’s worden, die dus zonder bestuurder rijden. Apple zou zich in eerste instantie niet eens willen richten op de gewone consument. De autonome auto zou vooral interessant kunnen zijn voor het bezorgen van voedsel of robottaxi’s.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple investeert 3 miljard euro in Kia Motors' Apple en Kia zouden op het punt staan om een contract te sluiten over de productie van Apple Cars. Het zou gaan om 100.000 auto's per jaar.

Apple zou met deze zelfrijdende auto de concurrentie aan gaan met Tesla, die ook zelfrijdende auto’s maakt. Apple heeft in het verleden meerdere Tesla-medewerkers in dienst genomen, dus de vergelijking komt niet geheel onverwacht.

De Apple Car zou gemaakt worden in een Kia-fabriek in Georgia in de Verenigde Staten. Apple zou gekozen hebben voor Hyundai, omdat het een ervaren automaker is die bereid is om een auto te produceren onder Apple’s merknaam. Apple zou dan zowel de hardware als software in de hand hebben. De productie zou in 2024 kunnen starten.

Geruchten over de Apple Car gaan al jaren. De afgelopen jaren leek het er steeds meer op dat Apple alleen software zou maken voor zelfrijdende auto’s, die dan dus in auto’s van andere merken geïmplementeerd kan worden. Nu lijken de geruchten toch de andere kant op te gaan. Volgens een betrouwbare analist kan het nog wel tot 2025 of 2027 duren voordat de Apple Car er daadwerkelijk komt.