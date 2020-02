Met deze 30 tips gaat de batterij van je iPhone en iPad langer mee. Allerlei batterijbesparende tips waar je misschien nog nooit aan had gedacht - van pushberichten uitzetten tot netwerkinstellingen herstellen.

Je iPhone batterijduur verlengen doe je met deze praktijktips! Je wilt zo lang mogelijk met de iPhone-batterij doen en niet halverwege de dag met een lege accu zitten. Check daarom deze stroombesparende tips, die duidelijk maken welke stroomvreters er op je iPhone aanwezig kunnen zijn.

Tips om de batterijduur te verlengen

Met onderstaande tips zorg je ervoor dat de batterijduur van de iPhone zo lang mogelijk is. Soms is het een individuele app die veel stroom vreet, soms hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten. Misschien is niet elke maatregel voor jou haalbaar, maar je hebt wel een checklist van mogelijke problemen die je kunt langslopen. Vooral op wat oudere toestellen kunnen deze tips helpen.

Lees ook alles wat je moet weten over je iPhone-batterij in ons aparte artikel. Daar vind je nog meer tips en vind je de capaciteiten per model.

Check deze tips voor een langere iPhone-batterijduur:

Energiebesparingsmodus: Schakel de Energiebesparingsmodus in als je echt in nood zit. Je kan deze modus ook continu aan laten, om je batterijduur extra te verlengen. Let op dat de modus uitschakelt zodra je batterij 80% vol zit. Bluetooth: Schakel Bluetooth uit als je het niet nodig hebt. Dit doe je via Instellingen > Bluetooth. Als je iPhone steeds verbinding moet blijven maken met accessoires zoals Bluetooth-toetsenborden, headsets en andere accessoires, kost dat energie. De besparing die het uitschakelen an Bluetooth oplevert is minimaal, maar alle beetjes helpen. Pushmail: Is het echt nodig om e-mailberichten binnen te krijgen op het moment dat ze zijn verzonden? Ben je iemand die meteen reageert op binnenkomende mailtjes? Voor veel mensen is e-mail minder belangrijk geworden omdat ze via WhatsApp in contact staan met vrienden. Hoef je niet steeds op de hoogte te zijn, schakel pushmail dan uit en kies bijvoorbeeld voor elke 15 minuten ophalen via Instellingen > Wachtwoorden en accounts > Nieuwe gegevens > Elk kwartier. Je kunt ook kiezen voor elk halfuur of elk uur. Helderheid: Het scherm kan een energieverslinder zijn in je iPhone. Zet de helderheid van het scherm een tandje lager via Instellingen > Beeldscherm en helderheid. De helderheidsschuifknop is ook snel te bereiken via het Bedieningspaneel. Heb je een iPhone met OLED-scherm? Gebruik dan de donkere modus. Automatische appdownloads: Met deze functie worden app-updates automatisch geïnstalleerd. Je hebt zo altijd de meest recente versie van de app op je toestel. Dat is mooi, maar installeren van apps kost energie. Zet het uit via Instellingen > iTunes en App Stores > Automatische downloads. Je bespaart ook nog op data. Niet storen: Zet de iPhone op Niet storen als je bijvoorbeeld aan het sporten bent en toch geen tijd hebt om de iPhone te gebruiken. Dat voorkomt dat het scherm steeds aan gaat om notificaties te tonen. Gebruik je een Apple Watch, dan is dit niet nodig. Locatiediensten: Locatiediensten zorgen ervoor dat je op een bepaalde locatie een notificatie krijgt, als je bij de supermarkt in de buurt is of als er een vriend in de buurt is. Het kost wel energie. Ga naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen en schakel de locatievoorzieningen voor specifieke apps uit. Automatisch slot: Zorg dat het scherm sneller uitschakelt als je de iPhone niet gebruikt. Ga naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Automatisch slot en stel in dat het scherm na 30 secondes uitschakelt. Zo blijft het scherm minder lang branden als je de iPhone even weglegt. Trillen: Bij binnenkomende telefoongesprekken en notificaties word je gewaarschuwd met een boodschap op het scherm en een geluidje. Staat het geluid uit, dan trilt de iPhone, maar dit kost natuurlijk energie. Ga naar Instellingen > Horen en voelen/Geluiden > Trillen bij geluid uit om overbodige trillingen uit te schakelen. Temperatuur: De temperatuur kan van invloed zijn op de werking van de accu. De iPhone functioneert het beste tussen 0 en 35 graden Celsius. Boven of onder die temperaturen is de kans aanwezig dat je accu veel sneller leeg gaat. Boven de 45 graden Celsius kan er zelfs schade ontstaan. Persoonlijke hotspot: Met de Persoonlijke hotspot kun je bijvoorbeeld je internetverbinding delen met een iPad of met je laptop. Je kunt het continu ingeschakeld laten staan, maar dit kost wel veel batterijduur. Via Instellingen > Persoonlijke hotspot schakel je de functie tijdelijk uit. Je kan dan alsnog snel verbinden dankzij Instant Hotspot tussen je eigen apparaten. Push-berichten: er zijn heel wat apps die pushberichten sturen. Sommige wil je ontvangen, zoals de nieuwste artikelen in de iCulture-app. Maar er zijn ook pushberichten die niet zoveel toevoegen, zoals herinneringen van games die je toch al lang niet meer speelt. Ga naar Instellingen > Berichtgeving en zet ze uit voor specifieke apps. Ververs apps op achtergrond: Sommige apps halen op de achtergrond informatie op, terwijl dat helemaal niet nodig is. Je kan dit uitschakelen via Instellingen > Algemeen > Ververs apps op achtergrond. Handmatig sluiten bij navigatie-apps: Via multitasking kun je apps handmatig afsluiten. Maar doe dit alleen bij apps die actief in de achtergrond bezig zijn met allerlei processen, zoals je locatie ophalen of de microfoon gebruiken. Je herkent dit aan de blauwe of rode indicator bovenaan het scherm. Bij andere apps kost het juist meer energie om ze telkens handmatig af te sluiten, omdat ze bij het opstarten alle info weer opnieuw moeten ophalen. Automatische lichtsterkte: Is het scherm eigenlijk altijd te fel, dan kun je ervoor kiezen de automatische aanpassing van de lichtsterkte uit te schakelen. Dit doe je via: Instellingen > Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte > Pas automatisch aan. Vaak is het goed mogelijk om de helderheid zo laag mogelijk te zetten, zonder dat je inlevert op leescomfort. Mocht je toch problemen hebben om het scherm te lezen, dan kun je het met een snelle swipe via het Bedieningspaneel weer aanpassen. Zoeken: De zoekfunctie indexeert op de achtergrond alle data op je iPhone. Dat geldt voor apps, muziek, podcasts, notities, afspraken, mail en dergelijke. Schakel bepaalde items uit die je toch niet nodig hebt via Instellingen > Siri en zoeken. Wallpaper: Kies een stilstaande wallpaper in plaats van een dynamische wallpaper met parallax-effect. Via Instellingen > Achtergrond > Kies achtergrond > Stilstaand kies je een stilstaande wallpaper. Netwerkinstellingen: Een haperende dataverbinding kan soms zorgen voor ongemerkt energieverbruik. Doe er iets aan door de netwerkinstellingen te resetten via Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Mogelijk vergeet je iPhone of iPad dan wel wachtwoorden van je Wi-Fi-netwerken, dus hou deze in de buurt voordat je de netwerkinstellingen reset. Instellingen herstellen: Je kunt ook alle instellingen resetten. Dit is een goede oplossing als je problemen ondervindt met je toestel, waaronder een snel leeglopende iPhone-batterij. Je raakt hierbij geen gegevens kwijt. Mobiele data uitschakelen. Wil je vooral voorkomen dat je batterij buitenshuis snel leegloopt en dat ook nog je databundel snel op gaat? Schakel het gebruik van mobiele data dan uit, als je het niet nodig hebt. Uiteraard is dit alleen haalbaar voor mensen die hun toestel niet zo intensief gebruiken. De meeste mensen willen het liefst altijd bereikbaar zijn. Maar mocht je het willen uitschakelen, ga dan naar Instellingen > Mobiel netwerk > Mobiele data. Je kan het ook uitschakelen via het Bedieningspaneel. Doorzichtig: Je kan de doorzichtigheid bij bijvoorbeeld het Bedieningspaneel verlagen, wat mogelijk stroom bespaart. Je verhoogt dan ook het contrast, zodat het beter leesbaar is. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Maak minder doorzichtig > Weergave en tekstgrootte > Maak minder doorzichtig (groen). Beweging: Je kan de animaties bij het openen en sluiten van apps en allerlei andere taken uitschakelen. Dit is eigenlijk gedaan om te voorkomen dat mensen die hiervoor gevoelig zijn misselijk worden door de wilde bewegingen. Maar je kunt het ook uitzetten om de batterij te sparen. ga hiervoor naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging > Verminder beweging. Herstarten: Stop eenmaal per dag alle eventuele processen die op de achtergrond draaien, door je iPhone opnieuw op te starten. Bij zo’n herstart gaan er geen gegevens verloren. Lees hiervoor onze tip iPhone herstarten (resetten). Het opnieuw opstarten kost uiteraard wel energie. Zorgvuldig opladen: zorg dat je de iPhone op de juiste manier oplaadt. Bij onjuist gebruik kan de capaciteit van de batterij afnemen. Apple geeft op de website meer uitleg over de gebruikte batterijen en de juiste oplaadcycli. Volg niet zomaar tips van vroeger, zoals het volledig laten leeglopen van je batterij. Vaak zijn dit tips voor oudere batterijtypen, zoals NiCAD of NiMH. Apple maakt gebruik van Lithium-ion-batterijen. Gedrag: Probeer tijdens een reis of een andere situatie waarbij je batterij lang moet meegaan, anders met je iPhone om te gaan. Het constant checken van Facebook, Twitter en WhatsApp is misschien een gewoonte (of obsessie?) geworden, maar je kan het ook wel eens achterwege laten en genieten van je vakantie of je gezelschap. Muziek: schakel de equalizer-instellingen van de muziekspeler uit, als je die niet nodig hebt. Ga hiervoor naar Instellingen > Muziek > Equalizer. Batterijduur volgen: Check de statistieken via Instellingen > Batterij. Je kan daar controleren of je accu vervangen moet worden. Je ziet ook met uitgebreide grafieken welke apps de meeste stroom verbruiken. Siri: schakel de ‘Hé, Siri’-functie uit. Je iPhone moet anders voortdurend controleren of er ‘Hé, Siri’ geroepen wordt. Als je Siri altijd activeert via de homeknop of zijknop, kun je de ‘Hé, Siri’-functie net zo goed uitschakelen. Je vindt de functie via Instellingen > Siri en zoeken > Hé, Siri. Mobiele data: zet mobiele data voor individuele apps uit. Dit doe je via Instellingen > Mobiel netwerk. Blader naar beneden en kies welke apps geen data mogen gebruiken. Batterijpercentage: maak je niet druk. Zet het het batterijpercentage uit via Instellingen > Batterij. Het geeft echt meer rust in je hoofd!

Heeft dit allemaal niet het gewenste effect? Check dan de conditie van je batterij. Mogelijk is hij aan vervanging toe. In ons artikel lees je wat je opties zijn voor het vervangen van je iPhone-batterij.