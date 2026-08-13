Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.

Je kunt automatisch updates van apps laten installeren op je iPhone en iPad. Dit zorgt ervoor dat je altijd de nieuwste versie van een app hebt, zonder dat je er zelf naar hoeft om te kijken. In deze tip leggen we uit hoe je het automatisch updaten van apps op iPhone en iPad kunt inschakelen. Uiteraard leggen we ook uit hoe je het weer kunt uitschakelen.

Het is goed om te weten dat het inschakelen van automatische updates niet betekent dat apps bijvoorbeeld elke nacht worden bijgewerkt. Het zegt enkel dat, als een appontwikkelaar dat wil, een update geforceerd kan worden. Dit kan een ontwikkelaar doen als een update echt noodzakelijk is, maar in de praktijk kan het zijn dat je na een paar dagen alsnog meerdere updates klaar hebt staan.

Automatische app-updates inschakelen

Zo schakel je de automatische updates van apps in: Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Apps > App Store. Zet bij Automatische downloads de schakelaar aan bij App-updates.

Hiermee geef je aan dat je automatisch updates van apps wilt installeren. Er is ook een schakelaar in-app materiaal. Als je deze inschakelt, downloaden apps op de achtergrond automatisch materiaal voordat je ze voor het eerst start.

Heb je nou een alternatieve Appstore geïnstalleerd op je toestel. Dan kan je dit menu vinden onder Apps > Appinstallatie.

Bekijk ook Alternatieve appwinkels: zo installeer je apps buiten de App Store om In deze tip lees je over de voor- en nadelen van alternatieve app stores op de iPhone en hoe je er een installeert. Dat is soms even zoeken als je het voor het eerst doet.

Automatische app-updates uitschakelen

Wil je niet langer dat er automatische app-updates worden geïnstalleerd, dan ga je op een soortgelijke wijze te werk:

Ga naar Instellingen > Apps > Appinstallatie. Zet de schakelaar bij App-updates uit.

Je ontvangt nu geen automatische app-updates meer. Als er toekomstige updates zijn, dan zul je deze handmatig moeten installeren. Dit doe je als volgt:

Ga naar de App Store-app. Tik op je accountfoto rechtsboven. Tik op App-updates. Tik op Werk alle bij om alle apps te updaten.

Wil je weten hoe apps updaten in het algemeen werkt en wat je met de App Store kunt doen? Bekijk dan eens deze tips: