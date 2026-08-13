App Store updates

Zo kun je apps automatisch updaten op iPhone en iPad

Tips Apps Basisfuncties
Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.
Redactie iCulture.nl -

Je kunt automatisch updates van apps laten installeren op je iPhone en iPad. Dit zorgt ervoor dat je altijd de nieuwste versie van een app hebt, zonder dat je er zelf naar hoeft om te kijken. In deze tip leggen we uit hoe je het automatisch updaten van apps op iPhone en iPad kunt inschakelen. Uiteraard leggen we ook uit hoe je het weer kunt uitschakelen.

Inhoudsopgave

Gaan automatische updates niet automatisch?

Het is goed om te weten dat het inschakelen van automatische updates niet betekent dat apps bijvoorbeeld elke nacht worden bijgewerkt. Het zegt enkel dat, als een appontwikkelaar dat wil, een update geforceerd kan worden. Dit kan een ontwikkelaar doen als een update echt noodzakelijk is, maar in de praktijk kan het zijn dat je na een paar dagen alsnog meerdere updates klaar hebt staan.

Automatische app-updates inschakelen

Zo schakel je de automatische updates van apps in:

  1. Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad.

  2. Ga naar Apps > App Store.

  3. Zet bij Automatische downloads de schakelaar aan bij App-updates.

Hiermee geef je aan dat je automatisch updates van apps wilt installeren. Er is ook een schakelaar in-app materiaal. Als je deze inschakelt, downloaden apps op de achtergrond automatisch materiaal voordat je ze voor het eerst start.

Apps automatisch updaten

Heb je nou een alternatieve Appstore geïnstalleerd op je toestel. Dan kan je dit menu vinden onder Apps > Appinstallatie.

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Alternatieve appwinkels: zo installeer je apps buiten de App Store om

In deze tip lees je over de voor- en nadelen van alternatieve app stores op de iPhone en hoe je er een installeert. Dat is soms even zoeken als je het voor het eerst doet.

Automatische app-updates uitschakelen

Wil je niet langer dat er automatische app-updates worden geïnstalleerd, dan ga je op een soortgelijke wijze te werk:

  1. Ga naar Instellingen > Apps > Appinstallatie.
  2. Zet de schakelaar bij App-updates uit.

Je ontvangt nu geen automatische app-updates meer. Als er toekomstige updates zijn, dan zul je deze handmatig moeten installeren. Dit doe je als volgt:

  1. Ga naar de App Store-app.
  2. Tik op je accountfoto rechtsboven.
  3. Tik op App-updates.
  4. Tik op Werk alle bij om alle apps te updaten.

Wil je weten hoe apps updaten in het algemeen werkt en wat je met de App Store kunt doen? Bekijk dan eens deze tips:

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Zo kun je apps updaten op iPhone en iPad

Hoe kun je apps updaten? De apps op je iPhone of iPad moeten regelmatig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. In deze tip leggen we uit hoe je het updaten van iOS-apps werkt via de App Store op je toestel.

App Store

Lees alles over de Apple App Store, de online winkel waar je apps voor iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac downloadt. Naast de normale softwarewinkel is er ook een Mac App Store en een speciale App Store voor de Apple Watch. Sinds maart 2024 kun je op de iPhone ook apps buiten de officiële App Store downloaden, via onder andere alternatieve appwinkels. Dit wordt ook wel sideloading genoemd.

App Store logo.
Alles over de App Store Alles over App Store-abonnementen Vastgelopen downloads oplossen Eerdere aankopen in de iOS App Store bekijken Verbinding met App Store mislukt App Store op de Apple Watch Mac App Store Eerdere aankopen in de Mac App Store bekijken Mac-software installeren buiten de App Store om App Store-scam herkennen

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