Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.

Automatisch apps updaten in iOS

Je kunt automatisch updates van apps laten installeren op je iPhone en iPad. Dit zorgt ervoor dat je altijd de nieuwste versie van een app hebt, zonder dat je er zelf naar hoeft om te kijken. In deze tip leggen we uit hoe je het automatisch updaten van apps op iPhone en iPad kunt inschakelen. Uiteraard leggen we ook uit hoe je het weer kunt uitschakelen.



Het automatisch updaten van apps is sinds iOS 7 mogelijk op elke iPhone en iPad. Je hoeft vanaf dat moment de updates in de App Store niet meer handmatig te installeren.

Het inschakelen van automatische app-updates heeft voor- en nadelen. Je hebt altijd de nieuwste app-updates op je toestel, maar je geeft ook wat controle uit handen.

Sommige mensen willen het liefst zien welke updates er klaar staan en zelf bepalen welke ze installeren. Een update kan ook bugs bevatten en op het moment dat dit bekend wordt heeft jouw iPhone de update al geïnstalleerd. Brengt een ontwikkelaar een update uit waarin interessante functies zijn weggehaald, dan wil je misschien ook even wachten met updaten. Het kan in dat geval verstandiger zijn om het automatisch installeren van app-updates uit te schakelen en over te stappen op handmatig updaten. Het is maar net wat je zelf het prettigst vindt.

Automatische app-updates inschakelen

Zo schakel je de automatische updates van apps in:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar iTunes Store en App Store. Zet de schakelaar bij App-updates aan. Hiermee geef je aan dat je automatisch updates van apps wilt installeren.

Er is ook een schakelaar Apps. Als je deze inschakelt zullen alle apps die op andere apparaten zijn geïnstalleerd ook op dit toestel worden gedownload. Je moet daarvoor wel zijn ingelogd met hetzelfde Apple ID.

Automatische app-updates uitschakelen

Wil je niet langer dat er automatische app-updates worden geïnstalleerd, dan ga je op een soortgelijke wijze te werk:

Ga naar Instellingen > iTunes Store en App Store. Zet de schakelaar bij App-updates uit.

Je ontvangt nu geen automatische app-updates meer. Als er updates zijn (te herkennen aan de rode cijfer op het App Store-icoon), dan zul je deze handmatig moeten installeren. Dit doe je als volgt:

Ga naar de App Store-app.

Tik op de accountfoto.

Blader omlaag en je ziet de app-updates klaarstaan.

Tik op Werk bij om de app te updaten.

