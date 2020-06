Apps kunnen in iOS op de achtergrond verversen, maar hoe werkt dat precies? En hoe schakel je het in of uit? In deze tip lees je er alles over.

Apps verversen op de achtergrond

Sommige iOS-apps kunnen op de achtergrond worden ververst. Zolang de betreffende app niet wordt afgesloten, kan de app data blijven downloaden en verversen. Een mail-app kan hierdoor bijvoorbeeld e-mails blijven ophalen terwijl je in een andere app zit, of een weerapp kan temperatuurwijzigingen meteen toepassen. In dit artikel lees je hoe het werkt en hoe je het kunt in- en uitschakelen.

Apps verversen op achtergrond in- en uitschakelen

Je kunt het verversen van apps op de achtergrond uitzetten vanuit de instellingen van je iPhone, iPad of iPod touch:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Algemeen > Ververs apps in achtergrond Zet de schakelaar aan bij apps die je op de achtergrond wilt verversen. Tik bovenin het scherm op Ververs op achtergrond. Kies Wifi of Wifi en mobiele data om in te schakelen. Of kiest Uit om uit te schakelen.

Je kunt dus aangeven dat het bijwerken op de achtergrond alleen voor bepaalde apps geldt. Dit kost wel data, maar je kunt dit beperken door het bijwerken alleen via wifi te doen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen je meestgebruikte apps continu up-to-date te houden.

Wat is verversen op achtergrond?

Apps die zich op de achtergrond blijven verversen zijn niet volledig actief. Ze maken gebruik van bepaalde protocollen in iOS om informatie binnen te krijgen, maar zijn beperkt in hun mogelijkheden. Hierdoor is het mogelijk voor een app om bijvoorbeeld nieuwe e-mail op te halen, maar een game zal nooit op de achtergrond vele gigabytes extra content ophalen.

Door op de achtergrond te verversen kan een app ook je locatie in de gaten blijven houden. Een routeplanner blijft zo bijvoorbeeld op de hoogte als je in een andere app zit en een fitness-app kan je looproute blijven tracken.

Een app die op de achtergrond ververst kan wel een effect hebben op de accuduur van je iPhone. Om gegevens te downloaden op de achtergrond moet er immers verbinding worden gemaakt met het internet, wat op zijn beurt stroom verbruikt. De gevolgen hiervan zijn lang niet altijd groot: heb je maar een paar apps die op de achtergrond nieuwe informatie verwerken, dan zal je daar misschien niet eens last van hebben.

Een ander probleem bij apps verversen op de achtergrond, is dat trackingdiensten ongemerkt steeds gegevens kunnen verzamelen. Zo zijn er apps die elke 5 minuten je locatie doorsturen naar externe dataverzamelaars. Ze gebruiken dit om je bijvoorbeeld passende advertenties te laten zien, maar het vergaren van zoveel data is niet altijd gewenst.

Zoals hierboven uitgelegd kun je bij apps die je niet vertrouwt de verversing uitschakelen.

Achtergrondprocessen uit zetten of niet?

Het is echter lang niet altijd duidelijk welke handelingen een app precies uitvoert als het verversen op de achtergrond aan staat. Apps als WhatsApp, Facebook en Netflix kunnen informatie op de achtergrond verversen, maar het is niet duidelijk wat ze precies doen. Dit soort apps werken dan ook net zo goed als je de instelling uit zet. Andere apps vereisen om de instellingen uit te zetten, voordat ze goed kunnen werken. Zo bekijkt de app DataMan je constante dataverbruik, wat nodig is om dit goed weer te geven. Dit soort apps moeten dan ook steeds op de achtergrond actief blijven.

Het uitschakelen van het verversen van apps is slechts één manier om de batterijduur van je iDevice te verbeteren. In een apart artikel hebben we 30 tips voor een betere iPhone-batterijduur voor je opgesomd.