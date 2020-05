Persoonlijke hotspot op de iPhone gebruiken

Je kunt de mobiele internetverbinding van je iPhone delen met andere apparaten dankzij de persoonlijke hotspot-functie. Het delen van je internetverbinding wordt ook wel tethering genoemd. Deze optie zit standaard in iOS en levert een beveiligd mobiel netwerk waarop je kunt inloggen met je andere Apple-apparaten, maar ook met smartphones en laptops van andere merken. Je kan ook anderen toegang tot jouw mobiele databundel geven door het wachtwoord te geven.

Waarom persoonlijke hotspot gebruiken?

Er zijn meerdere redenen waarom je een persoonlijke hotspot zou willen gebruiken:

Je wilt internetten op een laptop of iPad en wilt daarvoor geen extra databundel afsluiten, omdat je het maar incidenteel gebruikt.

Je bent op een locatie waar geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is.

Je zit in een koffietentje en wilt je bankzaken regelen op je laptop. Gebruik van de openbare hotspot van het café is onveilig, want die gegevens kunnen gemakkelijk worden onderschept. Als je de beveiligde hotspot van je iPhone gebruikt wordt alle data versleuteld en verstuurd via het veilige 3G- of 4G-netwerk.

Vrienden hebben slecht bereik of zijn door hun databundel heen. Jij biedt aan om je dataverbinding tijdelijk beschikbaar te stellen voor gezamenlijk gebruik.

Bij de meeste telecomproviders is het toegestaan om gebruik te maken van tethering. Je bepaalt zelf of je er gebruik van wilt maken, maar je bent uiteraard wel sneller door je databundel heen.

Persoonlijke hotspot inschakelen

Je kunt als volgt de persoonlijke hotspot op je iPhone inschakelen:

Zorg dat Wi-Fi op je iPhone is ingeschakeld, ook als er geen draadloos netwerk is. Ga naar Instellingen > Persoonlijke hotspot. Zet de schakelaar aan bij Sta anderen toe verbinding te maken.

Zodra er apparaten met jouw iPhone zijn verbonden is dat te zien aan de blauwe statusbalk. Je ziet ook hoeveel apparaten er zijn verbonden.

Sinds iOS 8 is er ook de functie Instant Hotspot. Dit zorgt ervoor dat je de persoonlijke hotspot makkelijk kunt activeren vanaf andere apparaten. Dit werkt via je iCloud-account, dus je hoeft ook geen apart wachtwoord in te voeren.

Bekijk ook Instant Hotspot gebruiken op de Mac en iPad: zo doe je dat Wil je op je Mac of iPad werken maar is er geen internetverbinding beschikbaar? Dankzij Instant Hotspot maak je met één klik verbinding met je iPhone, zodat je de 4G-verbinding kunt gebruiken om op je Mac of iPad verder te werken. In deze tip lees je hoe Instant Hotspot werkt.

Wachtwoord voor je persoonlijke hotspot instellen

Standaard krijgt de persoonlijke hotspot een wachtwoord toegewezen. Personen die verbinding willen maken met jouw persoonlijke hotspot moeten dit wachtwoord invoeren. Dit voorkomt dat vreemden ook gebruik kunnen gebruiken van jouw dataverbinding. Het wachtwoord kan nogal ingewikkeld zijn, maar gelukkig kun je het wijzigen.

Ga naar Instellingen > Persoonlijke hotspot. Bij Wachtwoord (wifi) kun je een makkelijker te onthouden wachtwoord instellen.

Kies een wachtwoord dat door vreemden niet zomaar te raden is, maar wat wel gemakkelijk in te voeren is.

Verbinding maken met een persoonlijke hotspot

Er zijn drie manieren om verbinding te maken met de persoonlijke hotspot: Wi-Fi, Bluetooth of USB. De meeste mensen gebruiken de Wi-Fi-verbinding omdat dit het gemakkelijkst is. Bij het gebruik van Wi-Fi en USB verandert je iPhone in een draadloos modem, waar je verbinding mee kunt maken zoals bij een gewoon Wi-Fi-netwerk. Heb je een iPhone-kabel bij de hand, dan kun je ook een verbinding maken door de iPhone op de Mac aan te sluiten.

Wil je vanaf je iPad of Mac verbinding maken met de persoonlijke hotspot, dan ga je naar de Wi-Fi-instellingen van het apparaat. Je ziet de betreffende iPhone nu in het lijstje staan:

Ben je klaar met internetten, dan verbreek je de verbinding met de persoonlijke hotspot. Pas op dat de persoonlijke hotspot voortaan als een vertrouwde verbinding wordt gezien. Daardoor kan het voorkomen dat de Mac in de toekomst automatisch verbinding maakt, zonder dat je het merkt.

Batterijstatus van persoonlijke hotspot bekijken

Gebruik je de persoonlijke hotspot op een eigen apparaat, dan zie je ook meteen de batterijstatus en de snelheid van de netwerkverbinding (3G of 4G). Hiervoor moet je wel op beide apparaten zijn ingelogd met hetzelfde Apple ID. Als een vriend met een ander Apple ID gebruik maakt van jouw persoonlijke hotspot, dan is deze extra informatie niet te zien.

