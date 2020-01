Energiebesparingsmodus in iOS gebruiken, zo werkt het

De batterij van je iPhone en iPad kan dankzij de energiebesparende modus in iOS een stuk langer meegaan. In deze tip leggen we je uit hoe je de Energiebesparingsmodus benut en hoe je ziet welke apps energie slurpen.

Energiebesparingsmodus op de iPhone

Zoek je een manier om de batterijduur van je iPhone te verlengen, dan kan de Energiebesparingsmodus van pas komen. Zeker als je de hele dag onderweg bent en weinig mogelijkheden hebt om je iPhone bij te laden, kan de Energiebesparingsmodus je helpen om het einde van de dag te halen. In deze tip lees je hoe je deze energiebesparende modus gebruikt.

Je leest hieronder over de volgende onderwerpen:

Energiebesparingsmodus gebruiken

Met de Energiebesparingsmodus kun je ervoor zorgen dat de iPhone-batterij langer meegaat. Als je deze modus inschakelt zal de iPhone minder notificaties geven en minder vaak op de achtergrond informatie ophalen. Apps worden in energiebesparende modus niet of minder vaak op de achtergrond ververst en automatische downloads zullen worden stopgezet. Ook worden foto’s niet meer continu naar de iCloud Fotobibliotheek geüpload en zullen er minder bewegingseffecten en animaties zichtbaar zijn. E-mail zul je handmatig moeten binnenhalen en de helderheid van het scherm wordt iets gedimd. Je kunt de iPhone nog gewoon blijven gebruiken en merkt eigenlijk niet zoveel van de beperkingen.

De Energiebesparingsmodus is te herkennen aan een geel batterij-icoontje in de balk bovenin het scherm.

Waarom Energiebesparingsmodus inschakelen?

Waarom zou je de Energiebesparingsmodus inschakelen?

Als je maximale gebruiksduur van je iPhone wilt, omdat je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent om op te laden en de hele dag op pad bent.

Als de batterij bijna leeg is en je nog even door moet.

Dankzij de Energiebesparingsmodus verbruikt je iPhone gemiddeld zo’n 38% minder stroom. De batterij gaat daardoor een paar uur langer mee.

Hoe schakel je de Energiebesparingsmodus in?

Je kunt de Energiebesparingsmodus als volgt activeren:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Tik op Batterij. Zet de schakelaar bij Energiebesparingsmodus aan.

Je kunt de Energiebesparingsmodus ook inschakelen via het Bedieningspaneel:

Veeg over het scherm, zodat het Bedieningspaneel in beeld komt. Tik het batterij-icoontje aan.

Is het batterij-icoontje niet zichtbaar, dan zul je deze eerst handmatig aan het Bedieningspaneel moeten toevoegen. Hoe dit werkt lees je in onderstaande tip:

Energiebesparingsmodus automatisch inschakelen

Zodra je batterijstatus onder de 20% en 10% komt krijg je een pop-up met melding dat de batterij bijna leeg is. Je kunt er dan met één druk op de knop voor zorgen dat de Energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld. Uiteraard is het niet verplicht om de energiebesparende modus in te schakelen; Apple biedt het alleen maar aan.

Is de Energiebesparingsmodus schadelijk bij continu gebruik?

Het is niet schadelijk voor je iPhone om de hele dag de Energiebesparingsmodus te gebruiken. De processor zal zo’n 40% langzamer zijn, zo blijkt uit metingen. Maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor je toestel. De processor wordt er niet ‘lui’ van, maar verbruikt alleen minder energie en wordt minder warm. Dit is uiteindelijk gunstig voor de levensduur van de interne componenten en dus ook van de iPhone zelf.

Wel zal het enige invloed hebben op de manier waarop je de iPhone gebruikt. Je zult er rekening mee moeten houden dat je gegevens vaker zelf moet verversen, bijvoorbeeld door handmatig e-mail op te halen. Ben je iemand die continu met de neus in de mailbox zit, dan kan de Energiebesparingsmodus minder handig zijn. Kijk je alleen op bepaalde momenten op de dag naar je e-mail en andere apps, dan is het eigenlijk wel zo prettig dat je niet de hele tijd meldingen binnenkrijgt. Je kunt je dan beter concentreren.

Check het energieverbruik per app

Wil je weten welke apps de grootste aanslag vormen op je batterij? Je vindt dit gemakkelijk terug op de iPhone. Onder het kopje Batterijgebruik staat een lijst met apps die de afgelopen 24 uur de meeste energie verbruikt hebben. Hier kunnen ook apps tussen staan die je misschien niet eens geopend hebt, maar die op de achtergrond actief zijn geweest. Deze zijn te herkennen aan de tekst ‘Achtergrondactiviteit’. Dit kan een reden zijn om deze apps te verwijderen, als je ze toch nauwelijks gebruikt.

Behalve het verbruik van de afgelopen 24 uur, kun je ook zien welke apps de afgelopen 7 dagen de meeste energie verbruikten. En door op het scherm te tikken kun je zien welke apps de meeste tijd op het scherm hebben gestaan. Je leest meer over het batterijverbruik per app in onderstaande tip:

