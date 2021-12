Sinds de introductie van OLED-schermen bij de iPhone X is er een extra manier om langer met je batterij te doen. De donkere modus kan je batterij besparen, wat zeker van pas kan komen als je een lange dag voor de boeg hebt. Gelukkig zijn veel apps ook aangepast om dit te kunnen gebruiken.

Hoe kun je batterij besparen met de donkere modus op je iPhone?

De reden achter het besparen van batterij terwijl je de donkere modus gebruikt, heeft alles te maken met de schermtechniek in de iPhone. De iPhone X was de eerste iPhone met een zogeheten OLED-scherm. Gaandeweg hebben steeds meer iPhones dit gekregen en momenteel zijn alle nieuwe modellen voorzien van zo’n scherm. Voorgaande iPhones maakten gebruik van een LCD-scherm.

Het kernverschil tussen OLED en LCD is de manier waarop de pixels worden verlicht. ‘Gewone’ LCD-panelen bestaan uit één grote lamp die alle pixels tegelijk doet oplichten. Je kunt deze lamp wel in helderheid aanpassen, maar in feite is het aan of uit voor het hele scherm. Bij een OLED-scherm kunnen individuele pixels zichzelf oplichten. In een gewone iPhone 13 zitten bijna 3 miljoen pixels, dus dat zijn behoorlijk wat pixels die individueel aan en uit kunnen.

Een OLED-scherm zal alleen pixels oplichten die daadwerkelijk vereist zijn om een beeld te kunnen tonen. Kijk je bijvoorbeeld een filmpje en worden er boven en onderin het beeld zwarte balken getoond, dan zijn die op een OLED-scherm ook echt zwart. De pixels staan echt uit. Op een LCD-scherm zie je altijd wel een soort lichtgrijze waas.

De donkere modus van de iPhone heeft voor een groot deel van de gebruikersinterface een diepzwart uiterlijk. Omdat deze pixels echt uit staan, bespaart dit batterij. Hoeveel impact dit precies heeft, is niet helemaal te zeggen. Je batterijduur is van veel dingen afhankelijk, maar een test wees uit dat het je een 30% langere batterijduur kan opleveren.

Bekijk ook Zo gebruik je de donkere modus op je iPhone en iPad In deze tip lees je hoe je de donkere modus op de iPhone en iPad werkt. We laten zien hoe je de instelling handmatig wijzigt, maar ook hoe je het automatisch kunt laten wijzigen.

Welke iPhones kunnen de batterijduur verlengen in de donkere modus?

Zoals gezegd levert Apple sinds de iPhone X in 2017 OLED-panelen in de iPhone, maar dat wil niet zeggen dat alle modellen sindsdien ook zo’n scherm hebben. De volgende iPhones hebben zo’n scherm:

iPhone X

iPhone XS (Max)

iPhone 11 Pro (Max)

Alle iPhones vanaf iPhone 12

Goed om te weten is dat de iPhone SE geen OLED-scherm heeft. De reden hiervoor is het kostenplaatje. OLED is aanzienlijk duurder om te produceren ten opzichte van LCD, wat al decennia bestaat. Bekijk in ons artikel wat de overige verschillen tussen LCD en OLED zijn.

Bekijk ook Alles over OLED schermen in de iPhone, iPad en MacBook: voordelen en nadelen Sinds de iPhone X gebruikt Apple OLED-displays. Wat zijn de voor- en nadelen van OLED ten opzichte van de normale LCD/LED-schermen? We zetten de plus- en minpunten van van deze schermtechnologie op een rijtje en vertellen welke Apple-producten al een OLED-display hebben.

Hebben alle apps een donkere modus?

Helaas hebben niet alle apps een eigen donkere modus, maar veel populaire apps wel. Een deel hiervan zal automatisch omschakelen als jij de donkere modus op de iPhone activeert. Je hoeft dan geen verdere stappen te ondernemen. Bij andere apps zul je in de instellingen van de app moeten speuren om de instellingen te vinden.

Niet alle apps hebben een volledige donkere modus. Een goed voorbeeld hiervan is de YouTube-app. De donkere modus in YouTube maakt gebruik van de donkergrijze merkkleur van YouTube. Dat heeft als gevolg dat het wel prettig oogt in het donker, maar alle pixels nog steeds aan moeten springen. Hoewel het nog altijd beter is dan een volledig helder scherm met witte pixels, is het niet optimaal.

De Twitter-app laat je zelf kiezen of je een diepzwarte weergave of een ‘gedimde’ weergave ziet in de donkere modus. De beste keuze voor je batterijduur is diepzwart, want dan staat een groot deel van de pixels echt uit. Ook in de iCulture-app maken we gebruik van de diepzwarte weergave om je batterijduur te sparen.



Je ziet misschien geen wereld van verschil, maar in de gedimde modus (links) staan alle pixels aan. In de donkere modus (rechts) niet.

Tip: maak optimaal gebruik van de donkere modus om batterij te besparen

Heb je een lange dag voor de boeg en kun je misschien niet tussendoor opladen, dan is het raadzaam om hier aan het begin van de dag al rekening mee te houden. Zo is er een aantal zaken die behoorlijk wat batterijduur kunnen schelen, zonder dat je hier echt iets van merkt in het gebruik van je iPhone. Natuurlijk is je telefoon helemaal niet gebruiken nog altijd de beste optie om batterij te besparen.

Stel een gitzwarte achtergrond in. Deze is als standaard wallpaper te kiezen in de instellingen.

Zet de donkere modus handmatig aan.

Dim je schermhelderheid. Zo worden écht zo min mogelijk pixels belast.

Zet de Energiebesparingsmodus aan. Zo wordt je scherm eenvoudig wat gedimd.

Op zoek naar meer tips om je iPhone batterijduur te verlengen? Er is immers meer wat je kunt doen dan je alleen met het scherm bezighouden.

Bekijk ook 30 tips om je iPhone-batterijduur te verlengen Met deze 30 tips gaat de batterij van je iPhone en iPad langer mee. Allerlei batterijbesparende tips waar je misschien nog nooit aan had gedacht - van pushberichten uitzetten tot netwerkinstellingen herstellen.