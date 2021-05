5G is handig, maar kost meer energie waardoor je iPhone-batterij sneller leeg is. Met de 5G automatisering die we hier bespreken gebruik je 5G alleen wanneer het nodig is en bespaar je de batterij.

Het razendsnelle 5G op de iPhone 12-serie is natuurlijk handig als je onderweg filmpjes of muziek in hoge kwaliteit wil genieten. Een nadeel van deze draadloze technologie is echter dat het nogal wat energie kost. Je kunt 5G uitzetten op je iPhone, maar dat is niet per se nodig. Apple heeft de iPhones uitgerust met de zogenoemde Smart Data-modus, waardoor je iPhone alleen het 5G-netwerk gebruikt wanneer het noodzakelijk is. Door 5G te automatiseren kun je zelf bepalen wanneer het is ingeschakeld. In dit artikel bespreken we twee automatiseringen die je kunt maken om 5G in en uit te schakelen. Wij leggen je uit hoe je ze aanmaakt en gebruikt.

Deze tip werkt voor 5G alleen op de iPhone 12 en nieuwer. Op oudere modellen kun je dezelfde stappen volgen om te wisselen van 4G naar 3G.

5G aanpassen op basis van je locatie

Wanneer je aankomt op je bestemming, wil je misschien niet altijd gebruik maken van 5G. Kom je bijvoorbeeld vaak op een plek waar het 5G-netwerk geen goede dekking biedt, dan kan dat reden zijn om de functie uit te schakelen. Je kunt dit automatisch laten gebeuren, op basis van je locatie. Volg de onderstaande stappen om deze automatisering in te stellen.

Ga naar de Opdrachten-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Automatisering. Kies Persoonlijke automatisering. Tik op Aankomst als je je mobiele data-instellingen wil aanpassen wanneer je ergens aankomt. Tik achter Locatie op de blauwe letters Kies. Vul in de zoekbalk een adres in of kies een voorgesteld locatie. Tik vervolgens rechtsboven op Gereed.

Ga verder door rechtsboven op Volgende te tikken. Tik vervolgens op de blauwe knop Voeg taak toe. Zoek in de zoekbalk naar 5G en kies Stel ‘Gesprekken en data’ in. Tik in de opdracht Stel modus ‘Gesprekken en data’ in op [5G] op [Primair] op [5G]. Kies in het menu dat nu opent voor 4G. Druk op Volgende rechtsboven in beeld en daarna op Gereed.

Je iPhone schakelt nu automatisch van 5G naar 4G op de locatie die je hebt aangegeven. Andersom kun je dit natuurlijk ook instellen wanneer je een locatie verlaat.

Op basis van je batterijstatus 5G uitschakelen

Op een soortgelijke manier kun je op basis van het batterijpercentage de netwerkinstellingen van iPhone laten aanpassen. Ben je je iPhone vergeten op te laden en is je batterij nog maar 30 procent halverwege de dag? Dan kun je beter je energie besparen door naar het 4G-netwerk over te schakelen. Ook kun je meteen automatisch de energiebesparende modus aanzetten, zodat je niet met een onbruikbare iPhone komt te zitten. Hoe je deze automatisering instelt, leggen we je hieronder uit:

Maak een nieuwe automatisering aan door te tikken op Persoonlijke automatisering in het tabblad Automatisering. Scroll naar onder en kies voor Batterijniveau. Versleep de schuifbalk om aan te geven bij welk batterijpercentage de automatisering moet worden uitgevoerd. Tik daarna op Volgende. Tik daarna op Voeg taak toe en zoek in de balk weer naar 5G. Voeg de taak Stel modus ‘Gesprekken en data’ in op [5G] op [Primair] toe aan je opdracht. Tik op 5G en selecteer 4G. Zoek vervolgens in de zoekbalk naar Batterij en kies voor Stel energiebesparendemodus in. Hier hoef je niks aan te passen. Sluit af door op Volgende te drukken. Zet de schakelaar achter Vraag vóór uitvoeren op uit.

Nu zal je iPhone bij een batterijniveau van 30 procent overschakelen naar 4G en de energiebesparendemodus aanzetten, waardoor het toestel minder energie verbruikt. Je kunt deze opdracht bij elk gewenst batterijpercentage laten uitvoeren.

