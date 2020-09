Ben je bang dat de iPhone-batterij beschadigd raakt door telkens opladen? Dan is er goed nieuws, want in iOS 13 zorgt Apple ervoor dat er minder snel slijtage optreedt.

“Mijn iPhone is niet helemaal opgeladen!”

Word je ‘s ochtends wel eens vroeger wakker dan gebruikelijk en is je iPhone niet volledig opgeladen? Het is geen foutje, maar een nieuwe functie die sinds iOS 13 is ingeschakeld op je iPhone. De functie heet Geoptimaliseerd opladen en zorgt ervoor dat de batterij van je iPhone minder snel slijt. Het verlengt de levensduur van de iPhone-batterij, omdat de batterij niet langere tijd met 100% aan de lader hangt. De iPhone leert van je dagelijkse oplaadgewoontes en houdt daar rekening mee.

Geoptimaliseerd opladen op de iPhone

Heb je geoptimaliseerd opladen ingeschakeld (en dat is standaard het geval), dan wordt je batterij ‘s nachts opgeladen tot 80%. Daarna wordt het opladen gepauzeerd. Vlak voordat je normaal gesproken opstaat wordt het opladen weer hervat, zodat het precies op 100% staat op het moment dat jij uit bed gaat. Apple maakt hiervoor gebruik van slimme technieken, om je dagelijkse gewoontes te leren kennen.

Hedendaagse iPhones hebben al een systeem voor batterijbeheer, waarbij wordt gezorgd dat zo snel mogelijk de 80% wordt gehaald. Daarna vindt druppelladen plaats tot 100%. Je batterij is daarbij beschermd tegen overbelasting, ook als de iPhone langere tijd aan de stroomkabel hangt. Toch is het vlak na het slapengaan niet nodig om meteen naar 100% te gaan en dit de hele nacht vast te houden. De slijtage van de batterij gaat sneller als deze gedurende langere tijd tot de maximale capaciteit is volgeladen. Daarom pakt Apple het sinds iOS 13 slimmer aan.

Een voorbeeld maakt duidelijker hoe geoptimaliseerd opladen werkt. Stel dat je elke ochtend om 7:00 uur opstaat en ‘s nachts de iPhone aan de lader legt. Als om 2:00 uur ‘s nachts de batterij alweer tot 80% is opgeladen is het niet nodig om meteen door te gaan met druppelladen. Dat kan ook om 5:00 uur ‘s ochtends pas gebeuren. Pas op het laatste moment gaat de iPhone door met opladen tot 100%.

Ook bij de elektrische auto’s van Tesla is het standaard zo, dat de accu tot 90 procent wordt opgeladen. Je kunt dit eventueel aanpassen, maar het is niet voor niets zo gekozen. De chemische structuur van lithium-ion accu’s verandert naarmate ze honderden laadcycli doorlopen. Het is daarom beter om op te laden tot 80% of 90%, te laten leeglopen tot zo’n 20% en daarna weer aan de lader te hangen.

Sneller opladen tot 100%

Wat merk je nu van geoptimaliseerd opladen? Niet zoveel: als je wakker wordt is de batterij weer tot 100% opgeladen. Je hebt er alleen last van als je besluit om eerder uit bed te gaan.

Is geoptimaliseerd opladen actief, dan verschijnt tijdens het opladen een melding in het scherm met het tijdstip waarop je iPhone volledig is opgeladen. Wil je toch in één keer doorladen tot 100%? Druk dan met je vinger enige seconden op deze melding en kies Laad nu op.

Geoptimaliseerd opladen uitschakelen op je iPhone

Werk je in ploegendienst of heb je een onregelmatig slaap- en waakritme, dan kan de functie geoptimaliseerd opladen onhandig zijn. Ook voor mensen die veel reizen en in verschillende tijdzones verblijven kan het problemen opleveren. Je kunt het als volgt uitschakelen:

Open Instellingen. Ga naar Batterij > Batterijconditie. Zet de schakelaar uit bij Geoptimaliseerd opladen. De iPhone wordt nu in één keer opgeladen.

Wat kun je nu het beste doen om je batterij te sparen? Eigenlijk zou je je iPhone niet de hele tijd aan de lader moeten hangen, maar gebruiken tot zo’n 20% en pas daarna opladen tot ongeveer 80% of 90%. Regelmatig helemaal leeg laten lopen is iets wat bij lithium-ion-batterijen juist niet nodig is. Dit dateert nog uit de tijd van vroegere batterijtechnologieën, waarbij dat wel nodig was.